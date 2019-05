Llega el Innovation Day de Mobility City para conocer las últimas innovaciones en movilidad sostenible

Eva Sereno Zaragoza

Fundación Ibercaja y Plug and Play presentarán a 15 startups globales en el primer Innovation Day de Mobility City en Zaragoza en el que también se contará con más empresas para abordar el futuro de la movilidad.

Zaragoza volverá a convertirse en la capital de la innovación en movilidad sostenible con la celebración del I Innovation Day, que organiza Mobility City de Fundación Ibercaja con Plug and Play.

Una cita que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo, en Etopía de Zaragoza, y dentro de la que se podrá conocer la actividad que están llevando a cabo 15 startups globales avanzadas en movilidad.

Principalmente, sus propuestas se engloban en campos como los vehículos autónomos y conectados; conectividad; electrificación; economía compartida y movilidad compartida; ciudades inteligentes e infraestructura; hardware, sensores e Internet de las Cosas (IOT); logística del último kilómetro; realidad virtual y realidad aumentada; Edge Computing (procesar los datos de internet de las cosas más cerca de donde se crean) y análisis de datos; control por voz; inteligencia artificial; industria 4.0 o indoor navigation, entre otros.

Entre estas startups destacan, por ejemplo, Ultrahaptics, que está especializada en sensaciones táctiles en el aire con tecnología patentada de "toque virtual" que utiliza el ultrasonido para proyectar formas y texturas directamente en las manos del usuario, así como Zeleros, cuya actividad se centra en el transporte sostenible de alta velocidad inspirado en Hyperloop de Elon Musk, con la participación de Renfe.

También se podrá conocer a Instant System y sus aplicaciones de "movilidad como servicio" para viajeros urbanos, al igual que la actividad de Kopernikus Automotive, que presentará su kit de sintonización para conducción autónoma que se instala y actualiza en cualquier vehículo.

Otras propuestas son las de Make my Day con su algoritmo de planificación de rutas inteligentes para conductores y vehículos eléctricos, y Streamr, que es una plataforma de código abierto para el intercambio de los datos en tiempo real usando blockchain.

Además, Fundación Ibercaja entregará diez becas que permitirán a otros tantos proyectos de movilidad instalarse durante un año gratuitamente en el nuevo espacio "Coworking Mobility City" ubicado en La Terminal de Etopia, el centro de arte y tecnología ubicado junto a la Estación de Delicias, a una hora y cuarto de Madrid. Estas becas incluyen todas las posibilidades inherentes a los programas EmpleaT y Emprende de Fundación Ibercaja.

En este primer Innovation Day también se contará con la participación de otras empresas y entidades que participarán en el panel "Descubriendo el futuro de la movilidad". Un tema que será abordado por Víctor de Avila, Chief Strategy and Corporate Development Officer at Sacyr & Member of the Executive Comité y Nicolas Bailleux, responsable del Innovation Lab de Europcar Mobility Group en París, moderados por Jaime de Borbón, director de Plug and Play Smart Cities.

Previamente a estas citas clave, habrá un acto de bienvenida y de presentación de Mobility City, iniciativa internacional impulsada desde la Fundación Ibercaja en el ámbito de la movilidad sostenible y cuyo objetivo es situar a Aragón en el centro de esta revolución. El proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, suma ya 29 empresas y entidades adheridas.

La jornada será inaugurada por José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja, y Marta Gascón, consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.