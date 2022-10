¿Será Credit Suisse el próximo Lehman Brothers? Más de 160 años de historia caen devorados por el pánico

Credit Suisse se ha puesto en el disparadero de las redes sociales este fin de semana. Está golpeando donde más duele, a la confianza de los inversores. Las acciones han llegado a perder un 11%, profundizando los mínimos históricos. Los CDS de la entidad helvética se han disparado a máximos históricos por encima de los niveles de 2008. ¿Cómo ha llegado hasta aquí el banco suizo con más de 160 años de historia?

Caídas de dos dígitos, los CDS disparados y todo un fin de semana lleno de desconcierto, con tuits intentando desatar el pánico. Credit Suisse lleva varios años en el ojo del huracán de los mercados, con salidas de directivos, pufos mil millonarios y, lo que es peor, sin nadie capaz de enderezar el rumbo de la nave. Tras una semana, en la que se rozó la tragedia en Reino Unido, el fantasma de Lehman Brothers se apareció en la mente de muchos inversores. El disfraz de un banco a punto de quebrar le queda como un guante a Credit Suisse.

El precio de los swaps de incumplimiento crediticio, CDS por las siglas en inglés, a cinco años se ha situado alrededor de 293 puntos básicos, muy por encima de los 55 puntos básicos de principios de año y el nivel más alto de la historia. Y muy superior a los niveles que alcanzaron en 2008. Los CDS funcionan como seguros de impagos, que utilizan los inversores para cubrir el capital en bonos u otros tipos de deudas. En 2008 y en 2012, fueron el termómetro de bancarrotas para entidades financieras y Estados, y un valioso instrumento para la especulación salvaje, cuando deja al lado su utilidad como cobertura.

Oh my, this feels like a concerted effort at scaremongering. See my recent tweets. In 2011-2012 Morgan Stanley CDS was twice as wide as Credit Suisse is today. Take a deep breath guys. https://t.co/mEr2rPsCDP