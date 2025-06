Adeslas ve "un paso significativo" el acuerdo por Muface pero insta a buscar soluciones para su continuidad

SegurCaixa Adeslas se ha pronunciado por primera vez sobre el acuerdo de Muface tras la firma del concierto sanitario hasta 2027. Su presidente ejecutivo, Javier Mira, ha valorado las nuevas condiciones del contrato como "más equitativas económicamente" y cree que es "un paso significativo" para preservar el modelo.

En medio del polémico informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que valoraba el "dejar morir" al mutualismo administrativo y derivar los nuevos funcionarios al sistema público, las aseguradoras guardaron silencio sobre las conclusiones del mismo.

Javier Mira, en la presentación del decimotercer foro de salud organizado por Adeslas, aclaró que la compañía "siempre ha apostado por este modelo del mutualismo al ser una fórmula eficiente que vertebra el sistema sanitario español". Adeslas mantuvo el pulso por Muface hasta el último momento al Ministerio de Función Pública, encargado de la licitación. Rechazó las dos primeras ofertas del Gobierno, con primas inferiores a la final del 41,2% hasta 2027. Finalmente, junto a Asisa, ambas accedieron a continuar y ya dan servicio a más de un millón de funcionarios asegurados, tras la marcha de DKV.

Pero eso no significa que desde la compañía propiedad de Mutua Madrileña y participada por CaixaBank en un 49% estén totalmente conformes con la situación actual del mutualismo administrativo. En algo en lo que coinciden la propia AIReF y Adeslas es que Muface tiene que cambiar, aunque no lo hacen en la forma. Mientras el organismo presidido por Cristina Herrero apostaba por acabar progresivamente con este modelo, la aseguradora no detalla cómo, pero cree que "hay que buscar soluciones para asegurar su continuidad en el tiempo", dijo Mira.

El presidente ejecutivo añadió que "la desaparición de Muface tendría consecuencias negativas tanto para el sistema sanitario público como para el privado", en referencia a informes de la Fundación Idis, en el que se detalla que hasta 13.000 personas perderían su puesto de trabajo, además del consecuente impacto en la sanidad pública, tensionándola aún más.

Por ello, Mira detalla que mantienen "desde hace tiempo una colaboración constante, honesta y transparente con la administración para exponer con claridad la urgencia de alinear los ingresos con los costes asistenciales". Según detalló Mutua Madrileña en sus resultados anuales, Adeslas ha acumulado unas pérdidas de 200 millones entre 2023 y 2024, con las condiciones del anterior concierto. Fuentes financieras apuntan que con el incremento de la prima para este nuevo contrato, las aseguradoras estarán más cerca del equilibrio técnico, incluso logrando unos pequeños beneficios en este 2025, pero con pérdidas para los próximos dos ejercicios.

Otros desafíos

Los deberes respecto al mantenimiento de las mutualidades no solo están en las aseguradoras. Y es que en el caso concreto de Adeslas no ha sido hasta hace unos días cuando la compañía ha llegado a un acuerdo con la cadena de hospitales HM para que los funcionarios adheridos a la entidad puedan acudir a estos centros médicos.

Asisa hizo los deberes previamente, tras incrementar un 12% los honorarios a médicos y otras cadenas hospitalarias, aunque previamente las compañías de servicios sanitarios y hospitalarios, a través de la patronal ASPE, denunciaron que las aseguradoras tenían la intención de aumentar esas tarifas "solo un 3%".

Las aguas parece que han vuelto a su cauce, pero si cualquier eslabón de la cadena cae, tambalearía el sistema del mutualismo administrativo. Ahora el foco, al menos hasta 2027, está en las relaciones entre aseguradoras y hospitales y cómo trasladan el incremento del presupuesto hasta el último escalón de la pirámide de Muface: los prestadores de servicios. Pero la cuerda también está muy tensa entre el Gobierno y las entidades privadas, que advierten de la necesidad de "encauzar el mutualismo hacia un escenario de estabilidad y sostenibilidad", declaró Mira.