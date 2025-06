Sabadell defiende que el "interés general" que hay que vigilar en la opa de BBVA va más allá de la solvencia y la competencia

El consejero delegado de Banco Sabadell, González-Bueno, ha defendido este miércoles que las fusiones nacionales son deseables hasta que afecten a temas de interés general que "son muchos". "Está la solvencia que mira el Banco Central Europeo, la competencia que mira la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero si nos preguntásemos cuáles son los temas de interés general, no sé si los primeros que se nos ocurrirían serían la solvencia y la competencia. Se nos ocurrirían otros también. Y eso es lo que hay que vigilar en conjunto. Mientras esto esté dentro de los ámbitos razonables, es eficiente consolidar a nivel nacional", ha apuntado el directivo en una jornada bancaria organizada por la escuela de negocios IESE y FTI Consulting.

Precisamente este martes, en el mismo foro, el responsable de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, había anotado que los compromisos que el banco ha planteado en la fusión con Sabadell van "más allá de la competencia" y "tocan aspectos de cohesión territorial, inclusión financiera y protección de los clientes vulnerables".

El Gobierno está actualmente poniendo la operación bajo la lupa, después de que la semana pasada el Ministerio de Economía optara por elevar la operación al Consejo de Ministros después de realizar una consulta pública. El Ejecutivo, que puede confirmar los remedies fijadas por Competencia, suavizarlas o endurecerlas, dispone de 30 días para adoptar su decisión, un calendario que finalizaría el próximo día 27. Sin embargo, podría anticipar la medida para aprobarla en el Consejo de Ministros que celebrará el martes día 24 o, incluso, convocar uno extraordinario, llegado el caso.

El banquero insistió en que BBVA es dentro de la banca española el que menos se ha revalorizado desde el lanzamiento la opa, algo más del 30%, frente al 60% de la media del sector. "No es debido a una mala gestión, sino a un problema de geografías que en algunos momentos te dificultan", afirmó, en alusión a la depreciación del peso mexicano, ya que el país norteamericano es el primer mercado del grupo presidido por Carlos Torres.

González-Bueno hizo hincapié en que esta inferior revalorización ha hecho que el banco opante se haya quedado "sin moneda de cambio". "Cuando pagas en acciones y tus acciones son las que menos se revalorizan dentro de la banca española, te quedas sin moneda de cambio", detalló. A la pérdida de valor de la oferta de BBVA, el banquero ha contrapuesto la "grandísima" capacidad de generación de capital de su propia entidad, que es donde tiene centradas sus métricas. Sabadell tiene comprometido repartir al accionista 1.300 millones de euros con cargo a los resultados de este año.

Preguntado en específico sobre el tema de la consolidación bancaria en Europa, González-Bueno ha recordado que los niveles de concentración no son iguales en los países. "Holanda es el más concentrado, Alemania está muy lejos, con muchas cajas de ahorro pequeñas que no son suficientemente eficientes. En España, hay tres grandes entidades, una grandecita —que somos nosotros— y otras medianas. Todavía hay sitios para la consolidación aquí entre los bancos más pequeños. Tendrían sinergias, no hay solape entre ellos", ha agregado.

González-Bueno alegó que las fusiones más deseadas son las transfronterizas, que ofrecen oportunidades de mayores ingresos, aunque son las más esquivas. Añadió que no tiene sentido pensar que una fusión del BBVA con el Sabadell puede servir para hacer frente a la banca americana, cuando la entidad vallesana apenas supone el 1% de la capitalización de un gigante como JP Morgan.

Cuestionado sobre la hoja de ruta que el banco presentará en los próximos meses, el consejero delegado dijo que será "un afinamiento más y mejor de lo mismo", a pesar de la poca predictibilidad del escenario macroeconómico y geopolítico, pendiente del desenlace de la cuestión arancelaria. "Tenemos la suerte de que en España no somos grandes exportadores a Estados Unidos y, al ser banco local, estamos un poquito aislados de este entorno", zanjó.