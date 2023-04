Santander tantea a varios banqueros de inversión de Credit Suisse para crecer en Wall Street

Banco Santander busca sacar provecho del rescate de emergencia de Credit Suisse por parte de UBS. La entidad está tanteando a varios banqueros de inversión del banco suizo en Nueva York con el objetivo de crecer en este segmento de negocio y tener más presencia en Wall Street, según ha podido saber Europa Press en fuentes cercanas a la entidad financiera.

En concreto, Banco Santander ha iniciado conversaciones con al menos dos perfiles de banca de inversión de Credit Suisse: el responsable de cobertura y asesoría, Malcolm Price, y el responsable global de mercados de capitales y deuda, David Hermer, que lleva en el banco desde 1994, según ha adelantado 'Financial Times'.

El objetivo inicial de Santander es contratar varios perfiles senior de Credit Suisse y después podrían incorporarse más empleados junior a sus equipos, según ha destacado el citado medio.

El propio consejero delegado del banco, Héctor Grisi, se unió a la entidad en 2015 tras una carrera de 18 años en Credit Suisse, donde llegó a ser presidente ejecutivo y director general del banco en México. No obstante, el movimiento de Santander únicamente es de aproximación a estos profesionales, por lo que sus fichajes no están cerrados y podrían prosperar o no. Santander ha declinado hacer ningún comentario sobre sus decisiones de contratación.

El objetivo del banco español es atraer talento para crecer en banca mayorista, que es uno de los negocios globales en los que la entidad tiene el foco puesto, tal y como enfatizaron la presidenta ejecutiva, Ana Botín, y el consejero delegado durante el 'Investor Day' que se celebró el pasado mes de febrero.

De acuerdo con el plan de Santander, poner el énfasis en los negocios globales (que además de banca de inversión son el negocio de financiación de autos, la división PagoNxt y el área de gestión de patrimonios) elevará la rentabilidad de los bancos a nivel local.

Objetivos del Santander para 2025

De cara a 2025, Santander espera que estos negocios locales superen el 40% de la contribución en los ingresos, así como el 50% en caso de las comisiones. De hecho, la mayor ambición de crecimiento para el segmento de banca mayorista es para Norteamérica, donde Santander ha marcado un objetivo de crecimiento anual del 15% hasta 2025.

Junto con el resto de regiones (+5% de crecimiento anual en Europa y +10% de crecimiento anual en Sudamérica), Santander espera que la rentabilidad de este área de negocio exceda el 20% para dentro de tres años.