Escotet: "Hay espacio para fusiones bancarias en España, aunque las oportunidades son cada vez menores"

Los movimientos de concentración bancaria vividos en España en la última década no han acabado con las opciones de integración. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, ha asegurado en el congreso de CEAPI que todavía existe margen para nuevas fusiones. Pero matiza: las oportunidades se están reduciendo y el entorno actual no ofrece los mismos incentivos que en el pasado.

"Cuando en 2017 tomamos la decisión de acelerar nuestro proceso de adquisiciones e integraciones, el mercado era completamente diferente", explica. En aquel momento, los tipos de interés eran negativos, las rentabilidades del sector financiero se situaban en niveles muy bajos —entre el 5% y el 6%— y muchos bancos cotizaban en bolsa por debajo de su valor en libros. "Ese escenario generaba un incentivo claro para vender y también para fusionarse", recuerda Escotet.

En cambio, el contexto actual ha dado un giro radical. La política monetaria del Banco Central Europeo, ha permitido que los bancos mejoren notablemente su rentabilidad, hasta superar el coste de capital y alcanzar niveles de doble dígito. Esa mejora se ha reflejado en las valoraciones bursátiles, lo que ha alterado el incentivo a consolidarse. "Hoy en día, muchos bancos cotizan por encima de su valor contable. En consecuencia, no hay tanto incentivo para vender… ni para fusionarse", admite el presidente de Abanca.

Aun así, Escotet no da por cerrado el ciclo de consolidación en el sistema financiero español. "Sigue habiendo espacio para integraciones", asegura. El argumento se basa en la elevada competitividad del mercado bancario español, incluso después de las grandes operaciones de los últimos años. "España, a pesar de toda la consolidación que ya ha ocurrido, sigue siendo uno de los mercados más competitivos de Europa".

Como ejemplo, destaca que el país presenta la segunda tasa hipotecaria más baja del continente y ocupa el tercer o cuarto lugar en condiciones de financiación para consumo y empresas. Incluso si se compara con Alemania —un país con menor concentración bancaria—, España mantiene mejores condiciones para los clientes en varios segmentos clave. "La capilaridad del sistema bancario español permite avanzar en nuevas integraciones sin destruir competencia", sostiene.

Sobre la posibilidad de protagonizar una de esas fusiones, Escotet se muestra claro y rotundo: Abanca no contempla una operación con Banco Sabadell. "Fuimos enfáticos: no tenemos ningún interés y no lo vamos a contemplar", sentencia. Para él, la prioridad sigue siendo desarrollar el modelo de crecimiento propio que ha permitido al grupo consolidarse como un actor relevante en el mercado ibérico.

En la última década, Abanca ha llevado a cabo nueve adquisiciones que le han permitido posicionarse como el séptimo banco de España y también el séptimo de Portugal. Dentro de ese proceso ha culminado dos fusiones transfronterizas, una operativa compleja que ilustra su ambición internacional. "Se habla mucho de la necesidad de grandes bancos europeos, pero cuando uno intenta operar fuera de su país se da cuenta de que no es nada fácil", reflexiona.

Escotet defiende que el camino de Abanca se basa en una estrategia de consolidación pausada, selectiva y con independencia, que combine el crecimiento orgánico con integraciones oportunistas bien ejecutadas. No descarta nuevos movimientos si se dan las condiciones adecuadas, pero rechaza el cortoplacismo o las operaciones por presión externa. "Hemos llegado hasta aquí con una hoja de ruta clara. Y vamos a seguir por ese camino", concluye.

El directivo cree que se ha producido un deterioro claro del orden económico y político internacional, y con él, una amenaza directa al papel hegemónico que ha desempeñado Estados Unidos en las últimas décadas. "La excepcionalidad americana, sobre la que se construyó el orden económico multilateral tras la Segunda Guerra Mundial, está claramente amenazada", sostiene.

Una de las consecuencias más visibles de este cambio es la progresiva pérdida de centralidad del dólar como moneda de reserva internacional. Escotet recuerda que, en el año 2000, el billete verde representaba el 70% de las reservas internacionales. En 2025, esa cifra ha caído al 58%. "Esto debería llamarnos la atención", advierte. Pero matiza que este proceso no comenzó con Trump: "Es algo que lleva ya tiempo sucediendo".

La erosión del papel del dólar se acompaña de una transformación paralela en el sistema internacional de pagos. SWIFT, el mecanismo que ha dominado las transacciones bancarias globales, empieza a enfrentarse a alternativas como el CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), promovido por China. Aunque este último representa apenas el 5% de las transacciones globales, frente al 48% de SWIFT, su expansión es significativa. "Hasta eso está cambiando", dice Escotet.

A su juicio, el mundo avanza hacia una nueva realidad: "Así como hemos transitado de un mundo unipolar a uno multipolar, también estamos camino de un orden monetario multipolar". Esta transformación no solo se debe al crecimiento del yuan o de sistemas alternativos de pago, sino también a la aparición de monedas digitales descentralizadas. "Hasta el dilema de Triffin, planteado en los años sesenta, vuelve a estar vigente", apunta, aludiendo al conflicto que implica tener una única moneda de reserva global y el desgaste estructural que eso impone a la economía emisora.

Escotet considera que las políticas proteccionistas de Trump han acelerado esta pérdida de credibilidad, con consecuencias macroeconómicas que agravan la situación. "Estados Unidos tiene una deuda pública superior al 120% del PIB y un déficit primario del 6,3%. Cuesta entender por qué, frente a semejantes amenazas, se insiste en decisiones que generan aún más incertidumbre", lamenta.

Sobre América Latina, Escotet señala que el impacto del actual contexto es limitado en términos comerciales. Recuerda que los principales socios de Estados Unidos son Canadá y México, lo que convierte al 'nearshoring' en un fenómeno difícil de sustituir. "El tipo de relación comercial, centrada en manufactura, agricultura y empresas digitales, no permite sustituciones rápidas", añade. En cuanto al bloque latinoamericano, ve en el acuerdo UE-Mercosur una oportunidad que no debe desaprovecharse. "Iberoamérica no se puede permitir un nuevo fracaso", afirma.

Hiper regulación

El directivo también se refirió al papel del sector financiero ante este escenario de creciente inestabilidad. Asegura que los bancos se han adaptado a una nueva forma de entender el riesgo, en la que la palabra "geopolítica" ha ganado un lugar recurrente en los consejos de administración. "Hemos pasado de una gestión retrospectiva del riesgo a una prospectiva. La clave hoy es la resiliencia", explica.

En su opinión, el conjunto de amenazas —desde la volatilidad global hasta los riesgos climáticos o cibernéticos— ha llevado a los bancos a priorizar la continuidad del servicio y la anticipación frente a posibles disrupciones. "Eso es lo que sabemos hacer bien los bancos", insiste.

Pero hay un obstáculo adicional: la hiper regulación. "Cuando las agencias de calificación me preguntan qué me preocupa para los próximos cinco años, respondo: hiper regulación, hiper regulación, hiper regulación", dice Escotet con contundencia. Asegura que el coste regulatorio representa ya un 20% del margen de intereses y comisiones de su entidad.

Por eso pide un cambio de paradigma en Europa: "Necesitamos una unión bancaria real y una unión de mercados de capitales que sea efectiva. No podemos seguir con el relato de que Estados Unidos innova, China produce y Europa regula".

Escotet ve con buenos ojos las propuestas contenidas en los informes Draghi y Letta, pero advierte que es necesario simplificar y reenfocar el mandato regulatorio. "Bruselas y Frankfurt están llenos de reguladores que creen que solo están cumpliendo su deber, pero esa visión tiene que cambiar", reclama.