La gran banca baja en hasta dos puntos el coste de capital en un año

Convertir en permanente el impuesto a la banca que se concibió como extraordinario es uno de los caballos de batalla del Gobierno para este ejercicio. La justificación es, principalmente, que los beneficios de las entidades financieras han aumentado de forma "impúdica", como llegaron a tacharlo algunos miembros del Ejecutivo en el momento de su imposición, con el auge de los tipos de interés que comenzó en el verano de 2022. La riña política que entonces se desencadenó y que se extiende ahora con la intención de hacer este gravamen permanente, puso sobre la mesa un concepto técnico que ha sido objeto de discusión en el sector durante años: el coste del capital, que se ha reducido en hasta dos puntos en el último año al calor de la moderación de los tipos de interés y la mejora de las perspectivas futuras. Al mismo tiempo, la rentabilidad de las entidades creció de forma muy relevante, por lo que una parte de ellas ya cubren este coste. En cambio, esta mejora de las ratios amenaza con ser un espejismo con la bajada que viene, por lo que en el sector piden cautela a la hora de comparar cifras.

El coste del capital es difícil de cuantificar y desde hace años ha enfrentado los datos del Banco de España con los de las entidades. Durante años, el CoE (siglas en inglés de cost of equity) se fijó entre el 10% y el 12%, mientras que los bancos se veían golpeados por el Covid-19 y llegaban, en algunos casos a marcar rentabilidades (tanto en RoTE –rentabilidad sobre activos tangibles– como en ROE –return on equity–) negativas. Con el alza de tipos y la recuperación de la actividad, tanto el CoE como el WACC (coste promedio del capital ponderado, que incluye todas las fuentes de financiación de una compañía y no solo lo esperado por el mercado) esta cifra subió de forma muy relevante y ahora, la mejora en las perspectivas ha hecho que vuelvan a descender.

La banca empieza así a acercar su rentabilidad al coste de capital que le exige el mercado, pero hay entidades en España que todavía no consiguen cubrirlo. Es el caso de Unicaja, cuya rentabilidad se colocó a cierre de 2023 en el 4,2% (5,7% si se excluye el impacto del impuesto al sector). A falta de conocer los datos de rentabilidad de cierre del primer trimestre que se presentarán la próxima semana, Finbox estima que Unicaja tiene un WACC del 12,3%, un punto y medio inferior al de hace un año, pero todavía lejos de las cifras que consigue.

Tampoco lo conseguía, con los datos de cierre de ejercicio, Sabadell, que se quedaba a las puertas del coste del capital. La entidad de origen catalán cerraba 2023 con un RoTE del 11,5% mientras que la estimación del WACC medio se queda en el 12,3%, 1,6 puntos porcentuales menos que en marzo de 2023.

BBVA, el mayor coste de capital

De acuerdo con la misma fuente, BBVA tiene el mayor coste del capital entre las grandes entidades, si bien también es el banco que más lo ha reducido en el último año. Así, Finbox estima un WACC medio del 12,3%. Esta cifra compara con el 13,9% de hace justo un año. En cambio, esta cifra se cubre ampliamente con la rentabilidad, ya que el RoTE era del 17% a cierre de ejercicio.

También cubriría ya el coste del capital, de acuerdo con los datos recabados por elEconomista.es, Banco Santander, que consiguió a cierre de 2023 un RoTE del 15,1%. Este dato compara con un WACC medio del 12,5% frente al 13,9% que la misma fuente estimaba hace un año.

Bankinter, por ahora, es la que tiene una mejor rentabilidad con un RoTE del 18,4% a cierre de marzo. Esta cifra coloca la rentabilidad más de cinco puntos porcentuales por encima del WACC que Finbox estima para la entidad que ahora encabeza Gloria Ortiz.

Por su parte, CaixaBank tendría un coste de capital, entendido como WACC, del 12,5%, 1,4 puntos porcentuales menos que hace un año. La entidad catalana tiene un RoTE del 15,6%.