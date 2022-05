Campa (EBA): Las medidas fiscales durante el Covid han evitado la mora, pero subirá

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha reconocido este miércoles que, a pesar de que la morosidad del sector financiero ha bajado durante la pandemia, en cuento se eliminen las medidas fiscales puestas en marcha, la mora "nos alcanzará y volverá a subir". Campa, que ha participado en las jornadas bancarias organizadas por el IESE reconoció que al inicio de la crisis sanitaria, las proyecciones de reguladores y supervisores eran una subida de los impagos similar a la de otras crisis. Sin embargo, tras las políticas fiscales y monetarias iniciadas "el ratio de mora no ha subido con el Covid, sino que ha bajado".

Entre los motivos por los que la ratio bajó, Campa ha destacado también que las entidades de la zona euro han podido vender carteras en el mercado de créditos dudosos (NPL) para manejar mejor su balance. El presidente de la EBA ha defendido la existencia de estos mercados para ayudar a la banca a diferir estos préstamos, aunque ha puesto un 'pero' en el modo en el que estos terceros actores tenedores de créditos dudosos llevan acabo los repagos. "Cuando se transfieren estas carteras, las conductas para los repagos pueden ser agresivas y ahí están las directivas de crédito al consumo e hipotecas que se están reformando para evitar malas prácticas al consumidor", apuntó.

Por otro lado, respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, señaló que las crisis siempre son buenas para la Unión Europea porque han servido de estímulo para avanzar. Campa aseguró que la Unión Bancaria aún es una asignatura pendiente a la que le falta una de sus tres patas. Ya están el supervisor único (Mecanismo Único de Supervisión), la figura para resolver entidades con problemas (Junta Única de Resolución) y queda pendiente crear un fondo de garantía de depósitos común. El presidente de la EBA aseguró que está habiendo avances y el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, presentará en junio una hoja de ruta para poner en marcha este fondo de garantía de depósitos.

"No necesariamente marcará el destino final, pero sí los plazos y pasos a dar para avanzar", dijo. "Soy optimista, pero hay que ser prudente porque ya lo intentó hace un año y fracasó", añadió. No obstante, Campa reconoció que las prioridades de la UE no pasan en la actualidad por terminar la Unión Bancarias sino que están en materia de defensa o energía. Asimismo, dijo que como parte positiva, el sector bancario europeo no está sufriendo las repercusiones de la guerra por su baja exposición directa a los países que están en conflicto. Sin embargo, llamó a estar alerta a la evolución macroeconómica, que condicionará la de la banca.

Criptomonedas

Finalmente, respecto a las criptomonedas, admitió que su uso es preocupante porque "no está claro el valor subyacente que justifica sus precios y porque han ido creciendo en volumen". A su juicio, de momento no plantean un problema de estabilidad financiera, pero sí otros como el cuidado del consumidor, por la alta volatilidad que tienen estas divisas digitales. "A la banca le decimos que no deben recomendar a los clientes estos activos", dijo. Campa destacó que la Unión Europea discute en la actualidad una propuesta para regular estos activos (llamada MICA) y confió en que se tendrá para finales de este año.