BBVA entra en Just Climate, el fondo contra el cambio climático de Al Gore, junto a Microsoft

BBVA refuerza su apuesta por la sostenibilidad con su entrada como inversor estratégico en Just Climate CAF I, el fondo de activos climáticos para la descarbonización impulsado por el ex vicepresidente de EEUU Al Gore, y el ex CEO de Goldman Sachs Asset Management (GSAM), David Blood. La entidad financiera española ha invertido 20 millones de dólares (18,67 millones de euros) en el vehículo, que cuenta también con el respaldo de Microsoft, el fondo soberano de Irlanda y una fundación ligada a Ikea. Su objetivo es invertir en soluciones de gran impacto destinadas a reducir radicalmente o eliminar emisiones, al tiempo que genera un retorno financiero atractivo y ajustado al riesgo.

La inversión de BBVA en Just Climate se enmarca en la estrategia global de sostenibilidad de la entidad y en su apuesta por los fondos climáticos. A través de estas inversiones y apoyando tecnologías con potencial de futuro, el banco presidido por Carlos Torres contribuye activamente al objetivo de la descarbonización del planeta.

Luisa Gómez Bravo, responsable global de Corporate & Investment Banking de BBVA, ha explicado a elEconomista.es que "la inversión permitirá tener acceso directo al equipo de inversión del fondo y a todo su conocimiento, a las propias compañías de su cartera, así como a otras empresas que operan en el mismo espacio".

El vehículo también cuenta con el respaldo de Microsoft, el fondo soberano de Irlanda y una fundación ligada a Ikea

La alianza generará sinergias y posicionará a BBVA como "la entidad de referencia para estas innovadoras compañías de cara a su financiación". "Convertirnos en socio inversor de Just Climate CAF I nos permitirá obtener valiosos aprendizajes de compañías y proyectos que abordan las soluciones de más alto impacto en los grandes procesos emisores de CO2 de la economía industrial y las trasladan a una escala industrial, así como de sus modelos de negocio", añade Gómez Bravo.

Un fondo de 1.500 millones

El fondo, que superó su objetivo de 1.000 millones de dólares, recaudando 1.500 millones, formará parte de las soluciones industriales climáticas de Just Climate e invertirá en empresas en fase de crecimiento y en compañías industriales a nivel global con potencial de impactar en la transformación climática en sectores intensivos en emisiones y de difícil descarbonización (energía, movilidad, industria y edificación) y que deberían reducir emisiones en la próxima década.

La alianza generará sinergias y posicionará a BBVA como la entidad de referencia para financiar estas innovadoras compañías.

Una cartera contra las emisiones

"El objetivo inversor de Just Climate está completamente alineado con la estrategia de sostenibilidad de BBVA", concluye Gómez Bravo, quien ha recordado que "la sostenibilidad es una oportunidad de negocio para la entidad".

La entrada en Just Climate se suma a las tres inversiones realizadas en 2022 por el banco en su estrategia de descarbonización. En abril de 2022, BBVA invirtió 20 millones de dólares en Lowercarbon, un fondo de capital de riesgo especializado en la captura de carbono. Entró también en Fifth Wall, especializada en tecnologías que descarbonizan el sector de la construcción e inmobiliario, y destinó 10 millones de euros al mayor fondo de hidrógeno limpio del mundo gestionado por Hy24.