Criteria devuelve 600 millones de euros en plena ofensiva por Naturgy

A los frentes abiertos en Naturgy, Talgo y Puig, Criteria sumó este mes de abril una nueva carpeta sobre la mesa: el vencimiento de una emisión de bonos lanzada en 2019 por valor de 600 millones de euros. Pese a la posibilidad de refinanciarlo con otro programa de deuda, el holding barcelonés optó por hacer frente a la cantidad hace algunos días con sus recursos y finiquitar el instrumento antes de valorar si necesita de nuevos paquetes para financiar el crecimiento previsto en los mercados.

Según consta en los registros bursátil, la cartera de inversiones devolvió los bonos no garantizados a los inversores internacionales tenedores de la deuda. El paquete se emitió hace un lustro y se registró con un cupón del 1,375%. Los tenedores de las notas eran más de 180 inversores institucionales, con un 65% de capital extranjero.

Las fuentes no oficiales consultadas señalan que Criteria no prepara por el momento ninguna emisión para refinanciar los bonos vencidos. No consta tampoco ningún movimiento entre las agencias de rating ni los índices consultados. Sin embargo, no parece descabellado que la empresa tenga que recurrir a la deuda de concretarse todas las operaciones que tiene abiertas actualmente.

Lo cierto es que el vencimiento cogió a la entidad presidida por Isidre Fainé en un buen momento para hacer frente a estos pagos. A los 558 millones de caja que tenía a cierre de 2023 hay que sumar los más de 1.000 millones percibidos en dividendos solo de sus dos grandes participadas, Caixabank y Naturgy. De este modo, el grupo contaba con efectivo para hacer frente a la operación.

En los primeros meses del año, el único gran desembolso acometido desde las torres negras en las que se ubican sus oficinas fue la adquisición del 2,31% de Telefónica, valorado en 527 millones de euros, según precios de mercado.

Además, la firma ya siguió el mismo camino en mayo del año pasado, cuando afrontó el vencimiento de otro programa de deuda por valor de 721,8 millones de euros emitidos a un cupón del 1,5%. En sus estados financieros de 2023, el brazo inversor de La Caixa destaca su política de mantenerse en "niveles de deuda moderados y sostenibles a largo plazo". Destaca también que mantiene una ratio entre deuda y valor de sus activos inferior al 20%.

Los bonos de Criteria

Ahora -y a la espera de ver si vuelve a endeudarse en los próximos meses- a Criteria le esperan otras tres emisiones de bonos para amortizar entre 2025 y 2030. En junio del año que viene le aguardan 195 millones de euros en bonos canjeables y en octubre de 2027 le vencen otros 600 millones con un cupón del 0,875%. El último paquete a devolver son 50 millones de euros a julio de 2030 con un cupón del 4,541% que se emitieron el pasado mes de julio.

Más allá del pasivo en los mercados de capitales, el holding que dirige ahora Ángel Simón también tiene firmados préstamos por 2.960 millones de euros: 2.560 millones de euros son a largo plazo y otros 400 millones está registrados a corto plazo. El grupo destaca que cuenta 430 millones de euros en pólizas de crédito comprometidas y no dispuestas en seis entidades de crédito distintas.

Queda por ver si el cambio de estrategia marcado por el nuevo consejero delegado, con una apuesta firme por crecer en compañías españolas en las que pueda influir por su participación accionarial y presencia en el consejo, también afecta a la prudente gestión de la deuda de Marcelino Armenter. La organización tiene margen para endeudarse y podría ser una de las principales vías para afrontar las compras de acciones en Naturgy, Puig y Talgo. Mientras, desde CriteriaCaixa declinan hacer comentarios sobre la posibilidad.