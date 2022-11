Cinven se adelanta en la puja por Northius, líder español de formación especializada

Cinven avanza en las negociaciones para la adquisición de Northius (antigua Campus Training), la plataforma educativa española especializada en formación profesional e inserción laboral controlada por Investindustrial, el fondo de la familia Bonomi. Según confirman fuentes financieras a elEconomista.es, el private equity británico ha tomado la delantera en la restringida puja frente a CVC y Providence Equity Partners después de que las ofertas no vinculantes remitidas en la primera fase del proceso pilotado por Rothschild no alcanzaran las expectativas de valoración previstas. La gestora italiana liderada por Andrea C. Bonomi aspira a obtener cerca de 600 millones de euros con la venta, a un múltiplo de unas 20 veces el ebitda ajustado de 30 millones.

Cinven trata de acercar posturas para llegar a un acuerdo con Investindustrial, que no tiene presión por desinvertir de su participada más joven en España. "Están muy convencidos del valor de la compañía", añaden las citadas fuentes. Este año el fondo de la familia Bonomi ha rotado ampliamente su cartera en España con las ventas de la chocolatera Natra a la gala CapVest por 500 millones y el traspaso del fabricante de encimeras Neolith a CVC por 600 millones duplicando su inversión en dos años.

Si las conversaciones llegan finalmente a buen puerto, la gestora mantendría una única participada en España: PortAventura, el parque temático adquirido en 2009 donde comparte accionariado con KKR. En 2021, Investindustrial vendió también el grupo de fertilidad Generalife (antigua Ginefiv) a KKR por más de 400 millones de euros.

Northius prevé alcanzar una facturación de 100 millones de euros en 2022 y su objetivo es duplicarla en el plazo de cuatro años. En apenas 18 meses la plataforma educativa presente en más de 20 países ha logrado cumplir su plan de crecimiento previsto para los próximos cinco años, con más de 10 marcas educativas en su portfolio. "El grupo ya es líder nacional y el objetivo es consolidarnos como referente internacional", afirmó Carlos Díaz, CEO de Northius. "Nos queda mucho recorrido por la consolidación de sector en España, muy fragmentado. Además, seguiremos fortaleciendo nuestro posicionamiento global a través de nuevas adquisiciones". Northius cuenta con una fuerte implantación en España y Portugal (40 centros) y una importante proyección en Latinoamérica y Europa.

En la restringida puja por Northius han mostrado interés varios fondos con consolidada presencia en el sector educativo en España. CVC, liderado por Javier de Jaime en España, controla la Universidad Alfonso X El Sabio adquirida por 1.000 millones (unas 14x ebitda). Permira tomó el control de la Universidad Europea (Laureate International Universities), valorada en 750 millones y que acaba de engordar con la adquisición de la Escuela Iade como avanzó elEconomista.es. En 2017, Providence, compró también los colegios NACE a Magnum integrándolos en la plataforma Global Educate.

Cinco integraciones en el último año

A finales de 2020 Investindustrial compró, a través de su fondo VII, cerca del 60% de la antigua Campus Training cuyo crecimiento ha impulsado activamente vía compras como los históricos centros de formación Deusto y CEAC, adquiridos por 60 millones a un múltiplo de 20 veces ebitda. Como resultado de la transacción, el grupo se convirtió en el mayor operador de educación de España especializado en formación y cursos profesionales, además de uno de los mayores grupos de educación privada por número de alumnos.

El grupo cuenta con firmas como Unisport, CEMP, los centros Mint, Treintaycinco mm, Tokio School, Nubika y Flou. Carlos Díaz, su CEO, sigue al frente de la compañía junto al fondo de los Bonomi tras reinvertir en el grupo, valorado hace dos años entre 50 y 70 millones.