La CNMC pide al Gobierno herramientas para investigar si falta competencia en los depósitos

La falta de remuneración de los depósitos bancarios está en el foco de los supervisores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ve incapacitada para investigar si falla la competencia por falta de herramientas. Su presidenta, Cani Fernández, demandó este viernes al Gobierno que le surta al organismo de útiles para averiguar si el mercado juega con normalidad o, en caso contrario, poder actuar, mientras que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, juzgó como "buena noticia" que el ahorrador suscriba fondos de inversión en ausencia de las imposiciones bancarias tradicionales.

Ambos expresaron sus posiciones, desde la óptica en el supervisor que lideran, en las jornadas organizadas por la Apie y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ponía esta semana el tema en agenda al instar a la banca a remunerar el ahorro y donde los bancos le replicaron que llegarán, pero por competencia o porque lo pida el cliente, no por presiones.

"Creo que ella estaba constatando una realidad y se estaba exclamando por lo mismo que nos estamos exclamando todos, que es que los depósitos no se remuneren", infirió Fernández, al ser cuestionada sobre la tentación de Calviño de llevar el tema para presionar a la banca en la reunión convocada para el día 29 con las patronales cuando es ilegal plantearlo así.

Fernández, que eludió desvelar si la CNMC está o no investigando la situación, reclamó al Gobierno que adopte una herramienta parecida a la existente en Reino Unido y "que quiere tener Alemania", que permite pedir información para averiguar si hay colusión de mercado. "Permite que en esa investigación de mercado la información que no se dé sea sancionable o si se da errónea o si no se da, se sanciona por no darla", explicó. Con esos informes y conclusiones, luego el organismo podría actuar.

Ante la falta de una herramienta así, indicó que la capacidad de la CNMC para luchar se limita dos supuestos: si hay un acuerdo explícito entre varios bancos, algo prohibido, o también puede actuar si hubiese un único banco "que tiene una posición de dominio en el mercado de forma extrema, que decide que él no va a remunerar los depósitos y ya está", algo que no se da.

Se queda fuera, sin embargo, cuando hay un mercado "transparente en el que no haga falta ni ponerse de acuerdo porque con la mera observación de lo que hacen los demás me basta para tomar mis decisiones". "Si no hay ningún contacto colusivo ni un acuerdo nosotros no podemos actuar, no tenemos la herramienta", insistió.

Su demanda y posición tiene lugar cuando, según deslizó, "mucha gente ha dicho que es que no hay suficiente competencia, si no los depósitos se estarían remunerando" y ante situaciones como la publicación de noticias que dicen que la banca retribuirá al 3% a final de año.

"Entonces uno se pregunta ¿esto -la información- qué es? ¿un punto focal en el que les estamos diciendo no se sabe muy bien quién a todos los bancos que esperen hasta ese momento porque no va a pasar nada?", infirió, sin aclarar si investiga esa otra situación.

Defensa de los fondos

Por su parte el presidente de la CNMV rompió una lanza en favor de la contratación de fondos de inversión por parte del ahorrador particular en ausencia de depósitos remunerados, como han defendido los bancos como estrategia y mejor producto para el cliente. "No nos preocupa que cada vez más ciudadanos accedan a productos financieros, al contrario, es una buena noticia", aseguró Buenaventura.

Su favorable diagnóstico lo justificó en la dispar composición de la riqueza financiera de las familias en el contexto de Europa. Al respecto detalló que España, los hogares tienen casi un 40-50% del ahorro en depósitos frente al 30-35% de Francia o el 20% en Suecia, Holanda o Dinamarca, y alineó la mayor apuesta por fondos dentro de los esfuerzos acometidos por los organismos para mejorar la cultura y educación financiera.

No se mostró inquieto por la férrea regulación que tienen los vehículos de inversión colectivos. "La normativa que regula la protección del inversor en materia de comercialización de fondos es muy extensa. Muchísimo más extensa de la que puede afectar a los productos de depósito", apuntó.

No obstante sí admitió que se ha producido una "proliferación" de la tipología de fondos con objetivos concreto de rentabilidad o aquellos fondos "de comprar y mantener", cifrando por encima del medio centenar los nuevos vehículos registrados.

Sobre la última tipología citada recordó que la CNMV sí ha decidido actualizar una guía técnica para "reforzar las advertencias al inversor" sobre la información a suministrar al ahorrador antes de que contratarte el subfondos porque si sale antes del vencimiento del producto y los tipos continúan subiendo puede experimentar pérdidas.

Las guías establecen reglas operativas y se incorporan a los programas de supervisión, cuyo cumplimiento se verifica en los programas de inspección.