Banco Santander ofrece 2.690 millones por TSB al Sabadell

Banco Santander habría presentado una oferta vinculante para adquirir el británico TSB Bank a Banco Sabadell. La oferta valoraría a la entidad británica por encima de los 2.300 millones de libras (unos 2.690 millones de euros al cambio actual), según fuentes conocedoras del proceso citadas por Reuters. Ninguna de las dos entidades quiso realizar comentarios sobre la información.

El banco vallesano podría convocar a su consejo de administración tan pronto como mañana martes para evaluar las ofertas recibidas y tomar una decisión sobre su venta y si sigue adelante, explica la agencia de información.

En el proceso final se habían quedado el grupo cántabro, que presentaría oferta a través de su filial local Santander UK, y Barclays después de que se desmarcara NatWest, que partía como favorito por el gran encaje del negocio hipotecario del TSB en la entidad. Entre los interesados también se apuntaron en el inicio otros nombres como HSBC.

La desinversión de TSB, que tiene la séptima red de sucursales más extensa entre los bancos del Reino Unido, tiene lugar en medio de la opa hostil de BBVA por comprar Banco Sabadell. La entidad catalana ha insistido desde el inicio que si cierra la transacción será porque los números salen.

"No es una poison pill o una píldora de veneno, sino que es una operación que, si tiene sentido se hará y si no tiene sentido no se hará con independencia de que la opa siga adelante o no", garantizaba la semana pasada su consejero delegado, César González Bueno.

La venta del negocio británico le permitiría al banco catalán mejorar la remuneración del accionista en plena batalla por frustrar la opa y destinar parte de los recursos también a apuntarla su crecimiento, con un foco más centrado en España. Si decide vender tendrá que convocar una junta extraordinaria de accionistas para que aprueben la operación los dueños del vallesano, dando así cumplimiento al deber de pasividad al que está sujeto por ser objeto de una opa.

La operación de TSB se activó tras recibir muestras de interés por parte de varias entidades interesadas, en un momento de fuerte movimiento de concentración en la banca británica. Nationwide Building Society acordó comprar Virgin Money el año pasado en un acuerdo en efectivo por 2.900 millones de libras y Barclays también adquirió las operaciones bancarias del grupo de supermercados Tesco por unos 600 millones de libras.

El comprador de TSB añadiría activos por valor de 46.000 millones de libras, compuestos principalmente por hipotecas, y depósitos de clientes por valor de unos 35.000 millones de libras.