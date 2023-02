Por qué la banca apenas paga por nuestro ahorro si los tipos de interés están disparados

La tasa de depósito en la zona euro se sitúa ya en el 2,5%. Este es el interés que reciben los bancos de la zona euro (también los españoles) por dejar su liquidez aparcada en el BCE. Es decir, todo el dinero que no prestan o no utilizan recibe un interés del 2,5% y, probablemente, recibirá un interés superior en los próximos meses a medida que el Banco Central Europeo siga subiendo los tipos de interés. Por el contrario, los depósitos hasta un año dan un 1,34% en la Eurozona y solo un 0,42%, una brecha todavía muy grande con el crédito, que se sitúa cerca del 6% para los préstamos de consumo y en el 2,88% para las hipotecas. En parte, este gran diferencial está permitiendo que los bancos obtengan beneficios históricos tras años de descensos en su rentabilidad.

Desde Jefferies ponen número a esta baja sensibilidad entre depósitos y tipos de interés de forma mensual con lo que denominan la 'beta' de los depósitos. "La 'beta' de los depósitos sigue siendo baja en diciembre. La tasa de traspaso de los depósitos, es decir, la parte de los ingresos por tipos más altos que se transfiere a los depositantes, juega un papel importante en la medida en que el entorno de tipos más altos beneficia el resultado final de los bancos", aseguran desde Jefferies en una nota para clientes.

"En diciembre (último dato disponible), la beta del depósito se sitúa en el 7% a nivel de la zona euro, mientras que la tasa de traspaso es del 13% (en algunos países como España se queda en el 3%). Si bien esperamos que aumente el coste de los depósitos, los altos saldos de depósitos y la disminución de la relación entre préstamos y depósitos en Europa podrían sugerir que la beta de los depósitos se mantendrá por debajo de los estándares históricos", revelan desde Jefferies. Es decir, quizá los depósitos no lleguen nunca a acercarse a los tipos oficiales del BCE ante los factores que dominan el sector bancario en Europa.

Las entidades disfrutan todavía de una liquidez muy amplia tras años de compras de bonos (los famosos QE) e inyecciones a largo plazo que mantienen bien servida a una banca que, por ahora, no necesita el dinero de los ahorradores. Antes de las políticas monetarias ultraexpansivas, los bancos dependían sobremanera de los depositantes para financiar su negocio, por lo que resultaba vital atraer el ahorro de familias y empresas, y para ello ofrecían jugosas remuneraciones (la famosa guerra de los depósitos). Sin embargo, en los últimos años, la dependencia de la banca de esta forma de financiación ha disminuido a medida que ganaban peso las TLTRO (inyecciones de liquidez a largo plazo) y otros instrumentos similares o el propio QE (compras masivas de bonos).

Los incentivos de la banca para captar depositantes son todavía a día de hoy relativamente escasos. Además, algunos economistas aportan otra explicación que podría tener sentido: el entorno poco competitivo en el sector bancario permite la imposición de ciertas dinámicas propias de mercados que funcionan como oligopolios. Las barreras de entrada al sector bancario son elevadas y los jugadores activos son pocos, lo que da a las entidades poder de mercado.

La gran banca no mueve ficha

La gran banca española evita, de momento, pagar intereses a sus clientes por el ahorro que le confían, más allá de algunas campañas puntuales más orientadas a la captación de clientes y su posterior vinculación, aunque pone a su disposición alternativas rentables como los fondos de inversión garantizados, explican desde la agencia Efe.

Pero los ahorradores tienen hambre de rentabilidad después de años de sequía y también necesitan combatir el zarpazo de la inflación en su renta disponible, lo que explica las largas colas que se organizaron recientemente ante el Banco de España para comprar letras del Tesoro, más rentables que la gran mayoría de los depósitos.

Y eso que, según explica el experto de Value School Alberto Iglesias, con este tipo de activos, que garantizan un rendimiento concreto en un plazo prefijado, también se puede perder poder adquisitivo en el corto plazo, ya que remuneran por debajo de la inflación.

¿Por qué no pagan los grandes bancos una remuneración acorde a los tipos de interés?

Aunque casi todos los banqueros reconocieron recientemente en las presentaciones de sus cuentas de 2022 que "en algún momento" tendrán que pagar por el ahorro, parece que no será en los próximos meses porque no están obligados a hacerlo de forma automática y además, tienen las alforjas (de liquidez) repletas tras el covid.

Y tampoco cobraron a los clientes particulares cuando los tipos eran negativos, solo a "algunos" de banca corporativa, recordaron. En cualquier caso, reconocieron que todo depende de lo que haga la competencia, por lo que ya se miran de reojo para ver quién es el primero en decidirse a remunerar pasivo y marcar tendencia.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, descartó que actualmente exista una "estrategia generalizada" para remunerar los depósitos y habló más bien de "campañas puntuales", aunque admitió que algunos bancos más pequeños pueden estar optando por ser "más agresivos".

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, consideró que "a largo plazo" la remuneración de los depósitos acabará subiendo, pero defendió que en estos momentos hay fondos garantizados con rentabilidad "muy superior" y con ventanas de liquidez, fechas concretas en las que se puede recuperar el dinero.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, dejó igualmente claro que en los planes del banco "a día de hoy" no está mejorar la remuneración de los depósitos y enumeró un listado de productos con más liquidez, incluyendo letras y bonos del Estado.

Pero al ser repreguntado por la posibilidad de hacerlo en un futuro, reconoció que dependería de cómo actúe la competencia, lo mismo que dijo un día después la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, quien añadió que "en algún momento" remunerarán el ahorro.

Por su parte, el "número dos" de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, insistió en que pagar o no por los depósitos es una decisión que toma cada banco y responde a la estrategia comercial que diseñen.

Y coincidió con el resto de sus colegas de la gran banca en que los fondos de inversión tienen más atractivo, por ejemplo los de deuda del Tesoro que pueden tener un buen retorno y además un trato fiscal diferente. "Tenemos la visión de que hay mejores productos".

Solo pagan las entidades extranjeras

Mientras, solo algunas pequeñas entidades y un puñado de bancos de origen foráneo han empezado a ofrecer productos atractivos, como Renault Bank, con un depósito a 24 meses al 2,83%, según un informe publicado por la asociación de consumidores de productos financieros Asufin. Asimismo, EBN Banco paga un 2,35% por su depósito a 18 meses, que antes remuneraba al 2,30%.

Las cuentas remuneradas

Asimismo, los expertos de Helpmycash advierten sobre las cuentas remuneradas, con las que algunas entidades españolas ya han empezado a competir entre ellas y que ofrecen rendimientos que llegan en ocasiones hasta el 5%, pero con condiciones.

Los requisitos pueden ir desde domiciliar una nómina, aunque "no cualquier nómina" ya que pueden pedir unos ingresos mínimos, así como domiciliar recibos, contratar otros productos o hacer un uso mínimo de la tarjeta, lo que puede que no sea interesante para el cliente, o, sin ir más lejos, que no esté a su alcance.

Otro "problema" es que el saldo máximo que remuneran estas cuentas suele ser de 5.000 euros el primer año, por lo que al final los beneficios no son muy altos, aunque hay excepciones, explican.