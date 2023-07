El Fonrec desembolsa 637 millones en 79 compañías rescatadas y amortiza 16 millones

El fondo de recapitalización de Cofides ha desembolsado ya 637 millones de euros en 79 compañías españolas afectadas por la crisis sanitaria tras su primer año de actividad. Durante el primer semestre del año, el Fonrec ha recibido también las primeras amortizaciones parciales o totales de los recursos públicos por parte de empresas beneficiarias por valor de 16 millones de euros.

"El objetivo de que los recursos llegaran a las compañías y de recuperar la inversión realizada lo antes posible puede calificarse como un caso de éxito", explica Miguel Tiana, director general de Cofides, a elEconomista.es. "En total, recibimos 144 solicitudes por 1.356 millones de euros. La dotación del fondo era de 1.000 millones y desde el principio la prioridad fue que todas las solicitudes se analizasen en tiempo y forma, siendo muy escrupulosos con las condiciones de elegibilidad. Finalmente se formalizaron 85 solicitudes por un importe de 735 millones. De esa cantidad, ya se han desembolsado íntegramente 65 solicitudes, el 82%, y otras 14 operaciones se han desembolsado parcialmente".

Ventas y rescates

El porcentaje restante corresponde a formalizaciones cuyo desembolso sigue sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, como procesos de reestructuración de deuda con acreedores. Sobre la cartera total los importes cuyo principal ha vencido y se han impagado se sitúa en 1,3 millones de euros. "Es una cifra, por lo tanto, muy marginal. Hasta la fecha hemos amortizado más de 16 millones y prevemos que esta cifra aumentará por encima de los 50 millones en el tramo final del año, con nuevas amortizaciones", añade Tiana.

La anunciada venta de grupos beneficiarios como Pachá a Five Holdings, holding con sede en Dubái, cuyo cierre áun no está completado, implicará la salida de Cofides. El mercado asiste también a operaciones en otras compañías en cartera como Ossa, Altafit o Procubitos, entre otras. Un total de cinco empresas rescatadas, cuya identidad no ha sido desvelada, han visto vencido el plazo para realizar desembolsos sin cumplir aún ciertos hitos. "Para un número minoritario de operaciones, existe la posibilidad de que las ayudas públicas no se desembolsen, al no haber cumplido las empresas las precondiciones pactadas en la formalización", matiza Tiana. Otra compañía está pendiente de revisar sus condiciones. En el peor de los casos, serían 6 operaciones formalizadas que podrían no desembolsarse".

Planes de viabilidad

El 75% del importe total desembolsado y en cartera corresponde a empresas en línea con el plan de viabilidad previsto. "Pese al deterioro del entorno global las firmas beneficiarias mantienen, por lo general, sus planes de negocio. El 25% restante están ligeramente por debajo y las mayores dificultades son para un 5% de las compañías que están en concurso o de preconcurso de acreedores", concluye.