Saada (Ardian Growth): "Lo que hacemos es doblar el tamaño de un negocio; doblamos ventas y plantillas"

Ardian se ha consolidado como una de las compañías de private equity más relevantes del Viejo Continente habiendo invertido en más de un centenar de compañías desde el año 1998. "No somos inversores de corto plazo, estamos aquí para el largo plazo", señala Alexis Saada, head of Growth & Managing Director del fondo francés en conversación con elEconomista.es. Con más de una decena de empresas en cartera en la actualidad, el objetivo de Ardian es entrar en compañías en las que "intentamos obtener beneficios a través de la economía real, haciendo que las empresas se conviertan en campeonas regionales o mundiales en una categoría determinada", señala. Así, relata que, con el tiempo se puede conseguir aumentar de 10 ventas a 200 ventas, "tal vez incluso a cuatrocientos o quinientos millones en ventas". "Somos el candidato obvio cuando la gente busca acompañamientos de valor añadido", reconoce el managing director de Ardian. "Lo que hacemos es doblar el tamaño de un negocio; doblamos ventas y plantillas".

"Formo parte del equipo de Growth (crecimiento) de Ardian, lo que significa que nos centramos en las empresas que tienen un nivel de crecimiento que es realmente superior al PIB nacional", apuntó, señalando que en su foco están compañías que puedan conseguir un crecimiento de entre el 15 y el 20% cada año. "En esas cifras son en las que nos movemos como mínimo", reconoció, señalando que se fijan en empresas de Europa continental. "Nuestro trabajo consiste en hacer que las empresas lleguen a la siguiente fase".

"Obtenemos beneficios haciendo que las empresas se conviertan en campeonas regionales o mundiales de la categoría"

Con respecto a los sectores en los que invierten, Saada pone sobre la mesa algunos en los que tienen un importante track record que van desde la pura tecnología; los servicios con foco B2B (de empresa a empresa) y personal cualificado y capacidad para innovar; el mundo de la salud y la transformación de la industria del automóvil en Europa. "Todas estas cosas no son impulsadas por máquinas, sino por humanos. Incluso si hablamos de inteligencia artificial, la máquina solo hace lo que el programador le pide que haga, y a veces con resultados sorprendentes".

"Lo primero que me interesa son los fundamentales de la empresa y su rendimiento a lo largo del tiempo", reconoce, y pone el ejemplo de una de sus inversiones en una empresa de la industria farmacéutica, líder en el mercado francés de fabricación de genéricos, que se encontró con la pandemia de Covid-19 tras entrar en el capital. "Con esa empresa perdimos un año, pero no nos importa porque al final, después de cuatro o cinco ejercicios, estamos en el camino de llegar a lo que queremos", señala, recordando que su forma de inversión permite que se puedan encontrar "algunas sorpresas en el camino" sin que eso comprometa la operación. "Han conseguido mucha rentabilidad y crecimiento", "pero obviamente no puede abstraerte del clima económico general".

Previsiones cautelosas para 2024

De cara a final de año y el 2024, Saada recuerda que "este ha sido un año un poco difícil" en cuanto a la situación macroeconómica. "Mucha gente está haciendo previsiones bastante cautelosas para 2024", admite, "pero el clima actual es bueno"

"Si estás irrumpiendo en un mercado, el crecimiento global del mercado no es necesariamente tu crecimiento porque estás comiendo parte del pastel existente. Si inviertes, especialmente en digital, estás comiendo de la economía tradicional, así que si eres un inversor en empresas que innovan, no eres directamente víctima de las circunstancias económicas", apunta.

Saada recuerda episodios del pasado, como los que siguieron a la burbuja de Internet, las empresas de crecimiento rentable que lo estaban haciendo bien después de las hipotecas subprime. "Si tienes activos de alta calidad, si inviertes en empresas que tienen derecho a jugar, derecho a ganar, te ahorras una serie de dolores de cabeza. Entonces los dolores de cabeza que te quedan, honestamente, son todos los dolores de cabeza que están ligados al alto crecimiento".

"La gestión es clave, estructurar las empresas, lanzar nuevas actividades, poner el pie en nuevas geografías...", admite de nuevo, "todo eso es, digamos, un riesgo operativo. Es un riesgo de ejecución. Y vives con ello".

La desinversión de Mobius

El pasado mes de septiembre, Ardian anunció la desinversión de Mobius, empresa de gestión de flotas líder de la península Ibérica, a Groupe Saretec. Con más de 40 millones de euros en ventas, Mobius es la plataforma líder en Iberia que asiste las flotas de las marcas más importantes de renting, rent a car, entidades financieras, empresas privadas y públicas y para destacadas aseguradoras españolas.

Es precisamente el ejemplo del exit de Mobius en el que Saada se basa para explicar su forma de actuar cuando llegan a una compañía y durante los años que permanecen en ella. En el caso de la firma con sede en Madrid, el equipo de Growth de Ardian compró una participación en la compañía en el año 2018. Desde entonces, Mobius consiguió duplicar sus ingresos, y completar cuatro operaciones de adquisición que le han permitido diversificar su oferta de productos y ampliar la base de clientes.

Al mismo tiempo, y según ellos mismos señalan, estos más de cuatro años en los que el equipo de Ardian Growth ha estado en el capital de Mobius también ha ayudado a fortalecer la experiencia tecnológica de la compañía gracias a la inversión en nuevas herramientas de software. Con la venta de la participación el pasado mes de septiembre a Groupe Saertec, la compañía empieza ahora un nuevo camino tras conseguir objetivos y manteniendo a su equipo directivo original, el que ayudó a levantarla, relata Saada.

"Somos buenos compradores y buenos vendedores porque hemos vendido más de 90 empresas"

"Somos buenos compradores y buenos vendedores porque hemos vendido más de 90 empresas", destaca Saada. "Cuando la gente se asocia con nosotros, a veces es porque nos centramos en desarrollar el negocio. A veces también están considerando que en algún momento les gustaría vender con nosotros o ir a una oferta pública inicial. Y a todas esas cosas estamos muy acostumbrados porque lo hemos hecho decenas de veces, así que les descubrimos la ruta a seguir. Básicamente les ayudamos a encontrar el momento y la vía adecuados para ello".

Próximos movimientos

Sobre los próximos movimientos de Ardian, Saada señala que tienen en el radar varias compañías en el mercado ibérico, tanto en España como en Portugal. "Es una pregunta que nos hacen los LPs todo el tiempo", señala, añadiendo que tienen en el punto de mira varias compañías que "encajan en los criterios que tenemos y abordan una necesidad particular", sin desvelar más detalles al respecto.

Para ello, Ardian aplica tres criterios concretos: "¿Quién tiene la gestión es capaz de llevar la empresa a la siguiente etapa? ¿Somos capaces de participar para aportar valor en el plan de desarrollo?", se pregunta, "si pensamos que es así, ¿podemos hacer una transacción que vaya en línea con los intereses económicos?", continúa. "Si pasamos los dos últimos pasos, esta es la siguiente transacción", admite.

En los últimos meses, más allá de la venta de Mobius, Ardian Growth también ha adquirido una participación en el grupo Théradial, proveedor francés líder de soluciones médicas para diálisis. De forma adicional, en 2022 también adquirió una participación minoritaria en Taxually, proveedor de soluciones de software de cumplimiento tributario, y aumentó la que ya tenía en Uptoo.