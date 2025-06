El fondo HWK Tech se une al presidente de Mercadona e invierte 2 millones en icloudCompliance

El fondo tecnológico HWK Tech Investment, en que participan reconocidos directivos de grandes corporaciones como Óscar Fanjul o Sebastián Albella, se ha sumado como accionista a una de las startups apoyadas e invertidas por el presidente de Mercadona, Juan Roig, a través de su vehículo Angels.

HWK Tech Investment ha entrado en el capital de icloudCompliance, una startup valenciana que ha desarrollado una plataforma SaaS para el cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial. La operación se ha materializado mediante una ronda de financiación de dos millones de euros icloudCompliance, de forma que se suma al fundador y CEO de la compañía, Christian Crespo, y Angels Capital.

La operación tiene como objetivo permitir a icloudCompliance acelerar su expansión comercial, reforzar su equipo técnico y consolidar su posición como solución europea líder en compliance, sostenibilidad, calidad y ciberseguridad, aplicando inteligencia artificial como elemento central en la propuesta de valor.

La compañía valenciana ya factura un millón de euros y está presente en cerca de 30 países, según explica el propio Crespo. Su intención es reforzar la inversión en Inteligencia Artificial e incorporar nuevos mercados a sus catálogo actual. La startup cuenta actualmente con 18 personas y su objetivo es incrementar hasta 30 al cierre de este año.

"Con esta inversión de HWK damos un salto estratégico: no solo ampliamos nuestras capacidades, sino que reforzamos nuestra misión de ser la infraestructura digital de cumplimiento de referencia", señala Crespo.

Christian Crespo fundó icloudCompliance en 2019, con la convicción de que el cumplimiento normativo debía ser accesible, automatizable y estratégico para las organizaciones. Su experiencia en el ámbito regulatorio y tecnológico, unida a su vocación emprendedora, ha impulsado el crecimiento de la compañía hasta convertirla en uno de los referentes en el sector GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento).

El proyecto logró el apoyo de la aceleradora de Juan Roig Lanzadera en 2020, y esta nueva ronda busca la consolidación de la compañía como actor clave del ecosistema legaltech europeo.

El nuevo socio

Para ello cuenta con HWK Tech Investment es un fondo especializado en compañías tecnológicas con potencial disruptivo en sectores clave como la IA, la ciberseguridad y la observabilidad. El fondo está liderado por un equipo de referentes del ámbito empresarial y tecnológico: Juan Santamaría, CEO de HWK y ex CEO de Panda Security y ex CFO de Sopra Group; José Sancho, director con amplia trayectoria en el sector tecnológico en España, ex CIO de Repsol y BBVA, y ex miembro del consejo de Sopra Group; Óscar Fanjul, ex presidente y fundador de Repsol y actual miembro del Consejo de Administración de Cellnex; y Sebastián Albella, secretario del consejo y expresidente de la CNMV.

Además, el fondo cuenta con una red de asesores sectoriales especializados en áreas clave como inteligencia artificial y machine learning, ciberseguridad, sistemas de pago, ERP y experiencia de cliente, lo que ofrece un entorno privilegiado para startups como icloudCompliance, que integran cumplimiento normativo con tecnología avanzada, consolidada y disruptiva.

"Lo que nos atrajo de icloudCompliance fue su capacidad para integrar tecnología de vanguardia con un conocimiento profundo del marco regulatorio. Creemos que están construyendo una infraestructura clave para el cumplimiento y la sostenibilidad empresarial en Europa y el Mundo, y estamos entusiasmados por acompañarlos en este camino de crecimiento", afirma Juan Santamaría, CEO de HWK TechInvestment.