Los futuros de índices son contratos derivados que permiten a su comprador especular con el rumbo que tomará un mercado, con la peculiaridad de que no se compran las acciones que se toman como referencia. Este tipo de producto es algo diferente a otros vehículos de inversión y presenta un riesgo mayor, por eso lo habitual es que los compradores de futuros sean profesionales y personas con dilatada experiencia. No obstante, no todos los que se fijan en los futuros de índices lo hacen con la intención de obtener una rentabilidad con estas operaciones.



Muchos inversores recurren a los futuros de índices como un elemento más de su análisis del mercado para vaticinar los movimientos y así invertir en las acciones que parece que van a tener un mejor comportamiento, ya que los futuros suelen anticipar los subidas y bajadas a corto plazo. Así, estos usuarios los utilizan como una herramienta de trading y no como activos. Pero, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que se trata de instrumentos complejos que juegan con previsiones que bien podrían no cumplirse, por lo que antes de utilizarlos incluso para realizar informes es importante que el interesado se documente bien sobre su funcionamiento y tenga experiencia en finanzas.