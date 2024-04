El 53% de los trabajadores demandan a su empresa un seguro médico financiado

El seguro médico sigue ganando relevancia entre los trabajadores como uno de los servicios más demandados. Al igual que el año pasado, este ha sido el más solicitado otro año más, según el estudio Radiografía de la salud digital realizado por Savia, la plataforma de salud digital de Mapfre, el cual ya va por la quinta edición. En total, el 53,2% de los empleados que no reciben servicios médicos por parte de su organización les gustaría disponer de un seguro médico financiado, siendo además del mayoritario, el preferido: hasta el 36,1% de los encuestados lo marcaron como primera opción.

Sin embargo, para las empresas, ofrecer este seguro médico no es la mayor prioridad. De hecho, el 52% de los trabajadores reciben servicios de salud por parte de su empresa y, de ellos, tan solo el 15% afirman recibir oferta de un seguro médico financiado y el 61% de los que lo reciben, le dan uso.

Respecto a aquellos que no reciben ofertas de servicios de salud por su empresa, pero sí están interesados en ello, las mujeres de mediana edad (entre 35 y 54 años) es el perfil más destacado. Ellas también muestran un especial interés por el seguro médico financiado, así como por el servicio de asistencia psicológica.

El reconocimiento médico periódico es la segunda opción más solicitada y también la más ofertada, ya que este es obligatorio para la empresa, pero no así para los trabajadores. El 47,3% lo demandan, siendo la primera opción en el 23,4% de los casos.

Fisioterapia y salud mental, otros protagonistas

Otro servicio por el que los trabajadores están interesados es el de fisioterapia. Hasta un 57% de los que no tienen ofertas de salud por parte de su compañía les gustaría disponer de un fisioterapeuta en el puesto de trabajo, sin embargo, tan solo un 6% de los empleados pueden disfrutar de estos servicios. Principalmente esta importancia por parte de las plantillas viene dado porque creen que reduce y alivia su fatiga laboral (66%), aunque otra de las razones viene por un mejor precio que contratándolo a nivel particular. De los que no disponen de fisioterapia en el trabajo, de nuevo las mujeres de mediana edad son las más interesadas.

Las atenciones psicológicas en el empleo están al alza, pero su crecimiento sigue siendo lento. Tan solo un 6% cuenta con este servicio en su puesto de trabajo, cuando un 35% muestra interés en recibirlo porque el 40% admite que les ayuda a llevar un estilo de vida más saludable. El otro motivo es la prevención (36%). De nuevo, las personas de mediana edad son los que más lo demandan, aunque aquí los jóvenes tienen un papel importante, tanto en hombres como mujeres. Otro perfil destacado son los trabajadores sin hijos.

Por último, el servicio de nutrición, que apenas lo recibe un 3%, es interesante para un 12%, principalmente mujeres de perfil joven y con hijos.

La relevancia de poder disponer de estas prestaciones es, además, algo relevante para el 44% de la población en caso de cambiar de trabajo. Este dato incluso es mayor (61%) entre aquellos que ya reciben en su empresa estos servicios.