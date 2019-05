Unicaja pone a la venta la antigua sede de EspañaDuero

Unicaja lleva meses limpiando su balance de activos improductivos y de ladrillo no estratégico. Dentro de este marco, y a las puertas de su futura fusión con Liberbank, la entidad está trabajando ahora en la desinversión de la que fuera la antigua sede de Caja Duero en Madrid, según han confirmado distintas fuentes del sector a elEconomista.

Se trata del edificio de oficinas ubicado en el número 6 de la calle Marqués de Villamagna, a escasos 50 metros del Paseo de la Castellana, donde actualmente Unicaja ocupa dos plantas.

La entidad todavía no ha lanzado de forma oficial el proceso, ni ha contratado, por el momento, a ningún asesor, ya que está estudiando la mejor fórmula para vender este edificio, que ya ha estado otras veces en el mercado. De hecho, hace ahora tres años, Banco Ceiss (fruto de la fusión de Caja Duero y Caja España) puso a la venta el inmueble, tras mudarse al Edificio Titán en Méndez Álvaro. Si bien, la operación no llegó a cerrarse, al no recibir ofertas lo suficientemente atractivas. En ese momento, fuentes del sector apuntaron que la entidad pedía unos 90 millones de euros.

Buen momento de mercado

Ahora, en un momento de alto apetito por los inmuebles de oficinas situados en ubicaciones prime como ésta, la entidad ha decidido colgar de nuevo el cartel de Se Vende a este inmueble, en el que, previsiblemente continuará como inquilino, por lo que sería una operación de sale & leaseback.

Según apuntan las mismas fuentes, la entidad, que cuenta con una cobertura muy alta de este activo, no tiene ningún tipo de urgencia en llevar a cabo la operación, por lo que esperará a tener una buena oferta sobre la mesa.

El edificio, rehabilitado por completo en 2011, cuenta con una superficie superior a los 7.000 metros cuadrados repartidos entre cinco plantas de oficinas que suman 4.400 metros cuadrados y tres plantas de uso comercial que suman otros 2.800 metros cuadrados.

A finales del 2017 y en medio de la fusión con su filial EspañaDuero (Banco Ceiss), la entidad ya se desprendió de la Torre Titán. En ese caso la vendió a UBS por unos 55 millones de euros.