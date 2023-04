Loqr llega a España tras copar el 85%de Portugal donde opera con Santander

La fintech Loqr, fundada en 2015, desembarca en España tras hacerse con el 85% del mercado en Portugal. Esta compañía, que se centra en la transformación del negocio digital de bancos y compañías financieras y el cumplimiento de su regulación, llega a nuestro país como "un paso natural" en un camino que continuará hacia el resto de Europa del sur, con Francia e Italia como próximos objetivos. Así lo señala Richard da Silva que, en conversaciones con elEconomista.es, señala que ya tienen los primeros clientes en nuestro país entre los que se encuentran entidades financieras de diferentes niveles y mercados y se encuentran en conversaciones con varios de los grandes bancos y empresas financieras.

En Portugal, donde comenzó a operar Loqr, trabajan, según consta en su propia página web, con clientes como Novobanco, Banco Bai o Millenium o gigantes multinacionales como Caixa Geral de Depósitos, que opera en 22 países, o el español Banco Santander. Con este último "lleva varios años trabajando en Portugal", señalan desde la fintech, por lo que cabría esperar una cooperación también en España, si bien desde la compañía rechazan hacer comentarios al respecto de nombres particulares en el caso español.

La normativa Sepblac

La actividad en España ya ha empezado y Loqr está ayudando a las entidades con la normativa de blanqueo de capitales del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). "Complementamos el trabajo que estas compañías hacen in house, mostrando evolución y tendencias además de la visibilidad de los datos de diferentes mercados a través de una plataforma robusta", señala Da Silva.

Entre sus servicios también se encuentra el registro en línea, la apertura de monederos electrónicos a través de aplicaciones y en menos de diez minutos, la prueba de vida para pensionistas o la verificación de documentos, entre otros. "El mercado español es más dinámico", señala el vicepresidente de Loqr, mientras que el portugués está "más regulado y es más difícil desde el punto de vista digital", pero "todos los bancos tienen necesidades similares", apunta.

La estrategia de internacionalización de Loqr, que está participada por Semapa Next, Iberis Capita, EDP Ventures, BiG Start Ventures y HCapital, estos dos últimos a través de fondos en asociación con el Banco Portugués de Fomento, pasará también por desembarcar en Oriente Medio en el corto-medio plazo.

Descarta nuevas rondas

Loqr descarta, por ahora, nuevas rondas de financiación como la que cerraron hace poco más de un año y que dio entrada en el capital a fondos como Iberis Capital y Semapa Next. "Estamos cómodos con la situación financiera que tenemos", señala a elEconomista.es Richard Da Silva, vicepresidente de la compañía. "Estamos llegando a una situación de break even y no necesitamos más financiación para la expansión internacional", reconoce el directivo de la fintech fundada en 2015 y que ahora llega a España.