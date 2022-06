Estos son los motivos por los que no te llega la notificación de Bizum

Bizum se ha convertido en uno de los métodos de pago más utilizados en nuestro país, en tan solo unos segundos y con tu smartphone puedes recibir y enviar dinero, sin embargo, varios usuarios se han dado cuenta que en los últimos meses han dejado de recibir la notificación al recibir un Bizum, hoy te explicamos las posibles causas de ello.

De ajustar las cuentas con tus amigos a pagar en un negocio, en 6 años Bizum se ha consolidado como el método de pago fácil y sencillo entre los españoles. Con tener el número de teléfono de la otra persona te basta para realizar el pago, y el receptor sabe que le han pagado porque ha recibido una notificación.

No obstante, hay casos en los que debido a algunos cambios en las preferencias de nuestros smartphones o de otros elementos ajenos al pago, esta notificación no salta, por lo que el usuario tiene que entrar cada vez a la app de su banco para ver si la transferencia se ha realizado correctamente.

No tienes activada las notificaciones del banco o móvil

La primera de las razones puede ser la más simple, y es que no tengas las notificaciones de tu banco o de tu smartphone activadas, por lo que como es lógico, no te saltará ningún aviso.

Para activarlas en tu app del banco, debes ir a tu perfil, buscar ajustes o configuración y buscar el apartado de notificaciones. En el caso de tu móvil, es prácticamente el mismo proceso, ir a ajustes, pulsar en notificaciones y activar los avisos de la app de tu banco.

Ahorro de batería activado

Puede que el motivo por el que no te ha llegado la notificación de un pago por Bizum se deba a que tienes el modo ahorro de batería activado y este cause que las aplicaciones en segundo plano no estén activas, por lo que no te salta ninguna notificación.

Para solucionar esto, solo tienes que ir de nuevo a los ajustes de teléfono y quitar el modo ahorro de batería.

Mala conexión a Internet

Bizum funciona con Internet, por lo que si te encuentras en un lugar donde apenas hay cobertura o la conexión a tu Internet es muy débil, es muy probable que no te llegue ninguna notificación porque seguramente el pago ni si quiera te habrá llegado todavía.

No te llega el SMS de confirmación

Por último, puede que no te esté llegando un SMS de confirmación del pago, porque tengas activado en la app de Mensajes la protección contra Spam. Esto hace que se bloquee cualquier mensaje que provenga de una fuente desconocida que no esté registrada en nuestra lista de contactos.

Si compruebas todas estas posibilidades, pero no consigues dar con el problema, contacta con tu banco para que lo investigue.