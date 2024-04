Los trabajadores del sector seguros cobrarán un 3,3% más que en 2023

Los empleados del sector asegurador en España verán en sus nóminas de este 2024 un incremento del 3,3% respecto al año anterior. Esto es debido a la aprobación en la comisión mixta conformada por sindicatos y Unespa de la revisión salarial de 2023 y las tablas salariales de 2024 del convenio de seguros.

La revisión de las tablas salariales se acordó el pasado mes de julio, con un pacto de un aumento del 3,5% en las tablas definitivas de 2023 y de un 3,25% en las de 2024. Sin embargo, los efectos de estas subidas no resultan efectivos en esos ejercicios, sino que funcionan a año vencido: la subida del 3,5% se empezó a aplicar el 1 de enero de 2024, y la siguiente, del 3,25%, estará vigente a partir del 1 de enero de 2025. Cabe aclarar que esa subida del 3,5% en las tablas del 2023 es respecto a los salarios establecidos en el 2022, por ende, ese incremento no es real en los salarios del 2024, ya que no está adaptado al año actual. Lo mismo sucederá el próximo año.

Para explicar este acuerdo, es necesario ordenar cronológicamente los hechos. En 2023, se puede decir que la subida de los salarios fue del 1,8%, pero tiene ciertos matices. Esta cifra se determina por el previo acuerdo del incremento del 0,8% anual, recogido en la tabla salarial inicial de 2023, sumando, a posteriori, un 1% por el corrector establecido en el artículo 44 y 45 del convenio de seguros. Este obliga a transformar los salarios acorde al PIB nacional y al IPC.

En concreto, en 2023, de acuerdo a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB se situó en el 2,5% respecto al ejercicio anterior y, como corresponde según el apartado 44.1, si este indicador es igual o inferior al 2,5%, el incremento salarial base deberá ser del 1,5%. Además, como el IPC registrado por el INE fue del 3,1% en 2023, con el corrector aplicado del 120% conforme al artículo 44.2 constata que el incremento salarial total debido a estos dos factores debería ser del 1,8%. Pero como previamente ya se había acordado una subida del 0,8%, finalmente el crecimiento salarial en 2023 fue del 1%.

Para 2024

De cara a este año, la cosa cambia. Se vuelve a aplicar, por el artículo 45.1 del convenio, una subida del 0,8% en las tablas de 2024 respecto a la del 2023, pero como se ha mencionado anteriormente, las tablas definitivas del 2023 se vieron modificadas por un aumento del 3,5% comparadas con las de dos años atrás. Ese incremento no se cobró en 2023, sino que ha comenzado este 2024, sumando el 0,8% anual. Por tanto, el conjunto total de la subida sería de un 4,3% más, pero respecto a 2022, no confrontado a las nóminas de 2023.

Si se compara con los salarios de 2023, el aumento es de un punto porcentual menos, del 3,29%, ya que en el ejercicio anterior, tuvo lugar ese incremento del 1%.

Para ser gráficos, lo mejor es un ejemplo real: un trabajador, cuya nómina en las tablas de 2023 (con la actualización del 0,8%) fuera de 30.000 euros anuales, cobró el año pasado un 1% más, 30.300 euros. Sin embargo, se aplicó la subida del 3,5% a las tablas, convirtiéndose en definitivas, por lo que el sueldo representado era de 31.050 euros.

A ese montante, además, hay que sumar un 0,8% con efecto 1 de enero de 2024, por lo que el sueldo total de este supuesto alcanzaría los 31.298 euros. Esta cifra se debe comparar con los 30.300 euros, que fue la subida efectiva que se realizó en 2023 del 1%, por lo que en este año, los trabajadores ganarán un 3,3% respecto a 2023, y un 4,3% comparado a 2022 (los 30.000 euros iniciales). Por tanto, en este supuesto, el incremento en la nómina en un año sería de prácticamente 1.000 euros y, si se compara con 2022, casi 1.300 euros.

El convenio de seguros está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que Unespa deberá sentarse con Comisiones Obreras (CCOO) y UGT para renovar el acuerdo, contando ya con el incremento fijado en las tablas del 2024 del 3,25% que comenzará a pagarse a partir del 1 de enero de 2025.

Propuestas para el próximo convenio

De cara a la negociación por la renovación del convenio colectivo de seguros, que se tendrá que dar a lo largo del año, CCOO por el momento propone la eliminación del nivel 9 en las tablas salariales debido a su "desuso". Este era frecuente anteriormente para aquellos trabajadores en prácticas y que dedicaran la mitad de su jornada a mera formación. Según el sindicato, actualmente es frecuente utilizar el nivel 8, que además conlleva un salario algo superior al SMI.

Los sueldos crecen por debajo de la media

A pesar del crecimiento en los salarios, el convenio del sector asegurador se encuentra por debajo de las subidas medias firmadas en los convenios en el pasado 2023. El incremento en las nóminas fue del 4,1%, 0,8 puntos porcentuales menos , pero 0,2 puntos porcentuales por encima de la media de IPC de 2023.

El año pasado se firmaron un total de 1.351 convenios, que representaban a 3,7 millones de personas. El sector asegurador, en concreto, recoge a un total de 53.000 trabajadores, y suscribieron en 2020 su actual convenio colectivo hasta 2024, aunque este ha sufrido varias modificaciones fruto de la inflación que comenzó a finales de 2021.

Sin embargo, para los convenios que se firmaron en años anteriores pero que se empezaron a aplicar en 2024, la subida fue del 2,91%. En este caso, el convenio del sector seguros se encuentra 0,4 puntos porcentuales por encima.

En cuanto a lo que llevamos de 2024, el pasado miércoles se publicó la estadística de convenios colectivos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, revelando que de los 80 convenios firmados en este curso, la subida salarial media se sitúa en el 4,41%, más de un punto porcentual por encima del IPC (3,13%).

Para este año, además de la aplicación del 3,5% de las tablas del 2023 y del 0,8% aplicado por el artículo 45 del convenio, falta por aplicar los instrumentos del artículo 44. Hasta el momento, el Banco de España estimó el pasado viernes una previsión de PIB del 1,9% (tres décimas más que el pronóstico de diciembre), y también ha recortado la estimación de inflación seis décimas, hasta el 2,7%.

Esto provocará otra revisión que, en primer lugar, haría ascender los salarios un 1,5% debido al PIB y, por el alza de precios, según las previsiones, habría que implementar el corrector del 120%, al igual que en 2023.

Al cómputo de la aplicación de este artículo, se prevé que la subida oscile como la del año pasado, en torno al 1,8%, del cual se descontará un 0,8% que se aplica automáticamente año a año.