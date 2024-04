Hernández de Cos cree que los tipos de interés bajarán en junio

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que se dará un escenario de bajada de los tipos de interés, actualmente en el 4,5%, el próximo mes de junio, "si se mantienen las proyecciones económicas actuales", matiza. De Cos se muestra optimista sobre la evolución de la economía en 2024 y prevé una recuperación gradual "trimestre a trimestre". No obstante, advierte de la debilidad de la productividad española en los últimos cuatro años y recuerda que "un país solo crece a largo plazo" por ella.

Pablo Hernández de Cos estima que en junio podrá anunciarse una bajada de tipos de interés, si se mantiene el actual ritmo de crecimiento de la economía y se cumplen las previsiones realizadas en marzo por el Banco Central Europeo (BCE), que ve un incremento del PIB del 0,6% este año y del 1,5% el próximo, para alcanzar el 1,6% en 2026.

El gobernador del Banco de España ha participado en Bilbao en una jornada sobre ciberseguridad organizada por Elkargi, donde ha indicado que su "escenario central" es que se puedan bajar los tipos de interés en la próxima reunión de junio. No obstante, ha precisado que no se trata de un compromiso, y desde luego, "no es un compromiso incondicional", ya que existen una serie de condiciones que se tienen que dar para que se produzca esa bajada de tipos.

En este sentido, Pablo Hernández de Cos ha recordado que se hicieron unas proyecciones en marzo que "efectivamente" anticipan que se lograría la estabilidad de precios en el año 2025-2026, en "el medio plazo". Hernández de Cos ha apuntado que el objetivo del 2% de inflación no es "para mañana", sino "para el medio plazo" porque, en relación con la política monetaria, siempre hay "un desfase temporal".

Recuperación gradual

Sobre la evolución económica para 2024, Hernández de Cos se ha mostrado optimista y ha apuntado a una "recuperación gradual trimestre a trimestre", consecuencia de la caída de la inflación. También ha señalado que "el aumento de los salarios reales favorece al consumo" y, por tanto, a la recuperación de la demanda.

No obstante, el gobernador del Banco de España ha advertido sobre "el principal problema estructural de la economía española", la baja productividad. Según Hernández de Cos, la productividad laboral se ha debilitado en los últimos cuatro años y ha recordado que "solo se crece a largo plazo por la productividad y en España ese crecimiento "es siempre pobre".

Asimismo, Hernández de Cos ha opinado sobre el absentismo y su situación en "máximos históricos" en España, aunque ha asegurado que no es un fenómeno solo español ya que en "Alemania, Italia y Francia también están en máximos históricos".