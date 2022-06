Este es el problema de enviar un Bizum a la persona equivocada

Enviar un Bizum o una transferencia a través del móvil es un gesto cada vez más común en el día a día para pagar un regalo de cumpleaños, las entradas del cine o dividir la cuenta de una cena. Pero es posible que te equivoques tecleando el número de un amigo o elijas el contacto equivocado de la agenda. Lo mismo te puede pasar si haces una transferencia y fallas en el número de la cuenta de destino.

Al tratarse de una transferencia bancaria e inmediata, es imposible deshacer el pago, por lo que puedes meterte en un embrollo si cometes ese error. Como explica el Banco de España, tanto un envío por Bizum como una transferencia bancaria son "irrevocables", por eso no verás un botón de cancelar envío en la aplicación de tu móvil.

A continuación te contamos qué hacer para recuperar tu dinero.

Bizum por error

Enviar un Bizum es una operación irrevocable, pero tienes varias formas para intentar recuperar tu dinero, aunque no todas las soluciones serán igual de rápidas.

-Pedir al contacto que te devuelva el dinero

Aunque la aplicación de Bizum no te deja cancelar un envío, sí te deja rechazarlo si has recibido uno.

En ese caso, lo más sencillo es que escribas o llames al contacto al que has transferido el dinero para pedirle que te lo devuelva desde su aplicación.

-Contactar con tu banco

Si el receptor del Bizum no te contesta o no quiere devolverte el dinero, prueba a contactar con tu banco. Pero date prisa, si tu entidad ya ha aprobado el pago (algo que puede hacer segundos después de que envíes el dinero), ya no podrá revertir el envío.

-Orden judicial

Puede parecer un caso extremo, pero como la transferencia está hecha y el dinero está en una cuenta ajena, la única forma de recuperar el dinero -si el receptor se niega a devolvértelo- será mediante una orden judicial por un delito de apropiación indebida.

Este delito lo regula el art.254 del Código Penal, y el condenado, además de devolverte el dinero, tendrá que pagar una multa. La multa será muy superior si la cantidad apropiada supera los 400 euros, pero en ningún caso irá a prisión.

Transferencia por error

Si has enviado una transferencia bancaria por error, recuperar el dinero no será fácil sin el consentimiento de la persona que lo ha recibido. También dependerá de si se ha realizado entre distintos bancos o dentro del mismo y de si ha sido inmediata.

-Transferencias dentro del mismo banco

Si enviaste el dinero a un cliente de tu mismo banco, no podrás cancelar la operación. Tendrás que ponerte en contacto con el receptor del dinero o hablar con tu banco para que contacte con la persona.

Si este rechaza revertir la transferencia, podrás denunciar a la persona por un posible delito de apropiación indebida.

-Transferencia entre distintos bancos

Si enviaste el dinero por error a un cliente de un banco distinto al tuyo, comunica rápidamente el incidente a tu entidad, porque es posible que aún no haya gestionado la transferencia.

En caso de que ya lo haya enviado, tu banco puede reclamar a la otra entidad el dinero, pero el receptor del dinero tendrá que dar el visto bueno.

Si este rechaza revertir la transferencia, podrás denunciar a la persona por un posible delito de apropiación indebida.

-Transferencia inmediata

Si enviaste el dinero por error a través de una transferencia inmediata, no podrás cancelar la operación. Tendrás que ponerte en contacto con el receptor del dinero y pedirle que te lo devuelva o comunicárselo a tu banco para que contacte con la otra entidad.

Si quien recibe la transferencia se niega a devolver el dinero, podrás denunciar a la persona por un posible delito de apropiación indebida.

