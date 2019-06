Mobilitiy City cumple un año alcanzando los 30 socios

Eva Sereno Zaragoza

El proyecto de la Fundación Ibercaja ha celebrado su primer aniversario desde su puesta en marcha. Doce meses en los que ha conseguido importantes hitos, sumando cada vez más socios y empresas interesadas en participar en esta iniciativa para abordar la movilidad sostenible, conectada y autónoma.

El día 18 de junio de 2018 se ponía de largo el proyecto Mobility City en el Pabellón Puente de Zaragoza, donde tendrá su sede, concentrando a gran parte de instituciones, centros de investigación y empresas, entre otras entidades asistentes, con el fin de dar a conocer esta iniciativa en torno a la movilidad sostenible, conectada y autónoma, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón.

Y, hoy, un año después, Mobility City celebra su primer aniversario, habiendo conseguido hitos importantes como sumar un total de 30 socios. Precisamente, la última incorporación es la de la empresa CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, cuyo director en Zaragoza, Fernando Anoro, ha rubricado su adhesión a este proyecto en el que se plantean "compartir y aportar. Estamos preocupados por el transporte sostenible". De hecho, recientemente el grupo se ha abierto a los autobuses híbridos.

Una celebración que no solo se ha celebrado con esta nueva adhesión, sino también con el próximo inicio de las obras del Pabellón Puente, tras su reciente licitación por valor de 2,7 millones de euros, que se prevé que comiencen el próximo mes de septiembre y que se prolongarán durante unos seis meses.

Mobility City también está trabajando en un espacio expográfico "para convertir el puente en un centro de primer nivel de conocimiento y de divulgación de la nueva movilidad", ha explicado José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Ibercaja, quien ha incidido que será "un espacio inteligente, interactivo y el museo más avanzado del mundo" en el que están trabajando con algunas ideas con el fin de que sea un referente internacional.

Este espacio, que se prevé que esté a punto en la primavera de 2020, contará con dos zonas. Una de ellas será de libre acceso, mientras que otra será más profesional para que "los socios muestren sus avances y puedan experimentar".

"Es un proyecto que contribuye también a la modernización de la Fundación Ibercaja. Consideramos que la movilidad es un tema transversal", ha añadido José Luis Rodrigo Escrig, quien ha destacado que se está produciendo un cambio fundamental en el que el usuario está en el centro de la movilidad, que "va a tener que estar en el debate con dos aspectos importantes: el ciudadano está en el centro y compatibilizar los medios de transporte. Será el usuario el que decida y las normativas tendrán que ir adaptándose y las políticas también".

De hecho, Mobility City no quiere suplir al sector público. "Es facilitar el diálogo entre el sector privado y público. Las Administraciones pueden escuchar al sector. La movilidad ya está reconocida como una piedra angula"", ha incidido Jaime Armengol, coordinador de Mobility City. Y una prueba de ello es el paso del Ministerio de Fomento hacia el Ministerio de Transporte y Movilidad como paradigma de este cambio de concepto en el que ya no se trata de vender coches, sino vender kilómetros. "La movilidad compartida no depende de los ayuntamientos ni ideologías, está en todas las ciudades de Europa. El proyecto puede acompañar al cambio social", ha afirmado Jaime Armengol.

Los principales hitos

Alcanzar estos 30 socios es uno de los primeros hitos que se ha conseguido en este primer año de andadura. "Desde los primeros socios, se ha ido creciendo en número y forma", ha explicado Jaime Armengol.

De los 30 socios, 22 son empresas y siete entidades, entre las que figuran, por ejemplo y además de CAF, ALD Automotive, Caser Seguros, Endesa, Europcar Mobility Group, Expo Zaragoza Empresarial, FCA Fiat Chrysler Automobiles, Grupo Avanza, Grupo Edelvives, Hiberus Tecnología, Hyundai, Ibercaja Leasing, Iberdrola, Jaguar Land Rover, LG Electronics, Nissan Porsche, PSA, Repsol, Sacyr, Tranvías de Zaragoza, Vodafone, Volvo, Cáara de Zaragoza, Centro Zaragoza, Cluster de Automoción de Aragón, Cluster de la Energía de Aragón, Ebrópolis, Fundación Circe y Tecnara. Además, son colaboradores, la Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, Grant Thornton y Plug and Play.

Este hito no ha sido el único porque en estos doce meses se ha creado la Cátedra de Movilidad con la Universidad de Zaragoza para actividades en el campo de la comunicación móvil o inalámbrica o los sistemas inteligentes, así como la designación de Zaragoza como sede de la Mesa Nacional de la Movilidad. Un proyecto este último que fue respaldado por la Ministra de Industria, Reyes Maroto, y en el que se sigue trabajando.

La alianza con Plug and Play ha sido otro de los pasos más importantes dentro de Mobility City, "que es una alianza estratégica", ha afirmado José Luis Rodrigo, ya que es la mayor plataforma hoy en día a través de la que se está facilitando el contacto entre empresas y startups en eventos como los Innovation Day, celebrándose el primero el pasado mes de mayo.

En estos 12 meses, también se han puesto en marcha las becas de coworking y se ha firmado el acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza para desarrollar el espacio 'Test Área Entorno 20 Mobility City', que está concebida como una zona de pruebas para las nuevas formas de movilidad, siendo "uno de los aspectos más demandados por las grandes multinacionales porque no hay ningún espacio europeo como este", ha incidido el director general de la Fundación Ibercaja.

Zaragoza de la mano de Mobility City también fue el escenario de la celebración del Foro ANFAC de la Movilidad y su Comité del Vehículo Eléctrico, aparte de organizarse un ciclo de conferencias con la Fundación Basilio Paraíso por el que ya han pasado empresas como Renault, Iberdrola o Indra, entre otros pasos clave dentro de Mobility City. A todo ello se suma también la web y la presencia en las redes sociales.

Son los principales pasos que se han dado dentro de un año "intenso y productivo en el que hemos creado alianzas y sumado esfuerzos" -ha añadido José Luis Rodrigo-, en torno a la movilidad inteligente, conectada y sostenible y con el "reto de apostar por el futuro. Es una mirada al futuro, a la sostenibilidad".