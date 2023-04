El Gobierno de EEUU prepara la liquidación inminente de First Republic

La Compañía Federal de Seguros de Depósitos, la institución de EEUU que garantiza los depósitos de los ahorradores, va a tomar el control del banco First Republic de forma inminente para comenzar su liquidación, según ha adelantado la agencia Reuters.

Según las fuentes de la agencia, el regulador bancario considera que la situación de la entidad es insostenible y que no hay tiempo para gestionar un rescate privado antes de su quiebra. En las últimas horas, la cadena CNBC ya avisó de que las negociaciones para una absorción parcial o total por parte de otro banco no estaban yendo a buen puerto, y que lo más probable era una liquidación. Las acciones de First Republic se han desplomado un 40% en el día y se deja otro 49% en el 'after hours', ante la huida de unos inversores que prácticamente ya dan por muerta a la entidad.

Durante la mañana, las acciones habían subido ante las noticias de que se preparaba un rescate privado. El banco vendería parte de sus activos a otras entidades, apoyadas por el Gobierno, por un valor más alto de lo que conseguiría en el mercado, hasta reducir su balance para ajustarse a su nueva realidad tras la masiva fuga de depósitos sufrida en las últimas semanas. Pero a media tarde, las señales que enviaban diversas fuentes a medios estadounidenses era que las negociaciones no prosperaban, y que la liquidación ganaba peso.

Una víctima más

El banco californiano es la última víctima de un terremoto que comenzó con el colapso de Silicon Valley Bank, posteriormente Signature Bank y luego Credit Suisse. El entorno de altos tipos de interés ha revelado los peligros de una gran exposición a activos con más riesgo. Las entidades más expuestas a los mismos se han encontrado con problemas de liquidez y, tras conocerse los mismos, una consiguiente fuga de depósitos está golpeando a estas compañías.

A pesar de que First Republic fue una de las empresas que estuvo en el foco al comienzo de la crisis, un rescate la puso a salvo. La empresa recibió una inyección de liquidez en forma de depósito de 30.000 millones de dólares por parte de la gran banca. Entre estas compañías estaban JP Morgan, CitiGroup, Bank of America y Wells Fargo.

El miedo volvió a aparecer el pasado lunes con la presentación de resultados de la entidad californiana. En los mismos la empresa mostraba que había perdido en el trimestre un 60% de los depósitos (incluyendo como tal el rescate). A partir de entonces el pánico volvió a apoderarse del valor, provocando fuertes caídas bursátiles de más del 88% desde máximos de la semana.

Al margen de este rescate, la Fed ya está tomando medidas para evitar que la crisis siga extendiéndose por otras entidades. Este viernes el jefe de supervisión bancaria de la Reserva Federal ha reclamado una supervisión exhaustiva del sector financiero y admitió una "débil gestión de riesgos y lenta supervisión" por parte del banco central.

En ese sentido la institución monetaria ha afirmado que revisará su reglamentación respecto al sector financiero para evitar que casos como el de SVB y, recientemente, First Republic Bank, vuelvan a suceder. Según su último informe "el fracaso de SVB demostró la necesidad una aplicar estándares más estrictos".

First Republic Bank, fundado en 1985, era una entidad clave en la región de California. Tenía más de 7.200 trabajadores el año pasado y logró unos beneficios de 1.670 millones en 2022, además de gestionar unos activos valorados en 212.000 millones de dólares. A cierre de este último año, la empresa llegó a gozar de una capitalización bursátil 23.290 millones de dólares. En 2021 su acción llegó a valer 180 dólares frente a los 2 dólares a los que cotiza en el mercado 'afterhours'.