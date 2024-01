La banca española saca un 70% más de rentabilidad a los tipos que la europea

La empinada subida de tipos de interés ha supuesto una vigorosa inyección de ingresos en los bancos, pero su impacto efectivo en la construcción de la deseada rentabilidad discrimina por entidades e, incluso, por geografías, en función de los modelos de negocios y juegos comerciales en cada mercado. La banca española destaca en Europa como una de las que mayor provecho ha sacado a la conyuntura.

Los ingresos generados por el margen de intereses calculados en proporción sobre los fondos propios, uno de los ingredientes que cocinan la rentabilidad, han escalado desde el 28,6% de finales de 2021, cuando el euríbor marcaba el mínimo histórico, al 38,2% en septiembre pasado. En paralelo, la rúbrica se expande en el conjunto del sector europeo desde el 17,1% al 21,7%, conforme al último informe publicado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

Tan solo cuatro sistemas bancarios superan los guarismos del español: el de Lituania, donde la tasa alcanza el 49,8%; Polonia (42,1%), Hungría (40,3%) y Chipre (38,8%). De los grandes mercados, las entidades financieras de Francia apenas alcanzan el 12,1% en la misma magnitud, Alemania se sitúa en un 17,8%, que llega al 24,3% en Italia y al 34,3% en Portugal. En la parte baja de la tabla y con el peor desempeño figuran los sistemas de Liechtestein (9,2%), junto al galo, la banca de Luxemburgo (17,1%) y la de Dinamarca (17,6%).

El efecto de los tipos espoleó los resultados del sector a cifras récord en 2023. El consenso de Bloomberg estima que la banca cotizada (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) rebasó los 26.000 millones de euros en ganancia, cifra que batiría en un 24% el beneficio del ejercicio previo. El buen desempeño empujó la rentabilidad del sector sobre recursos propios (ROE) ya al 12,8% a finales de septiembre, por encima del 10,9% del conjunto de la banca europea y superior al 11,3% contabilizado casi dos años atrás, cuando el euríbor se movía en cotizaciones mínimas.

A diferencia del margen de intereses, que mide la actividad típica bancaria de prestar dinero y captar ahorros o depósitos de clientes, otras rúbricas caen o mantienen su rentabilidad. Es el caso de las comisiones, cuya recaudación neta en relación a los recursos propios apenas sube del 10,8% al 11,6% entre el cierre de 2021 y el pasado septiembre. El ratio correspondiente a las operaciones financieras cae, incluso, desde el 1,2 al 1%.

Remuneración de depósitos

La mayor sensibilidad del margen de intereses a la subida del precio del dinero en la banca española responde a las grandes carteras existentes en su balance de hipotecas a tipo de interés variable, cuyo precio se acomoda de forma progresiva pero directa con el avance del euríbor, sin que las entidades hayan tenido que entrar en contiendas para disputarse el ahorro del ciudadano para captar fondos gracias a la altas huchas de liquidez embalsadas.

Según los últimos datos divulgados por el Banco Central Europeo (BCE), correspondientes a noviembre pasado, las entidades ofrecían un 2,62% de remuneración por el dinero de las familias en depósitos de hasta un año, muy por debajo del 3,34% medio de la eurozona. En Francia asciende al 3,90%, en Italia llega a un 3,78% y en Alemania un 3,46%. El gap resulta inferior en la retribución del pasivo de las empresas si bien también se mantiene una oferta inferior: la remuneración alcanzaba en España el 3,57% frente al 3,70% medio de la eurozona, el 3,73% de Alemania, el 3,79% de Italia o el 4,04% de Francia.

La contención en el coste de los depósitos, también determinante en la expansión del margen, ha provocado el reproche desde el Gobierno y la insistente llamada de atención por parte del BCE con el argumento de que la subida de tipos no logrará su función completa para enfriar la economía y atajar la inflación si solo se encarece el crédito y no se incentiva el ahorro para desincentivar el consumo. El sector rebate las críticas con la tesis de que el menor coste del fondeo favorece, en contrapartida, a los clientes porque permite acceder a financiaciones más económicas que en otras jurisdicciones y no precisan captar recursos cuando cae la demanda de crédito, pero esta situación es susceptible de mutar este año cuando sobrevuelan incertidumbres sobre la evolución de los resultados.

La propia sensibilidad que en 2023 permitió sacar mayor tajada al escenario monetario podría condicionar, esta vez a la baja, el desempeño cuando el BCE comience a revertir el alza de tipos, algo que se espera en la segunda parte del año. La banca confía en mantener la progresión en el margen financiero porque parte de la cartera hipotecaria continúa sin actualizar sus precios dado que la revisión de las operaciones se realiza normalmente una vez al año y en la confianza de que se reactivará la demanda de préstamos. Se espera una mayor inversión por parte de las empresas de la mano de los NextGeneration UE y que se frente el esfuerzo acometido por las familias para repagar por adelantado sus hipotecas o parte para contrarrestar la escalada del euríbor en sus cuotas de amortización.

Incremento en los costes y morosidad

Uno de los factores que ha favorecido las cuentas ha sido la capacidad de las entidades de mantener contenidos los costes, con progresiones inferiores a la inflación. Junto al auge de los ingresos permitió al sector situar el ratio de eficiencia por debajo del 50% frente al 55,1% del conjunto de la industria en Europa, su nivel histórico más bajo. La previsión es de deterioro por un freno en los ingresos y mayores gastos pero que el español permanezca como uno de los sistemas más aventajados del Viejo Continente en el ratio. Se espera también un repunte en la morosidad hoy en el 3,5%, aunque en magnitudes gestionables.