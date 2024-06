El 83% de las empresas ofrecen seguros de salud, pero solo el 48% asume todo el coste

El seguro de salud no para de crecer en España. Ya son más de ocho de cada diez (83%) las empresas que ofrecen este producto como uno de sus principales puntos de atracción y retención de talento, según el 5º Barómetro de Seguros de Salud, realizado por SegurCaixa Adeslas. No obstante, aún no se han reestablecido los niveles de prepandemia (86%), pero aumenta dos puntos porcentuales desde 2021.

Pero este crecimiento viene precedido sobre todo porque cada vez son más los trabajadores que asumen parte o todo el coste del seguro. En 2021, un 55% de las empresas ofrecían el seguro de salud entendido como un beneficio social (es decir, asumían el coste), mientras que ahora, este número desciende al 48%, siete puntos menos desde la última edición del estudio. Esta cifra también está por debajo de los datos de 2018, cuando la mitad de las organizaciones pagaban la totalidad del seguro.

Asimismo, crecen otras fórmulas por las que el seguro de salud se fomenta cada vez más en el ámbito empresarial. El modelo cofinanciado entre empleador y empleado se mantiene estable (31%), pero sobre todo crecen otros como planes flexibles, en los que el trabajador renuncia a parte de su salario (monetario) a cambio de un tratamiento fiscal más favorable. Este caso ha crecido nueve puntos respecto a 2018 (32% en 2024) y los empleados se acogen el 80% de las veces a este plan si la empresa lo ofrece.

El otro caso que destaca el estudio de SegurCaixa Adeslas es la negociación de mejores condiciones de la empresa para que el empleado abone una menor cantidad. Este ha crecido siete puntos respecto a 2018 y dos comparado con 2021, llegando al 10%.

El beneficio social más valorado

Tanto por la parte de la empresa como por la del empleado, el seguro de salud es el beneficio social más importante. Algo más de seis de cada diez decisores de empresa así lo creen, siendo una cifra similar en el caso de los trabajadores. Además, este liderazgo es destacado respecto a otros productos, como los planes de jubilación en el caso de los empleados (41%) o los de formación en caso del empleador (42%).

También, entre aquellas organizaciones que aún no ofrecen un seguro de salud, es el que mayor intención muestran de hacerlo en un futuro (29%), seguido de nuevo por los planes de formación (19%). Esto es porque tanto decisores como empleados consideran esto como un factor diferenciador, hace a la empresa más atractiva para reclutar y retener talento y demuestra que se preocupa por el bienestar de los trabajadores.

En cambio, algo que los empleados echan de menos en estas coberturas son planes para beneficiar el bienestar emocional. Tan solo un 21% de ellos reconoce que existan programas dedicados al ámbito de la salud mental, siendo menos frecuente en las compañías de menor tamaño: apenas un 12% en las de hasta 50 trabajadores, por un 29% en las de 100 a 499 empleados y un 28% en las de más de 500. Los datos difieren cuando se le pregunta a los decisores: el 54% afirma ofrecer este tipo de planes, siendo las más grandes donde piensan que la preocupación por este tema es mayor (64%).

Por último, esta póliza sigue siendo más frecuente entre las grandes empresas, de más de 250 empleados, pero las menores de este número ya llegan al 79% de aceptación, por el 88% de las grandes.