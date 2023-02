González-Bueno ganó 2,47 millones como CEO de Sabadell en 2022 y Oliu, 1,7 millones como presidente

César González-Bueno ganó 2,47 millones como consejero delegado de Banco Sabadell en 2022 y Josep Oliu, 1,7 millones como presidente no ejecutivo. Así lo refleja el informe de remuneraciones que la entidad catalana ha enviado este mismo viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas cifras suponen un aumento del 30% en el caso del primer ejecutivo con respecto a 2021, si bien entonces no ejerció sus funciones durante el ejercicio completo, y una rebaja del 5,4% en el caso del presidente.

En el caso del consejero delegado, esta cifra se divide en 75.000 euros de remuneración fija, 25.000 a modo de dietas como consejero, 2 millones de euros en concepto de sueldo como primer ejecutivo y 170.000 euros como retribución variable a corto plazo. A ello hay que sumar 24.000 euros que se corresponden con el apartado de otros conceptos. Además de esta parte en efectivo, cuenta con acciones que le fueron entregadas como parte de su retribución.

Por su parte, el presidente no ejecutivo del banco recibió 1,57 millones por su puesto en el consejo a la que se le debe sumar 25.000 euros a modo de dietas. También se añaden 19.000 euros de variable a corto plazo y 60.000 de la variable a largo. Más allá de las cuantías en efectivo, también cuenta con una parte de la remuneración en acciones.

La entidad prevé reducir la remuneración fija de González Bueno de los dos millones actuales a 1,9 millones en 2023. Este movimiento debe ser sometido a votación en la próxima junta general de accionistas prevista para el 23 de marzo. 1,6 millones se abonarán en efectivo y, de ellos, 300.000 euros brutos, deben ser "una reinversión sistemática en la compra de acciones del banco", señalan en el informe de remuneraciones de la entidad. Estas acciones no podrán ser vendidas por el primer ejecutivo de la entidad en un plazo de cinco años o hasta la fecha de su cese en el banco en caso de producirse con anterioridad.

Además, 300.000 euros serán directamente aportados a planes de previsión social, de los que el 15% serán considerados beneficios discrecionales de pensiones. Con esta variación del esquema retributivo del consejero delegado se modifica su mix de Variable/Fija, pasando de un 60% a un 88,7% de variable, y se incrementa la ratio de retribución a riesgo sobre la retribución total, pasando de un 37,5% a un 55,6%.

Durante 2023,y de forma excepcional, señala el banco, González Bueno realizará una aportación adicional de 600.000 euros a su plan de previsión social que serán reducidos de su retribución fija.

Elimina la cláusula de no competencia de Oliu

La propuesta de modificación de las condiciones de los directivos de cara a 2023 por parte de la entidad también incorpora la eliminación de la cláusula de no competencia de Josep Oliu. Hasta ahora, su contrato incorporaba una disposición de terminación anticipada de dos anualidades para supuestos no voluntarios vinculada a la no competencia.

De cara a 2023 y durante los tres ejercicios siguientes, esto es, 2024, 2025 y 2026, que se someterá a aprobación en la próxima junta de accionistas, el banco prevé la eliminación de la citada cláusula de no competencia para "alinear las condiciones contractuales del presidente con las mejores prácticas de mercado".