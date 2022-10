La banca recurrirá el gravamen del Gobierno al sector financiero y rechaza topar las hipotecas

Los principales banqueros del país rechazan de lleno el gravamen que el Ejecutivo pretende poner a los bancos que ingresan más de 800 millones de euros y aseguran que recurrirán el tributo. Asimismo, respecto a la propuesta de Unidas Podemos de topar las hipotecas ante el avance del euríbor, descartan la iniciativa y señalan que podrán en marcha moratorias para las familias más afectadas.

El periódico elEconomista en colaboración con Accenture ha celebrado este martes el V Foro de Banca en el que, durante la mesa redonda, han participado los consejeros delegados de los principales bancos del país. Durante la ponencia, los banqueros han pedido que el gravamen sea temporal porque, de lo contrario, produce un desajuste en la confianza de los mercados por la inseguridad jurídica que genera. En la mesa redonda, han participado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez; el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno; el consejero delegado de Unicaja Banco, Manuel Menéndez; y el director general de servicios Financieros de Accenture, Diego López Abellán.

El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, apuntó que de momento no se puede recurrir el gravamen puesto que no existe aún una norma sobre la que basarse, pero una vez se conozca reconoció que el deber fiduciario del banco es defender a los accionistas. "Y lo vamos a cumplir si creemos que la forma de articular el proceso no respeta, discrimina y tiene elementos cuestionables", apuntó.

González-Bueno aseguró que a nadie le gusta pagar impuestos y la banca ya paga más que el resto de compañías. "En 2021, la suma de los tributos que pagó Sabadell fue de 800 millones y el beneficio neto de 530 millones. Nadie puede decir que no paguemos impuestos", aclaró. A su juicio, el gravamen que prevé imponer el ejecutivo debe seguir los cauces ordenados y de derecho, además de articularse con luces y taquígrafos. "Debe ser temporal porque si no se produce un desajuste en la confianza en los mercados, no por el peso del impuesto sino por la inseguridad jurídica", dijo. Asimismo, aseveró que desde el punto de vista de la competencia, debe afectar a todos por igual de una forma comparable. "Hay que elegir el instrumento que haga que sea equiparable, por eso considero que la tasa es mejorable", puntualizó.

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, aseveró que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien abrió el foro con su discurso, ha mencionado que no hay que descartar que la banca pueda dar un resultado neto negativo ante las incertidumbres macroeconómicas. "Hacer la tasa sobre ingresos, que se paga sí o sí, tienen poco sentido, debemos buscar el escenario que realmente tenga beneficios. Pero es que la banca ya tiene una tasa impositiva superior al resto de la economía. Es curioso pensar que podamos tener entidades en pérdidas que tengan que pagar un impuesto", dijo.

Moratorias de hipotecas

De otro lado, sobre la propuesta de Unidas Podemos, formación dentro del Gobierno de coalición, de limitar los intereses de las hipotecas variables a las familias más vulnerables ante la subida del euríbor, González-Bueno señaló que la banca ha evolucionado mucho y piensa en el cliente y no en el negocio bancario. A su juicio, son las propias entidades las que "tienen que buscar soluciones que deben ser razonables y razonadas y no dirigidas desde un punto político". Según el ejecutivo, la solución clásica es la moratoria para ese grupo no mayoritario de afectados. "Esas soluciones serán buenas para los clientes y en el último termino para no acabar en situaciones dramáticas como desahucios", dijo.

El consejero delegado de Unicaja Banco, Manuel Menéndez, rechazó que la solución a las familias pase por topar las hipotecas. "No es una solución adecuada ni necesaria porque no todos son afectados, hay una mayoría de los préstamos recientes que están a tipo fijo", recordó. Asimismo, apuntó que los análisis con los que trabaja el banco señalan que el impacto de la subida de los tipos de interés en la renta de las familias no es excesivo, aunque reconoció que se juntan otros factores como el alza de costes y de los precios de la energía. "Creo que tenemos que analizar los casos particulares en esa situación y buscar soluciones con el cliente. Tenemos experiencia de la crisis anterior, todos hemos aprendido", puntualizó.

Por su parte, Diego López Abellán, de Accenture, destacó que la banca está haciendo unas inversiones en un mundo más dependiente de la digitalización muy adecuadas y con acento en el cliente. "Está personalizando los productos y servicios para esa nueva generación, hasta extremos que el cliente puede tomar decisiones sobre las tarifas", señaló. Desde el punto de vista de la experiencia, López Abellán señaló que el sector financiero tradicional compiten mejor que el mundo fintech, que ya se ha quedado anticuado. No obstante, destacó que aún ve retos por delante para las entidades como en el sector de los pagos o de las monedas digitales.