First Drop nace con 5,25 millones de euros para invertir en startups desde Valencia

Un nuevo actor se suma al ecosistema de las startups en Valencia. Los cofundadores de Alma Capital, Alejandro Valero y Manu Nieto, han puesto en marcha First Drop VC, un vehículo de inversión para startups de impacto en fase inicial, que además de invertir acompañará a sus financiadas con un programa presencial durante 90 días como realizan las aceleradoras.

First Drop ha conseguido alcanzar ya el 75% del 'first closing' planteado, situado en 7 millones de euros y su objetivo total es llegar a los 25 millones de euros. Su nacimiento coincide con la llegada a España de uno de los principales fondos de impacto europeos, que busca impulsar soluciones recogidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de ,la ONU los nórdicos Norrsken.

El objetivo de First Drop VC es situar en primer plano la rentabilidad que aportan este tipo de empresas, facilitar a los inversores tickets atractivos y rentables con su programa de aceleración y que esta inversión se entienda como una operación financiera óptima, además de un nuevo modo de entender el mercado en cualquier sector económico.

Detrás de este VC se encuentran los cofundadores de ALMA Capital Partners y su vehículo de financiación ALMA ventures, Alejandro Valero y Manu Nieto. Valero tiene a sus espaldas el análisis de más de 250 startups y la ejecución de cerca de 100 operaciones en solo dos años. Por su parte, Nieto es un emprendedor con experiencia en cooperación internacional en América Latina (México, Guatemala, Ecuador y Bolivia) y más de 7 años en el ecosistema de emprendimiento nacional, habiendo liderado programas en aceleradoras como Demium, Ideas UPV o KMZERO Open Innovation Hub.

El modus operandi se divide en 3 fases: el primer mes se establecen los objetivos a alcanzar durante el programa, la medición del impacto y el principal objetivo de desarrollo sostenible que soluciona la startup; el segundo mes se elabora la estrategia de Go to market, producto, tecnología y alianzas con corporates; y el tercer mes de inversión, donde se prepara toda la documentación necesaria para una ronda (plan financiero, deck y pitch), se ponen en contacto a las startups con los principales fondos nacionales e internacionales, lo que concluye con un demoday.

En cuanto a la inversión, en esta primera etapa pre-seed se invertirá un total de 200.000€ en los proyectos seleccionados, pudiendo alcanzar, en los casos seleccionados, los 500.000€ en la siguiente ronda.

En palabras de Manu Nieto, "con nuestro vehículo buscamos dar a nuestros inversores una rentabilidad similar a la del venture capital tradicional y demostrar que se puede ganar dinero apostando por proyectos que hacen el bien para la sociedad y el medio ambiente. La inversión en impacto no debe confundirse con filantropía ni pensar que no es rentable. Todos conocemos empresas como Tesla, Wallbox o Back Market, valoradas en más de 1.000M$, que atacan problemas sociales o medioambientales y generan grandes beneficios para los socios".

En este sentido, el cofundador incidió en que este tipo de inversión "es algo transversal a todos los sectores'. Es una nueva forma de economía y de entender cómo hacer negocios. Existen proyectos de impacto en el sector fintech, proptech, health, insurtech etc y son tan rentables o más que aquellos proyectos de venture capital tradicional".

Detrás de First Drop VC se puede encontrar a primeras espadas del ecosistema, ya sea como inversores o como parte del propio equipo. Algunos de los nombres más relevantes son Josep Casas (Ex-CEO Naturitas). Julio Ribes (CEO Swipcar, vendida a Cazoo por 30M), Juanjo Traver (CFO Declarando, vendida a Visma), Joan Alvaréz (Hannun), Alicia Rubi (Partner Attalea Partners), Orfeo Balboa (Ex-Director del programa Orbita) y varios family office.

La aparición de First Drop VC en un momento como el actual, y en una ciudad como Valencia, no es una coincidencia, sino un paso más en la misma dirección que los que están dando fondos como Norrsken (Estocolmo; el mayor hub de impacto de Europa) y Katapult (Oslo). El primero de ellos ha aterrizado en Barcelona recientemente, configurándola como una de las principales sedes del ecosistema europeo centrada en los ODS. Por su parte, Katapult ha servido de inspiración, tras levantar 2 unicornios en tan solo 7 años, a First Drop VC para erigirse en España como uno de los principales y más relevantes fondos para empresas de impacto.

First Drop VC cuenta ya con varias empresas en su portfolio, como Recovo -recientemente invertida por Mango, Alma Ventures, Draper B1 y Thcap-, o Vegan Food Club, la principal plataforma de comida vegana y sostenible de España.