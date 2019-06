Facebook ofrecerá créditos y seguros junto con su moneda 'Libra'

Calibra. Recuerden ese nombre. Los bancos pueden tener pesadillas con esas siete letras que integrará toda la ofensiva financiera de Facebook. De hecho, el anuncio de su criptomoneda 'Libra', realizada el pasado martes, promete dar continuidad a otros servicios financieros, todos ellos bajo el paraguas de 'Calibra'. Eso incluirá la venta de seguros y de créditos con su propia divisa. Así lo ha insinuado el padre de la red social, Mark Zuckerberg, y de la misma forma se desprende del comunicado del anuncio de la divisa online.

Es decir, los que quedaron deslumbrados con el anuncio de 'Libra', deberán elevar sus miras con la certeza de que los planes de Facebook serán mucho más elevados que el advenimiento de un simple medio de pago a través de criptomonedas.

El límite será el cielo. Con una plataforma con 2.000 millones de usuarios, como es la audiencia sólo de Facebook, las posibilidades de incrementar las fuentes de ingresos serán colosales. A grandes rasgos, el negocio no será sólo publicitario, sino también financiero. Las ventas cruzadas se multiplicarán, por lo que los más de 55.000 millones de dólares facturados el año pasado están llamados a seguir creciendo en adelante a ritmos de casi el 40 por ciento como hizo en 2018. De esos ingresos, el 40 por ciento fueron beneficios, superando los 22.000 millones de dólares. No obstante, para no soliviantar a la banca antes de tiempo, David Marcus, consejero delegado de Calibra, aseguró desde el blog corporativo que el negocio de su empresa "se basa en la publicidad y que Libra ayudará a aumentar estos ingresos".

Por lo pronto, Libra promete convertirse en una de las novedades más relevantes de la sociedad digital de los últimos años. Su carácter pionero inspirará a otros gigantes a seguir sus pasos. Los menos audaces, siempre podrán subirse a un tren ya puesto en marcha por Mark Zuckerberg, donde hay sitio para casi todos.

Calibra nació antes que Facebook

Desde su origen, 27 socios se han sumado al proyecto, entre ellas la referida Calibra, llamada a convertirse en la punta de lanza de todos los negocios financieros de la mayor red social del mundo. Según ha podido comprobar este periódico, el dominio Calibra.com se registró en septiembre de 1997, siete años antes de que Zuckerberg y sus compañeros de habitación lanzaran su sitio online para poner cara a los estudiantes de la Universidad de Harvard. Es fácil pensar que un levísimo movimiento de chequera permitió a la compañía de Menlo Park hacer suyo un nombre que se convertirá en pesadilla para los bancos de toda la vida. Una vez que Facebook dispone de licencia bancaria para operar en Europa, la compañía tiene a su alcance decenas de actividades propias de los bancos. Las entidades financieras tradicionales tienen motivos para revolverse en sus cómodos sillones y preocuparse por los pasos de tan temible advenedizo. Sin duda, nada de lo que suceda pillará a los banqueros desprevenidos, todos ellos aferrados a la transformación digital como posible tabla de salvación.

No hace falta ser muy perspicaz para comprender que Libra solo será la punta del iceberg de lo que planea Facebook. Así, en el propio comunicado informativo de la compañía, realizado a través del blog corporativo, la red social ya dejaba claras sus intenciones al definir la billetera digital Libra como "el primer producto" de Calibra. En ese caso, se trata de una nueva moneda global impulsada por la tecnología de cadenas de bloques y que estará disponible en 2020 en Messenger, WhatsApp, así como en aplicación independiente.

Remesas de dinero sin costes

Facebook considera que Libra puede estrechar la brecha digital que existe entre el primer y el tercer mundo en servicios bancarios, aunque el producto está pensado desde una óptica universal. "Para muchas personas de todo el mundo, incluso los servicios financieros básicos siguen estando fuera de su alcance: casi la mitad de los adultos del mundo no tienen una cuenta bancaria activa y esas cifras son peores en los países en desarrollo e incluso peores para las mujeres". En su mismo comunicado, Facebook apunta que "el costo de esa exclusión es elevado: aproximadamente el 70 por ciento de las pequeñas empresas de los países en desarrollo carecen de acceso al crédito y los migrantes pierden 25.000 millones de dólares cada año a través de las tasas de las remesas".

Además de Calibra (Facebook), participan Mastercard, PayPal, PayU, Stripe y Visa; de mano de los nativos digitales Booking Holdings, eBay, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify y Uber. Las telecos Vodafone e Iliad y expertas en blockchain como Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Xapo Holdings. Entre las firmas de capital riesgo se encuentran Andreessen Horowitz, Iniziative Innovative, Ribbit Capital, Thrive Capital y Union Square Ventures. Como indica Facebook, los usuarios de Libra podrán pagar con esta moneda "su suscripción a Spotify, el servicio de transporte de Uber, un reloj de eBay".

Arrinconará a los 'bitcoins'

Los que hayan probado Bizum o Twyap pueden hacerse una idea del prodigio. Esas aplicaciones móviles, utilizadas para enviar pequeñas cantidades de dinero a sus amigos, permiten realizar o recibir pagos al instante. Pero además, 'Libra' estará diseñado para realizar compras en las tiendas que lo admitan. Por lo pronto, Facebook se convertirá en un gran bazar donde poner a prueba la criptomoneda. Los mismo ocurrirá en la red social Instagram y en Whatsapp, plataformas que buscarán hueco para insertar pequeños anuncios. Para adquirir 'Libras', los interesados pueden acudir al sitio que habilite Facebook, así como en el resto de las cajas de cambio donde ya se pueden comprar otras criptomonedas como 'Bitcoin'. Precisamente esta divisa tiene todos los visos de quedar arrinconada ante la potencia de la criatura de Facebook. Al contrario de lo que sucede con el 'Bitcoin', 'Libra' estará respaldada por una reserva compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios países que fijarán su valor y reducirán la volatilidad.