La CNMC defiende que no está habilitada para fijar compromisos eternos en una fusión

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) defendió que, a la hora de ejercer su función reguladora en un proceso de consolidación, no puede establecer unos compromisos eternos, al tratarse de algo que no le compite. "Estos remedios, necesariamente, deben tener un carácter temporal ya que, en otro caso, serían medidas regulatorias indefinidas que la CNMC no está habilitada para establecer a través del mecanismo de control de concentraciones", detalló en el documento sobre el dictamen de la opa BBVA-Sabadell.

La duración de la mayoría de los compromisos planteados por el vasco es de tres años, prorrogables a dos años adicionales en el caso del mantenimiento del crédito a pymes. Un plazo que Sabadell juzgó insuficiente, ya que el vallesano propuso extenderlo a ocho años, al ser esta la duración media de sus créditos.

La CNMC la consideró una "propuesta desmedida", ya que el objetivo de este compromiso no es "regular la situación de mercado por un tiempo prolongado, sino que se busca ofrecer un período de tiempo suficiente para que las empresas y las nuevas entidades bancarias puedan establecer relaciones estables que suavicen los problemas de información asimétrica". Por este motivo, el organismo presidido por Cani Fernández consideró que la duración planteada por BBVA es suficiente, "sin imponer compromisos desproporcionados que dificultarían el normal funcionamiento de las entidades bancarias".

Competencia echó para atrás también otra propuesta del vallesano: la posibilidad de imponer a BBVA desinversiones de carteras de crédito como solución de posibles riesgos en este mercado. Para justificar este planteamiento, Sabadell alegó que la transacción ocasionaría unos problemas de competencia que modificarían la estructura del mercado de pymes de manera indefinida.

Varias asociaciones empresariales, como Pimec, la Confederación de Empresarios de Galicia y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), entre otras, manifestaron la misma preocupación en su respuesta al test de mercado. Sin embargo, la Dirección de Competencia mostró su desacuerdo al respecto, puesto que los problemas identificados "no carecen de relevancia, pero son, en efecto, puntuales y localizados". "No puede concluirse que los problemas derivados de la operación presenten un carácter indefinido y revistan una naturaleza tal que solo puedan ser resueltos mediante compromisos estructurales", aseveró la CNMC.

Eso sí, la autoridad recalcó que los compromisos deben garantizar "una dinámica competitiva suficiente", incluso una vez que éstos expiren, para compensar así los efectos negativos derivados de la operación. Cabe recordar que la CNMC deberá supervisar la aplicación del paquete de compromisos ofrecido por BBVA, así como los informes de seguimiento que el banco opante emitirá periódicamente. Además, recopilará las quejas y las incidencias relacionadas con aplicación de los compromisos y las tendrá a disposición de la CNMC en caso de que ésta las requiera.