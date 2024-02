Abanca cree que es una ventaja no estar cotizando en bolsa

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha asegurado que "es una ventaja estar donde estamos", en referencia a que la entidad no cotiza en el mercado bursátil. No obstante, el directivo ha destacado que sigue siendo un objetivo de la entidad salir a bolsa, pero ha afirmado que "no hay ningún tipo de plazo ni de tiempo", además que deberían darse "una serie de correcciones estructurales para que tenga sentido".

Así se ha pronunciado Francisco Botas sobre la posible salida a bolsa de Abanca en un encuentro de Deusto Business Alumni, celebrado en Bilbao, en el que también ha expuesto los ejes estratégicos de la transformación protagonizada por la entidad desde su nacimiento.

"Es una ventaja estar donde estamos, ya que en su momento descubrimos que era mejor no cotizar por la volatilidad. No tiene mucho sentido salir a bolsa si las cosas valen menos y, además, tiene que haber una serie de correcciones estructurales para que tenga sentido la salida", ha explicado. No obstante, ha recalcado Botas que "como ha dicho nuestro presidente, obviamente llegaremos a mercados en un futuro".

Botas ha recordado que, con motivo de la operación en 2013 de Banesco, que adquirió Novagalicia para dar paso a Abanca, ya manifestaron públicamente que tenían el objetivo de "salir a mercados". "Luego se murieron los tipos de interés y vino lo que vino", ha añadido, en referencia al entorno de tipos bajos o 'cero' de interés, que perjudicó durante varios años la rentabilidad de la banca.

Sin plazos

En todo caso, el consejero delegado de Abanca ha destacado que su presidente y principal accionista -Juan Carlos Escotet- "ha declarado muchas veces" que esa "es su vocacion", pero "no hay ningún tipo de plazo ni de tiempo". "Creemos que hoy es una ventaja estar donde estamos", ha manifestado. "Si las cosas valen menos de lo que dicen los libros, como que no tiene mucho sentido".

Abanca marcó máximos en beneficios en 2023. La entidad logró un beneficio atribuido de 711 millones de euros, que supone un aumento interanual del 227,1% favorecida por el escenario de subidas de tipos. Abanca, que integra en las cuentas el balance de Targobank, captó más de 130.000 clientes y arañó cuota de mercado en España y Portugal.

En la presentación de resultados, el presidente del banco, Juan Carlos Escotet, subrayó que la rentabilidad está en el 16%, por encima ya del coste de capital, y valoró que las cuentas son fruto de las estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.

A futuro y después de protagonizar con Eurobic la novena compra, dejó la puerta abierta a nuevas anexiones aunque enfrió las expectativas de poder acometerlas por las mayores valoraciones y porque aún debe resolver la integración de Targobank y Eurobic, que comprometerán esfuerzos y tiempo.

Sobre Eurobic, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha apuntado que prevé que la integración total del banco portugués, que adquirió en diciembre pasado, culminará a medidos del próximo año. En el primer semestre de este año espera cumplir con todas la condiciones regulatorias, para en un segundo paso consolidar la integración de las plataformas tecnológicas de ambas entidades.