Los accionistas de Caser arrancan su venta por más de 1.000 millones

Los principales accionistas de Caser ultiman los detalles para iniciar el proceso de venta de la compañía aseguradora, que arrancará en los próximos quince días, según indicaron fuentes conocedoras del mismo. La operación consistirá en la venta del orden del 70% del capital, después de que su principal accionista, la mutua francesa Covéa (20%) haya rechazado ejercer en un primer momento su opción de compra, tras un periodo que ha durado casi dos meses de due dilligence.

Según las fuentes consultadas, la venta de Caser será una de las operaciones más complicadas del año, ya que los intereses de los distintos accionistas son muy diversos.

Por un lado, CaixaBank (11,5%), Abanca (9,9%) y Bankia (15%) han contratado a Barclays para que les asesore en esta operación. Para este grupo de inversores, el principal interés es maximizar su beneficio en la operación de venta.

Covéa, por su parte, que tendrá un papel importante en la recta final de la operación en función del precio que se marque (todavía podría ejecutar su opción de compra) ha contratado a Nomura.

Por último, Liberbank, Unicaja e Ibercaja han mantenido negociaciones con Rotschild, pero parece que finalmente no han alcanzado un acuerdo con el banco para que les asesore en esta venta y siguen buscando asesor, aunque en su caso la intención es permanecer en el capital de la empresa, puesto que ejercen como distribuidores de la compañía de seguros.

Venta de BBVA Seguros

La venta de Caser ha suscitado un amplio interés en el sector y ya han dado muestras de interés compañías como Ageas (antigua Fortis), Nationale Nederlanden, Helvetia Seguros y Mapfre. No obstante, en fuentes consultadas por este diario se considera que pueden llegar a presentarse también a este proceso Allianz o Generali, en función de quién resulte ganador del otro gran proceso abierto en este sector desde hace algun tiempo, como es la venta del negocio asegurador de BBVA.

Allianz parece en estos momentos la compañía mejor situada, después de haber alcanzado un acuerdo con Banco Santander que le ha permitido ingresar 936 millones de euros por vender Allianz Popular.

Ageas, el mejor posicionado

Uno de los mejor posicionados para llevarse el gato al agua en esta operación es la belga Ageas. La compañía no cuenta en este momento con equipo en España y se quedaría la actual dirección de la empresa, además los gestores de la misma mantienen una excelente relación con CaixaBank, ya que mantuvieron en el pasado negocios conjuntos en el Grupo Caifor.

La intención de esta empresa, además, supondría mantener la estrategia actual de Caser, lo que daría una mayor tranquilidad a los accionistas que se queden en el capital.

Como parte negativa para esta transacción aparece que la empresa está participando en el proceso de venta que Apollo está llevando a cabo en Portugal de la aseguradora Tranquilidade, por cerca de 400 millones de euros.

Nationale Nederlanden, que también ha mostrado interés, supondría una entrada prácticamente en un negocio nuevo, ya que mientras la holandesa se ha centrado siempre en vida, el negocio de Caser es principalmente de la rama de no vida.

Mapfre, por su parte, tiene necesidad de reforzarse en banca seguros. La compañía cuenta con acuerdos con Bankinter, Bankia e incluso llegó a enviar una carta de interés que nunca recibió respuesta, tal y como fue relatando en su momento la propia compañía.

Helvetia Seguros estaría también bien posicionada, pero el tamaño de la operacion podría ser demasiado elevado para la compañía si la competencia por estos activos es fuerte.

Los fondos de capital privado Cinven y Anacap también han sonado como posibles interesados en esta operación.

El consejo de administración de Caser dio luz verde a iniciar la venta en febrero pero desde entonces no se ha logrado armar un proceso ordenado, porque los intereses de los diferentes accionistas no habían logrado alinearse, principal motivo para que la oferta hecha por Mapfre no llegara ni siquiera a recibir respuesta.

Un grupo histórico

Caser es un grupo asegurador que nació hace más de 75 años. En 1942 comenzó dando cobertura a la Asociación de Agricultores. Poco a poco, fue incorporando productos para particulares y empresas, hasta convertirse en un grupo asegurador multirramo y especialista en servicio. Más de 1.600 personas trabajan en la aseguradora, que ofrece productos a un total de 2,3 millones de clientes.

Caser también opera Caser Residencial (especialista en atención a personas mayores, en 19 residencias), un negocio hospitalario con cinco centros de atención y cuidados médicos, clínicas dentales y Caser Asistencia, que ofrece servicios de mantenimiento y asistencia. En total, más de 4.300 personas trabajann alrededor de este grupo.