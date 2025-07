Cleon entra en la puja por el 'megabufete' Lexer y negocia la compra a Silver Lake

Cleon Capital Advisors, un private equity italo-español especializado en empresas europeas y con más de 2.000 millones de capital desplegado en aproximadamente cuarenta operaciones en los últimos 20 años, se perfila para comprar el megabufete de recobros Lexer, propiedad del fondo estadounidense Silver Lake desde su participada Grupo BC, según coinciden distintas fuentes de elEconomista.es.

El proceso de venta, coordinado por el banco de inversión internacional Lazard, trata de revivir después de que el pasado año Silver Lake iniciase su plan de salida y meses más tarde enfriara sus pretensiones al recibir ofertas con una valoración más baja de la esperada y que se fijó inicialmente en los 200 millones de euros, valoración que ahora se da por descartada. Ahora, Cleon, grupo especializado en invertir de la mano de grandes fortunas y distintos inversores, se ha posicionado en el proceso y está en disposición de hacerlo esta vez incluso sin compañeros de viaje necesarios para armar una oferta vencedora.

De hecho, la búsqueda de coinversores es una estrategia habital de esta firma, que tiene a Nicola Zambon, ex de Ergon Partners e Investindustrial, como fundador. Así, en 2023 se unió junto a los socios fundadores de la italiana ABK como accionista de referencia en una ampliación en la que también participó el fondo español Alter Capital. Ese mismo año aterrizó en el capital de Cocoon Bioscience, spin off de la biotecnológica Algenex, de la mano de Viscofan. Antes compró en España Dagu (Hevo Group), compañía avícola que ya no forma parte de su portfolio tras ser adquirida el pasado año por el magnate brasileño Ricardo Faria.

El proceso de venta de Lexer pasa por adquirir la unidad completa de esta compañía, una empresa que ofrece un servicio integral que abarca todas las fases de recuperación de deuda y gestión de activos inmobiliarios que antiguamente perteneció a Magnum Capital. La gestora española dio forma a este grupo a partir de la compra del negocio de gestión de deuda y reclamaciones de Broseta, para posteriormente expandirlo a través de otras adquisiciones complementarias.

Desde hace años, Lexer está integrada en el Grupo BC, propiedad de la gestora norteamericana Silver Lake, una de las más reconocidas de Silicon Valley. Este fondo es reconocido por invertir en compañía con un componente digital muy marcado, como la plataforma de buy now, pay later Klarna, si bien su radar inversor ha pivotado hacia el mundo del deporte, siendo accionista de City Football Group (CFG), holding deportivo propietario de equipos como el Manchester City y el Girona.

Más interesados

El de Cleon no es el único nombre que ha aparecido en las quinielas. Pollen Street, fondo extranjero que ha ocupado los focos por su interés en la unidad de medios de pago de Indra, también ha mostrado interés por Lexer, según publicó El Confidencial. Pollen ha mostrado interés por su voluntad de consolidar un gigante del recobro en el mercado ibérico, donde ya controla Finsolutia, cuya presencia se extiende a España y Portugal.

Durante 2024, año en el que arrancó la subasta, se sentaron también en la mesa el fondo norteamericano JC Flowers & Co, habituado a inversiones en el sector financiero, y el gigante de los call centers Teleperformance, compañía cuya gama de servicios es muy amplia, desde gestión de relaciones con clientes, a telemarketing, pasando por la moderación de contenido en internet.