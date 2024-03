Moody's aviva el fuego en Gedesco: baja el rating a 44,2 millones en pagarés

Moody's aviva el fuego en Gedesco. La agencia de calificación crediticia confirmó ayer la rebaja del rating a una emisión de 44,2 millones de euros en pagarés de la compañía que había puesto bajo revisión el pasado 16 de enero ante el elevado nivel de impagos que estaba materializandose en la titulización realizada a través de su filial especializada Gedesco Trade Receivables 2020-1.

Moody's degrada a Caa3 la nota de los bonos Clase B (un tramo de 14,2 millones), baja a CA el tramo C (15 millones en emisión), sitúa la calificación C al tramo D (7,5 millones) y desciende a C también el tramo E (7,5 millones). Solo confirmó la nota del tramo Clase F, integrada por títulos por 15 millones.

Los analistas explican en su informe que las acciones "reflejan el estado de total incumplimiento de la cartera restante, así como la baja probabilidad de futuras recuperaciones para pagar completamente los bonos pendientes restantes".

Los litigios judiciales abiertos entre JZI, accionista mayoritario de Gedesco, y su anterior cúpula, han pasado factura a la actividad y financiación de la compañía especializada en la concesión de financiación a pymes a corto plazo.

Gedesco renunció precisamente en enero de manera formal a la actividad de servicer de la titulización puesta bajo escrutinio de Moodys' en favor de Copernicus Servicing, que figuraba como la gestora de reserva en el mismo folleto de la emisión.

La rebaja de Moody's afecta a una titulización revolving cash de diferentes tipos de cuentas a cobrar (factoring, pagarés y préstamos a corto plazo) originadas o adquiridas por Gedesco y Toro Finance a empresas y autónomos ubicados en España.