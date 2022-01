Gerardo Cuerva: "El 65% de las empresas españolas cree que no tendrá acceso a los fondos europeos"

El presidente de Cepyme, (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), ha afirmado que "el Gobierno tiene que ser capaz de llegar a todos los rincones de nuestra querida España, a todos los tamaños de la empresa para que realmente los fondos europeos sean un éxito".

Cuerva se ha referido al "problema" de los fondos europeos para el tejido empresarial durante su intervención en el Foro ADEA 2022 celebrado en Zaragoza. Un encuentro en el que el presidente de los pequeños y medianos empresarios ha dado a conocer los resultados de una realizada desde su organización a las pymes, que refleja que el 65 por ciento cree que no tendrá acceso a los fondos europeos.

Gerardo Cuerva ha demandado la "máxima coordinación y diligencia" del Ejecutivo central con las comunidades autónomas. "No podemos repetir el desgraciado episodio de las ayudas directas", dado que se ha devuelto "muchísimo dinero" que no ha llegado y la empresa lo necesita.

Además ha solicitado al Gobierno central un incremento de su participación a fondo perdido en la cofinanciación de los proyectos, puesto que en algunos casos solo se alcanza el 30 por ciento cofinanciado. "La empresa española esta en una situación difícil, necesitamos que se incremente esa cofinanciación".

Del mismo modo, ha reconocido que los fondos europeos podrían paliar muchas de las situaciones criticas de la empresa. Y ha añadido que "necesitamos cualquier tipo no de ayuda, sino compensación, porque han sido muchos meses los que, por decisiones administrativas que salvaguardaban la salud de las personas, nos cerraron nuestra empresas y entendemos que deberíamos ser compensados por ese hecho".

La empresa española está reactivada

Sobre la situación actual de la empresa española, que se ha vuelto a ver afectada por la actual situación sanitaria derivada de la COVID-19, ha considerado que está "reactivada, pero no recuperada", lo que implica que "muchos sectores que estaban saliendo de esta situación y subiendo en actividad se ven otra vez golpeados por esos problemas".

El presidente de Cepyme también ha incidido en el hecho de que la presente ola de la pandemia "vuelve a restringir un poco la actividad" porque es "difícil" desarrollar la actividad cuando hay bajas que no se pueden controlar y existe un "problema grande" de falta de mano de obra.

"Estamos trabajando con el Gobierno de España ese desacoplamiento que vemos de las políticas sociales con las de empleo", ha avanzado Cuerva. En esta línea, ha lamentado que la tasa juvenil de paro supere el 40 por ciento, teniendo en cuenta que existe déficit de mano de obra en un gran número de sectores profesionales.

Igualmente, ha aludido a la devolución de los Préstamos ICO, "esos avales que nos puso el Estado para poder endeudarnos y que vamos a empezar a devolver", ha criticado, ya que la empresa "no está del todo recuperada". Por lo tanto, se ha solicitado una moratoria en la devolución del principal de los mismos.

IPC y subida de la luz

Por otro lado, el presidente de Cepyme ha aseverado que el Índice de Precios al Consumo es elevado, pero ha apuntado que sea algo "coyuntural", ya que es un parámetro difícil de controlar. No obstante, ha advertido de que dicho incremento coyuntural no debiera ir acompañada de una subida "desmesurada" de los salarios porque no se sabe dónde llevaría esa "espiral inflacionista".

Acerca del coste energético, ha afirmado que está poniendo en cuestión la actividad de muchas empresas. Ha confiado en el trabajo que realiza el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para paliar los efectos del incremento del coste de la energía.

"Ojalá consigan buscar una solución a esta dificultad añadida a la actividad empresarial", ha deseado, y ha señalado que el gas es la materia prima esencial para mantener el sistema energético en España, y cuyo incremento del coste no viene derivado del libre mercado, "sino de las acciones geopolíticas que estamos sufriendo".