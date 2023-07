Un 'holding' de Dubái compra los hoteles y discotecas de Pachá por 320 millones

Five Holdings, un holding empresarial con sede en Dubái fundado por el empresario indio Kabir Mulchandani, es el nuevo propietario de Pachá y socio de sus antiguos dueños, la gestora de capital riesgo Trilantic Capital Partners y los fondos españoles MCH y GPF Capital, en el plan de expansión internacional del gigante español de la restauración y el ocio nocturno. La firma ha cerrado la compra de la división hotelera y de las discotecas de la compañía balear, la parte más madura del negocio, por 320 millones de euros.

Trilantic y sus socios se desprenden así de los activos hoteleros y de ocio nocturno de la enseña de las dos cerezas pero mantienen la gestión de los cabarés creados bajo la marca Lío, que el fondo de private equity pretende llevar a Miami, Las Vegas (EEUU) y Emiratos Árabes Unidos (Dubái) tras el éxito cosechado en Europa.

De momento, Lío está presente en el puerto deportivo Marina Ibiza, Mallorca, Mikonos (Grecia) y Londres (Reino Unido). Precisamente, el complejo hotelero Five Luxe, propiedad de Five Holdings, acogerá el nuevo club cabaret de Lío en Dubái. Tras la operación, se crearán dos sociedades para gestionar de forma independiente las áreas de negocio en las que se segregará Pachá tras la alianza sellada entre Trilantic y Five Holdings.

Trilantic Europe controlaba el 87% del grupo propietario de la icónica marca de las dos cerezas desde 2017, cuando lideró la compra de la compañía balear a la familia Urgell. Por su parte, MCH y GPF Capital ostentaban participaciones minoritarias en el citado paquete. La gestora británica, su principal accionista, había encargado a Rothschild y Moelis la búsqueda de un socio que financiara el nuevo plan de expansión del grupo tras superar la pandemia.

Devolución de las ayudas públicas

El grupo de ocio sufrió un desplome en sus ingresos del 93% por el cierre de la casi totalidad de sus establecimientos en 2020 y, parcialmente, en 2021. La firma presidida por Manuel Garí tuvo que recurrir al fondo de recapitalización de Cofides, el llamado Fonrec, para obtener un préstamo de 18 millones de de euros que ahora devolverá íntegramente. Además, accedió a 17 millones de euros en préstamos bancarios con aval ICO.

Five Holdings es un grupo dubaití especializado en el desarrollo inmobiliario y que cuenta también con una división de hospitality. En su cartera hotelera destacan activos como Five Palm Jueirah y Jumeirah Village en Dubái, y el Five Zurich, con el que el holding empresarial realizó su primera incursión internacional.