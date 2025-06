Elena Sanz (Mapfre Iberia): "Esperamos que este año la mejora del resultado sea por encima del 70%"

Mapfre Iberia espera acelerar a lo largo del año el crecimiento que registró en el primer trimestre. La consejera delegada de la división de Iberia del grupo asegurador, Elena Sanz, ha asegurado este lunes que tras un 2024 récord, el 2025 está viviendo la misma tendencia y algunos sectores de negocio que estaban algo dañados han vuelto a la senda de la rentabilidad. "Después de unos años complejos en todos los ramos, ahora vienen buenas noticias y con la prudencia que tenemos, esperamos que este año la mejora del resultado sea por encima del 70%", ha apuntado en el Foro Asegurador celebrado por elEconomista.es.

Preguntada por la evolución del negocio en el sector de autos, Sanz reconoció que este ramo fue sujeto a unos vaivenes importantes en los últimos años, ya que unas primas ya bajas acusaron el golpe de la invasión de Ucrania y de la ruptura de la cadena industrial de suministro. "A eso le unimos que en los dos últimos años hemos tenido un incremento del baremo por indemnizaciones de daños personales del 30%", agregó.

La CEO puso en el foco una cuestión que consideró un verdadero problema para España: el parque automotor tiene una antigüedad media de 15 años. "Supone que la gravedad de los daños personales sea mayor porque tenemos en circulación coches que no tienen los últimos avances de seguridad", aseveró. Consideró que el hecho que un vehículo cuente con piezas antiguas no beneficia a nadie y que el problema principal para Mapfre y sus clientes está relacionado con los daños personales. "Implica la peor situación para un asegurado, que es el fallecimiento, pero también paraplejias. Un coche se puede reparar, pero hay otros daños que no se pueden reparar", añadió.

Sanz destacó que en el ramo de autos la empresa tuvo que hacer algunos saneamientos: "Hicimos un plan de saneamiento con flotas grandes y en 2024 se ha notado más". Sin embargo, detalló que a nivel global la firma no perdió clientes y, además, las subidas de precios que se han producido se han hecho "de forma individualizada", teniendo en cuenta, por ejemplo, la vinculación del cliente, entre otros factores.

Una de las fortalezas de la aseguradora es, según Sanz, la omnicanalidad. De hecho, el objetivo es que el cliente pueda acceder a sus servicios y a sus productos por cualquier canal y gestionarse de manera libre de un canal a otro. Además, señaló que "cualquier que se mueva por España ve por todas partes el cartel de Mapfre" y que un 60% de las oficinas se sitúan en las zonas menos pobladas del país.

La presencia en el territorio es precisamente una apuesta firme de Mapfre, que hace unos meses anunció la apertura de 300 nuevas oficinas por toda España hasta 2028. De ellas, Sanz aseguró que ya se han abierto unas 50 en lo que va de año y que la idea es llegar a 100 antes de que termine 2025. "Apostamos por este modelo porque hay productos que se pueden vender de manera muy sencilla, pero otros muy complejos, como productos de hogar o de vida. El 60% de los clientes viene de nuestras oficinas", recordó.

Cuestionada sobre las perspectivas en el ramo de salud, que registró un crecimiento del 16% en el primer trimestre, Sanz dijo que es un ámbito en el que quieren seguir creciendo, algo que requiere "muchísima responsabilidad y "una colaboración público-privada importante". La consejera delegada recordó que Mapfre salió de Muface hace años al no ser un modelo sostenible para la firma. "Cuando llegó la licitación este año, volvimos a considerarlo y llegamos a la misma conclusión. Tenemos un seguro de salud de muy alto nivel que precisa de unos precios que no son los que nos llegan a través de los convenios de Muface", agregó.

Con respecto a las alianzas con la banca, Sanz mencionó los acuerdos con Santander y con Bankinter, "dos asociaciones muy importantes que están funcionando muy bien". "No son integrales, porque no son de todos los productos, pero estamos muy contentos de lo que estamos haciendo con ello y muy abiertos a crecer. Es un negocio está creciendo a dos dígitos", añadió, además de recordar que desde Mapfre están dispuestos a explorar otros tipos de acuerdos y que seguirán evaluando todas las opciones que se presenten.

El sector asegurador también surfea la ola de la inteligencia artificial, con Mapfre que acaba de presentar un manifiesto propio sobre este tema. Sanz afirmó que la inteligencia generativa empezó a surgir en 2022 y "ha llegado para quedarse". "Nos ayuda de manera importante porque aumenta nuestras capacidades y permite llegar mucho más allá y le da al cliente la posibilidad de autogestión. Estamos invirtiendo muchísimo en transformación, centrándonos en pricing y en esa individualización de la oferta", apuntó, citando los 50 casos en uso de IA en España de Mapfre en seguro de automóviles y en seguro de salud.