De Gonzalo (Deutsche Bank): "Las turbulencias no han afectado al negocio, en marzo crecimos mucho"

Casi un año después de que Deutsche Bank España impulsase su Bank for Entrepeneurs –pata que aúna la banca de empresas y la patrimonial (Wealth Management y Private Banking)–, Juan de Gonzalo, su máximo responsable en nuestro país, hace balance de este periodo para elEconomista.es y analiza cada segmento del negocio tras los vaivenes del mercado que les pusieron en el ojo del huracán durante unas horas. "La incertidumbre de esos días finales de marzo se demostró muy pronto que no estaba justificada", comenzó diciendo el exUBS ante la pregunta de cómo afectaron las turbulencias de los mercados al negocio, "nos llamó mucha gente, hubo que dar explicaciones, pero explicaciones que se soportaron con datos". En este sentido, y con la visión que se tiene casi dos meses después de aquel episodio, De Gonzalo admite que en el lado de la captación de activos no han notado diferencias: "En marzo crecimos mucho, ni siquiera entonces tuvimos salidas netas", relatando las diferentes métricas del grupo que sirvieron para apuntalar la posición sólida de la entidad frente a sus clientes.

"Lo que venimos viendo desde hace meses son movimientos de las posiciones de liquidez", apunta, "buscando alternativas de inversión para cada cliente". Tal y como relata el responsable de Bank for Entrepeneurs de Deutsche Bank en España, el inversor está en modo conservador, por lo que la entidad tiene está "infraponderada" en renta variable, "siendo selectivos" y con el foco más centrado en Europa que en otros mercados como Estados Unidos por las valoraciones. "Huimos con cautela del efecto yield", si bien señala que se analiza cada caso para ver la posibilidad de elevar el riesgo y apostar por otro tipo de activos, como los alternativos, que pueden dar nuevas opciones de inversión.

Unir las divisiones

Gran parte de los movimientos del último año se han centrado en unir las divisiones de las que se compone Bank for Entrepeneurs. "Uniendo a los dos equipos bajo una misma dirección y estrategia y permitiéndoles que se beneficien de la escala y del balance de Deutsche Bank, pensamos que nos podemos posicionar a lo largo de toda la cadena de valor de servicios financieros, desde la la parte más básica, los servicios transaccionales o bancarios tradicionales, a la parte de alta", admite De Gonzalo. "Nuestra ambición es la de ser el banco de referencia para las familias empresarias españolas", apunta.

En el lado de empresas, De Gonzalo afirma que el carácter internacional del banco les aporta "ventajas competitivas" frente a sus rivales como el negocio de avales para operaciones internacionales. "Tenemos una penetración en ese segmento de empresas de aproximadamente un 20%". Así, en el libro de crédito de la parte de empresas, el directivo confirma que también se han contabilizado importantes crecimientos a doble dígito, acercándose al 20%. "Es fruto del buen trabajo del equipo comercial y de la apuesta de Deutsche Bank por España", analiza.

Preguntado por sus principales rivales en nuestro país, De Gonzalo apunta que desde el punto de vista de banco internacional "no tenemos competidor", ya que "somos el último banco internacional con presencia en todo el territorio español que tiene todos los verticales de negocio". En este sentido, señala que, si bien la banca española es "formidable y muy potente", su presencia en mercados como el norteamericano o el asiático hace difícil la competencia. "Con Santander tenemos huellas complementarias, ellos no tienen nuestra presencia en Asia y nosotros no tenemos la suya en Latinoamérica", reconoce,

El objetivo de la entidad es seguir creciendo en volumen de forma orgánica, si bien De Gonzalo apunta que "estamos encantados de crecer y analizamos las oportunidades que el mercado nos presenta". En este sentido, la gran operación en el mercado español es la de la banca privada de Credit Suisse, para la que se barajan varios nombres en el mercado como posibles adjudicatarios.

Preguntado por la posibilidad de participar en este proceso, el responsable de Bank for Entrepeneurs de Deutsche Bank reconoce que si bien analizan este tipo de procesos, estos consumen mucho tiempo y recursos y admite que "a nosotros nos ha funcionado muy bien el modelo de contratar banqueros" sin necesidad de entrar en todos los contras que tiene una integración de otra entidad para el crecimiento inorgánico. "Si alguien viene y pone encima de la mesa alguna oportunidad de adquisición y de crecimiento inorgánico interesante, la podemos mirar, pero a mí me costaría decirte que es mi prioridad", apunta.

Captación de talento

A día de hoy, Bank for Entrepreneurs cuenta con unos 250 banqueros (alrededor de 50 en Wealth Management, 70 en Private Banking y 130 en la parte de Banca de Empresas) y, según confirma De Gonzalo, aspira a aumentar el equipo. "Estamos en fase de crecimiento, no tenemos un objetivo concreto en número porque tenemos una aproximación más táctica que estratégica", señala, "estamos interesados en atraer talento".

"Hay pocos bancos internacionales que estén invirtiendo en España, más bien es un camino de salida", recuerda, "Deutsche Bank es un proyecto en crecimiento que ofrece un catálogo de productos y de servicios muy similar a la mayoría de los jugadores internacionales".

3.000 millones en activos netos en 2022

El 2022 fue un año que, como apunta Juan de Gonzalo, "en el que aunar banca de empresas, banca privada y wealth management bajo una misma dirección permite hacer una planificación integral de los clientes, sobre todo de los empresarios o las familias empresarias que tienen una necesidad en varias esferas". Así, Deutsche Bank España consiguió gracias a este movimiento, registrar activos netos positivos (net new assets) en más de 3.000 millones de euros durante 2022, lo que supone "una cifra récord en la banca patrimonial internacional en España". De este incremento, una cantidad significativa procede de la colaboración entre las áreas, en concreto un 22%, cifra que se eleva notablemente si se elimina el efecto de las nuevas incorporaciones al banco y las carteras que han traído consigo.

Así, el volumen de negocio de Bank for Entrepreneurs de la entidad fue a cierre de 2022 de 18.000 millones de euros, alrededor de un 40% del total de la filial española, teniendo en cuenta que la pata de banca corporativa y de inversión se lleva en torno a un 20%, según sus propios datos.