Los grandes bancos acumulan 35.000 millones en hipotecas de alto riesgo

Los cinco grandes bancos españoles –Santander, CaixaBank, Sabadell, BBVA y Bankinter– acumulan en sus balances más de 35.000 millones de euros en hipotecas de riesgo, es decir, aquellas en las que el valor del inmueble no cubre, al menos, el 80% del crédito y más de 15.000 millones de ellos se corresponden con préstamos en los que este indicador supera el 100%, las consideradas de alto riesgo. Esta es la cifra que se obtiene del análisis de las carteras crediticias hipotecarias a cierre del primer semestre de 2023, últimas cifras disponibles para el conjunto de las entidades. El LTV (loan to value, ratio préstamo-valor) debe ser reportado en España desde el estallido del boom inmobiliario de 2008 y vincula el riesgo de los préstamos de cada entidad y si bien se ha ido reduciendo en los últimos años, es todavía abultado.

Por bancos, Sabadell y BBVA son los que tienen un porcentaje más alto de su cartera por encima del 80% del LTV y en ambos casos estos suponen alrededor de un 15%. En la entidad catalana, de una cartera hipotecaria de 35.302 millones de euros a cierre de junio, 5.676 millones se correspondían con préstamos para vivienda en los que el activo inmobiliario no cubre más del 80% del crédito. De ellos, 2.128 millones se correspondían con operaciones en las que el LTV superaba el 100%, aquellas que son consideradas de muy alto riesgo.



En el caso de BBVA, tal y como se muestra en el gráfico anexo, la suma de estas hipotecas supera los 9.850 millones, de los que unos 3.700 son considerados de muy alto riesgo. Esto supone un 5,46 y un 14,26% del total de la cartera hipotecaria, respectivamente. La tercera entidad con mayor porcentaje de este tipo de préstamos sería CaixaBank, con algo más de un 12% de su cartera hipotecariao, lo que es lo mismo, 14.645 millones –7.602 en préstamos con un LTV superior al 100%y 7.043 entre el 80 y el 100%–.

La morosidad, contenida

Pero este indicador no es el único relevante para analizar el perfil de riesgo de la cartera hipotecaria de cada entidad, pues también es necesario atender a la parte de estas hipotecas que están consideradas dudosas, es decir, que tienen impagos de más de 90 días. En este sentido, y pese a que Sabadell es el que tiene una mayor parte de su cartera con hipotecas con LTVs por encima del 80%, el porcentaje de préstamos en mora es muy inferior al del resto de sus competidores. Así, el último reporte semestral indica que solo 167 de los 2.128 millones con un LTV de más del 100% y 139 de los 3.458 millones en préstamos hipotecarios en los que este indicador se sitúa entre el 80 y el 100% estaban en mora.



En el lado contrario, los que tienen una morosidad más elevada en la parte de la cartera con riesgo muy alto son Santander y BBVA. La entidad que capitanea Ana Botín cerró junio con 267 millones en dudosos de los 1.133 con los que cuenta en esta parte de la cartera, es decir, más de un 23%.



La firma de origen vasco, por su parte, suma casi un 30% de sus créditos con más de un 100% de loan to value con impagos que superan los 90 días, unos 1.123 millones de euros.