Todos los grandes bancos cubren ya el coste del capital excepto Unicaja

La gran banca vuelve a la senda de la rentabilidad y cinco de las seis grandes entidades financieras en España ya cubren el coste del capital. Solo Unicaja se queda por debajo de este margen, si bien ha registrado una importante mejora en los últimos meses. Esta es la idea que se desgaja de los últimos resultados semestrales publicados este mismo verano que muestran la recuperación de las cifras del sector en España después de años en los que el coste del capital superaba con creces las rentabilidades que las entidades eran capaces de obtener. Ahora, y con la rentabilidad llegando a sus máximos, según las previsiones, los números empiezan a salir.

El coste del capital es una variable difícil de cuantificar y desde hace años ha enfrentado los datos del Banco de España con los de las entidades. Mientras el regulador bancario nacional apuntaba a cifras más bajas que eran superadas por las rentabilidades, las entidades negaban la mayor. Ahora, en las últimas semanas han sido los propios responsables de los departamentos financieros de los diferentes bancos los que han ido confirmando públicamente que las cifras se habían normalizado y, esta vez sí, la rentabilidad cubría el coste del capital y que se coloca, de media en el sector, en el entorno del 12,5%.

Así, y tal y como se puede ver en el gráfico, si se cruzan esta cifra media con la rentabilidad que los diferentes bancos han puesto sobre la mesa como datos de cierre del mes de junio, últimos disponibles, se puede ver que las cifras empiezan a casar. La rentabilidad más alta -entendida como RoTE –return on tangible equity, por sus siglas en inglés–, si se tiene en cuenta únicamente el negocio de la entidad en España, es la de Banco Santander, que de acuerdo con los datos recopilados por Neovantas cerró los seis primeros meses del año en el 20,4%.

Por detrás, los bancos más rentables en España son BBVA y CaixaBank, con ratios de rentabilidad sobre activos tangibles del 20% y el 19,2% respectivamente. Les sigue muy de cerca Bankinter (18,8%) y Sabadell se quedaría en el 14,1%.

Unicaja se queda por debajo

En la otra cara de la moneda se encuentra Unicaja como el banco con rentabilidad más baja con un RoTE del 6,5% del conjunto de la gran banca española, aunque trimestre a trimestre va mejorando su rentabilidad debido a sus cada vez mejores resultados. En este sentido, las previsiones de sus directivos es que la ratio de rentabilidad oscile entre el 8,5% y el 9% a cierre de este 2024, con un RoTE ajustado superior al 10%, según apuntaron en su última presentación de resultados semestrales.

Sea como fuere, todas las entidades mejoran su RoTE con respecto al primer semestre de 2023, destacando, señalan en el informe de Neovantas, Unicaja (+61,7% interanual) y Santander España (+51,9% interanual).

"La buena marcha de los mercados en la primera mitad del año y el aumento de la actividad económica han sido clave. Aunque se haya consumado la primera rebaja del precio del dinero, el ritmo de bajadas de tipos de interés que se va a vivir en Europa va a ser mucho más lento de lo que inicialmente se había pronosticado", señalan desde la consultora que recopila estos datos. "Con esto, la rentabilidad de la práctica totalidad de los bancos que componen la gran banca española se sitúa por encima del doble dígito. Muchas entidades han batido las expectativas que barajaba el mercado, y todas estarían cubriendo el coste de capital o estarían muy cerca de hacerlo", reconocen.

¿Qué pasaba hasta ahora?

Haciendo una retrospectiva, durante años, el CoE (siglas en inglés de cost of equity) se fijó entre el 10% y el 12%, mientras que los bancos se veían golpeados por el impacto del Covid-19 y llegaban, en algunos casos a marcar rentabilidades (tanto en RoTE –rentabilidad sobre activos tangibles– como en ROE –return on equity–) en números negativos. Con el alza de tipos y la recuperación de la actividad, tanto el CoE como el WACC (coste promedio del capital ponderado, que incluye todas las fuentes de financiación de una compañía y no solo lo esperado por el mercado) subieron de forma muy relevante y esto volvía a hacer inalcanzable el paso adelante de la rentabilidad sobre ese coste del capital para la gran mayoría de las entidades.

Ahora, la mejora en las perspectivas ha hecho que el coste del capital vuelva a descender hasta niveles que en el sector consideran "más saludables" y se estanque en el entorno del 12,5%, según los últimos datos consultados por este medio.

En el pico de rentabilidad

Las previsiones de las diferentes casas de analistas apuntan a que los bancos españoles tocarán techo en lo que a rentabilidad se refiere durante el ejercicio 2024. Esto implica, para la mayoría de ellos entrar en un leve descenso que normalice las cifras que ahora se están dando. Así, estas se podrían ver reducidas en alrededor de dos puntos porcentuales de media de cara al ejercicio 2025 y continuarían a la baja de cara a 2026.

Si bien es cierto que la mayoría de casas señalan estas cifras, cabe recordar que en un momento como el actual, con tensiones macro y geopolíticas importantes a nivel global, la visibilidad sobre los próximos ejercicios es limitada y estas se revisan de forma continua.