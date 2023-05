Santamaría y Martínez (Tressis): "Los altos patrimonios invierten en capital riesgo entre un 5% y un 35% de sus carteras"

Desde 2015, Tressis ha levantado más de 200 millones de euros en capital privado, un área dirigida a inversores profesionales y altos patrimonios con la que prevé duplicar los activos bajo gestión en el plazo de unos tres años. Su doble estrategia pasa por sellar acuerdos de distribución a largo plazo con más gestoras y el lanzamiento de nuevos programas propios de inversión como los que desarrolla con éxito con firmas como Cedrus & Partners, 3WiseMen y Arada.

¿Cuándo empezó Tressis a invertir en capital riesgo y a ofrecer productos alternativos a sus clientes de patrimonios más elevados?

Sonsoles Santamaría: Empezamos a distribuir fondos de terceros en el año 2012 y, con la entrada de Javier en 2015, quisimos potenciar ese tipo de acuerdos con gestoras nicho, que nos proporcionasen transparencia, proximidad y confianza. Antes de invertir, nos gusta conocer bien a los equipos gestores, entender su estrategia, su tesis de inversión, tomas de decisión, su valor diferencial, y tener la oportunidad de dar acceso a nuestros clientes a conocerlos. A esa cercanía con los equipos gestores le damos máxima prioridad.

Javier Martínez: Al poco tiempo de incorporarme a Tressis en 2015 me encomendaron la coordinación de todas las áreas de inversiones alternativas, a las que nos gusta más llamar inversiones complementarias. En aquel momento, muy pocos clientes invertían en fondos de capital riesgo. El conocimiento del activo en banca privada era, en general, muy pobre. Hicimos mucha labor de divulgación y formación, tanto a la red como a los clientes. Por suerte, Tressis había tenido una experiencia previa con acuerdos con terceros, y siempre pusimos mucho foco en velar por la idoneidad de estas estrategias para cada cliente.

Entidades como Bankinter han lanzado fondos al mercado español accesibles a partir de 10.000 euros, ¿qué les parece la rebaja del umbral mínimo? ¿Están a favor de democratizar el activo?

SS: El capital riesgo es un producto complejo cuya inversión está concebida a largo plazo y es de naturaleza eminentemente ilíquida. Hay que tener en cuenta que los fondos son proyectos normalmente a 10 años y resulta fundamental que los asesores sepan qué están ofreciendo a los clientes y se aseguren de que estos entienden las características del activo como complemento a los activos tradicionales No es una estrategia necesariamente adecuada para todos los clientes, por mucho patrimonio que tengan. El capital privado no es un "asset class", son estrategias de inversión en activos tradicionales no cotizados.

Lo habitual a la hora de "perfilar" al cliente es determinar el nivel de riesgo que es capaz de asumir en sus inversiones y su horizonte temporal. Pero tenemos que reiterar que hay un aspecto crítico a la hora de diseñar una cartera de inversiones: la liquidez. Tenemos que velar porque el cliente entienda de verdad qué significa la iliquidez de este tipo de inversiones, el riesgo que asume, en qué horizonte temporal se va a generar el retorno, y qué tipos de retorno puede llegar a proporcionar cada tipo de estrategia.

Los primeros inversores en capital riesgo, de hecho, fueron institucionales y luego ya se empezó a distribuir en banca privada. No es una cuestión de democratización, sino de que el producto tenga sentido dentro de las inversiones financieras de un cliente a muy largo plazo. Debe haber una hoja de ruta y un plan de inversión claros, en función del perfil de riesgo y de necesidades de liquidez de cada cliente. Patrimonios más pequeños en un momento determinado, pueden tener una emergencia de liquidez y el hecho de tener 10.000 euros bloqueados puede suponer un problema. Eso es lo que nos preocupa, que clientes con patrimonios menores puedan correr un riesgo que no han terminado de percibir. Los asesores tienen que conocer muy bien este tipo de estrategias, cómo complementan las carteras de inversiones y saber trasladarlo a los clientes. Y esto lleva tiempo.

¿Cuál debería ser el patrimonio mínimo para invertir en capital riesgo con una diversificación correcta y qué porcentaje destinan sus clientes a este tipo de activos?

SS: El patrimonio mínimo recomendado para invertir en capital riesgo con una diversificación adecuada, puede variar según las circunstancias y las preferencias individuales. En general, invertir en capital riesgo implica asumir un nivel más alto de riesgo y requiere una cantidad significativa de capital disponible para diversificar adecuadamente y mitigar los riesgos asociados.

El porcentaje que los clientes destinan a este tipo de activos, también puede variar ampliamente. La asignación de activos depende de la tolerancia al riesgo de cada individuo, sus objetivos financieros, horizonte temporal y situación financiera, y la capacidad de mantener una inversión ilíquida por periodos de tiempo muy largos.

Sin olvidar los aspectos que hemos mencionado, un inversor bien diversificado podría destinar entre el 5% y el 30% de su cartera de inversiones a activos de capital privado. Una de nuestras principales recomendaciones es que, antes de realizar cualquier inversión, busque el asesoramiento de un profesional financiero que evalúe su situación personal y le ayude a tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias.

Su actividad en capital riesgo se desarrolla a través de una doble estrategia: acuerdos con terceros y programas propios de inversión.

JM: Así es. Hemos tenido la suerte de que con nuestros acuerdos con terceros hemos superado de forma recurrente el retorno de doble dígito. Para alcanzar ese objetivo, buscamos y seleccionamos los mejores equipos gestores, entre los que figuran firmas referentes en el mercado en diferentes estrategias como venture capital, private equity o private debt. Después de nuestra primera experiencia que fue con Inveready fuimos abriendo el espectro con acuerdos con gestoras de perfiles complementarios, que nos aportaran esa cercanía con el cliente. El resultado es que distribuimos productos de Inveready, Swaanlab o Nexxus Iberia entre otros.

¿Cuándo y por qué decidieron lanzarse a la gestión con programas de inversión propios?

SS: Desde el 2012 estamos seleccionando muy buenos gestores con mucho éxito, y siempre con esa proximidad de relación. Por las circunstancias de mercado, con tipos a cero, volatilidad y alta correlación en el comportamiento de los activos tradicionales, los clientes con patrimonios no tan elevados nos pedían estrategias en capital privado más paquetizadas y diversificadas, que les ofreciesen exposición a este tipo de activos ilíquidos. Para cumplir este mandato, nuestra gestora solicitó la licencia de gestión de capital riesgo con la decisión de crear vehículos que diversificasen estrategias, de manera que los clientes con tickets de 100.000 euros tuviesen acceso a programas en activos ilíquidos.

El paso de selector a gestor nos parecía un gran reto. Salir al mercado y decir: tengo licencia de capital riesgo y sé crear programas de inversión, es un gran paso teniendo en cuenta que hasta entonces nuestra fortaleza era la de selección, pero nos preparamos para darlo con solvencia. Alcanzamos acuerdos con asesores con experiencia que nos acompañasen en el diseño y gestión de los programas de inversión. Somos prudentes, y en un proyecto tan ambicioso como lanzar tus fondos de capital privado para clientes minoristas, tienes que llevar los mejores compañeros de viaje para lograr una base muy sólida y construir un buen programa en capital privado.

¿Qué capital han levantado en capital riesgo hasta la fecha y cómo prevén crecer los próximos años?

SS: En conjunto hemos levantado más de 200 millones de euros en inversiones en capital privado, sumando tanto productos de terceros como nuestros propios programas a través de un fondo o una sociedad de capital riesgo. Vamos a lanzar nuevos programas de inversión y nuevas alianzas con terceros. En este sentido, ya hemos cumplido hitos importantes.

JM: En 2021, Tressis se alió con 3WiseMen para su primer fondo de fondos de capital riesgo dirigido a inversiones de base tecnológica, principalmente en Europa- Este primer vehículo, Tressis Capital Tech I FCR, surgió porque, a lo largo de nuestro análisis, detectamos que había muchísimas alternativas para invertir en directo en venture capital, pero no tantas en fondos de fondos. Vimos que la inversión en capital en compañías tecnológicas en fases iniciales podía complementarse de alguna manera con otras estrategias de inversión para balancear más la cartera del fondo y, en la medida de lo posible, limitar más el riesgo ¿Por qué no combinarlo con otras tipologías de fondos que no fuesen 100% en capital, como fondos híbridos, venture debt, o fondos de private equity (no ventures)? Descubrimos que había fondos en el mercado para poder hacerlo y creamos un programa muy diferente de los que habíamos visto en la industria. Está yendo muy bien, destacando que no hemos tenido curva J en precios, algo inusual en el arranque de este tipo de productos.

El segundo programa que lanzamos fue con Cedrus & Partners, con quien firmamos un acuerdo estratégico en 2021 para diseñar vehículos de inversión alternativa. Fruto del mismo es Tressis Plan Capital Alternativo SCR que invierte en gestoras internacionales top quartil tanto de private equity como de infraestructuras, mediante un programa diversificado en cuanto a exposición geográfica, sectorial y tamaño de compañías. Además, y para completar nuestra oferta, actualmente estamos levantando una SCR de searchfunds con Arada Capital Partners, sociedad de capital riesgo asesorada por Javier Puig y gestionada por Tressis Gestión, en la que hemos realizado un primer cierre con compromisos cercanos al 60% del capital objetivo. La firma cuenta con una cartera inicial integrado por 14 fondos de búsqueda (search funds en la jerga financiera) nacionales e internacionales y una primera compañía participada, la empresa IESMAT. Y para este año 2023 tenemos previsto el lanzamiento de tres proyectos más, muy sólidos, muy diversificados y muy complementarios.