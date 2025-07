Abanca gana 427 millones, un 3,7% más y descarta de plano una fusión con Banco Sabadell

Abanca obtuvo un beneficio neto de 427,1 millones de euros entre los pasados meses enero y junio, lo que supone un aumento interanual del 3,7% que permitió elevar la rentabilidad al 14,6% (RoTE). Su mejora descansa en el favorable pulso comercial en un semestre en el que sumó 76.000 nuevos clientes y otorgó más de 9.000 millones en nueva financiación, aunque los impuestos crecieron un 67,6% -restaron 55,95 millones con el nuevo gravamen del sector- y limitaron el avance de la cuenta.

Al crecimiento del negocio contribuye la integración del luso Eurobic, la décima y última compra realizada por Abanca, que no descarta nuevas operaciones pero sí una fusión con Banco Sabadell. "Nosotros no hemos tenido conversaciones formales de ningún tipo con el Banco Sabadell, ni nos interesa (...) Rotundamente no nos interesa una integración con el Sababell", sostuvo el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, al ser cuestionado al respecto.

La ambición de Abanca cuando se embarcar en operaciones es "ganar tamaño de mercado, tener mayores cuotas de mercado, hacer los bancos más eficientes, que tengan la posibilidad de crear valor dentro de los procesos de fusión", si bien rehusó que busque el tamaño por el tamaño.

El luso Eurobic ilustraría esa estrategia porque, refirió que, "no solo nos ha dado un mayor tamaño, nos genera eficiencias considerable, nos permite reforzar un posicionamiento estratégico en un mercado tan importante para nosotros como Portugal", donde descartó cierres agresivos de sucursales o despidos por su complementariedad con el negocio que ya tiene el grupo en el mercado vecino.

El banquero fijó una línea roja para cualquier operación: "No llevaremos adelante integraciones en las que no tengamos el control", abriendo la puerta a explorar otras transacciones que encajen. "La política siempre es revisar todo lo que pueda ocurrir, pero en la situación actual no hay nada en cartera", aclaró. Escotet recordó que en el pasado las operaciones se han dado en un escenario con los márgenes presionados por los tipos de interés negativos, siendo más difícil que surjan ocasiones cuando los márgenes de la banca son positivos y la mayoría de los bancos presenta rentabilidades a doble dígito.

Mejora de los márgenes con los tipos a la baja

"Somos de los pocos bancos que estamos logrando, a pesar de la disminución de los tipos de interés, mejorar nuestro margen básico con un crecimiento importante en el volumen de negocio", apuntó. La entidad incrementó todos los márgenes de la cuenta: el de intereses subió un 4,5%, cuando en la mayoría de entidades desciende por los tipos; el margen básico creció un 6,9% y el margen bruto un 12,1%.

"Hemos ganado cuota en todos los territorios, en todos. Y aumentamos nuestra presencia en toda la Península Ibérica", agregó el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas. El banco ha arañado 18 puntos básicos a la competencia en España y 208 en Portugal, incluyendo la integración de Eurobic.

El grupo elevó un 16% el volumen de negocio gestionado, hasta los 134.073 millones respecto a primer semestre del pasado ejercicio. Un 52% corresponde a sus territorios de origen o principales, el 32% en los de expansión y un 16% en Portugal. En un año ha contabilizado 143.000 altas de clientes, de los que 76.000 usuarios se han incorporado en el primer semestre. Esta última cifra implica un aumento del 12% interanual, procediendo más del 70% de fuera de sus mercados originales o que lidera.

Por productos, la nueva concesión en financiación aumentó un 47,2% con particulares y multiplicó por dos el préstamo a empresas (crece un 56,7% en España y se multiplica por ocho en Portugal), empujando un 16% el crédito total en cartera sin morosidad, hasta los 51.917 millones.

El volumen gestionado en recursos de clientes registró alzas del 16,1%, hasta 81.390 millones. Los depósitos de clientes, que representan el 78% de esa posición, contabilizaron avances del 15,5% y del 18,3% en los administrados fuera de balance. En seguros, específicamente, se incrementaron un 15,1% las primas gestionadas, con expansiones del 47% en decesos, del 19% en seguros de vida riesgo o del 15% en coberturas de hogar.

Respecto a la calidad del balance, la morosidad se mantuvo en el 2,3%, con provisiones que cubren la exposición dudosa en un 82,6%; y cerró junio con un ratio de capital CET1 del 13,2%, con excedente de 1.962 millones sobre los requisitos mínimos regulatorios.

B100, el neobanco lanzado el pasado año con foco en la salud financiera y personal, contribuye con 75.000 clientes y la previsión de superar los 100.000 en el ejercicio. Escotet avanzó que progresa a un ritmo superior al presupuestado, lo que le permitirá alcanzar el 'break event' un año antes de lo previsto.

Abanca mantiene, por otro lado, interés en salir a bolsa, pero descartó que sea en el "corto plazo" aunque el mercado otorga ya a las compañías precios por encima del valor en libros.