El presidente del COE afirma: la candidatura de 2030 se presentará "en igualdad"

Europa Press Zaragoza

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha afirmado que es este organismo el que presentará formalmente la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Pirineos, además de recalcar que será "en igualdad", de común acuerdo con el Gobierno de España y los Ejecutivos regionales de Aragón y Cataluña.

Blanco se ha entrevistado hoy con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en Zaragoza, donde ha recordado que esta candidatura se está preparando desde hace tres años y ha insistido en que no solo es una candidatura regional de Aragón y Cataluña, sino que también es del Gobierno de España para proclamar: "Nadie predomina sobre nadie".

Ha confiado en que esta sea "la mejor candidatura técnica" y ha aseverado que "todo se puede solucionar" ya que "lo importante" es que todas las partes tienen "el mismo objetivo" y saben que "no hay otro camino".

Además, Blanco ha recordado que es el comité olímpico nacional el que presenta la candidatura y ha destacado el significado que tiene para la montaña, la creación de empleo, la mejora de la imagen de Aragón, Cataluña y España. "Eso lo tenemos que tener claro, es el gran objetivo y todos debemos trabajar por y para ello", ha manifestado, subrayando: "Aquí se está haciendo un trabajo muy serio".

El presidente del COE se reunirá este miércoles con la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrá, confiando en que todo se pueda "dejar terminado". Blanco insistirá en que "no puede haber predominio de nada ni de nadie" y en que "todos somos una candidatura".

Cuando esté terminada la candidatura, en marzo o abril, se realizará una presentación oficial ante el COI con los presidentes de los Gobiernos de España, Aragón y Cataluña.

El presidente del COE ha continuado considerando que "tiene que haber entendimiento, respeto y diálogo" porque "si cada uno va por un lado no tendremos nada que hacer", afirmando: "No podemos cometer el error de no ponernos de acuerdo, de no dar una imagen de unidad y respecto, y ser nosotros mismos los que destrocemos una candidatura".

Unidad

Se ha mostrado convencido de que "los Pirineos van a tener Juegos Olímpicos" y de que "la equipación" para jugar en esta competición es "la unidad, el respeto y el diálogo", advirtiendo: "Si alguien quiere predominar sobre los demás, olvídate".

Tras las candidaturas de Jaca, años atrás, ahora se presenta una "más amplia, con mas contenido y con la filosofía que tiene el movimiento olímpico" y que "va de la mano" del COI porque "hay unas formas de hacer candidaturas para tener posibilidades de ganar".

El presidente del COE ha manifestado que "el referéndum no está contemplado ahora mismo por el COI", por lo que un referéndum para decir "sí o no" es "inviable", aunque sí "un concepto distinto", como es "una consulta de cómo ven los ciudadanos a los que afecta una candidatura". Ha indicado que "escuchar a la gente que vive en los Pirineos es bueno, habrá aportaciones mucho más positivas y nadie tiene que estar preocupado"

También ha dicho que los representantes de la Generalitat de Cataluña en este proyecto realizan una aportación "única y exclusivamente técnica", por lo que les ha felicitado, resaltando su capacidad y el conocimiento de los Juegos, "igual que los de Aragón, espectaculares".

Blanco ha apuntado que será la comisión política de la candidatura, de la que forman parte los presidentes, la que determine el nombre oficial de la misma, comentando que hasta ahora se ha hablado de "los Juegos de Invierno de los Pirineos" y que el COI permite, actualmente, incluir nombres de ciudades, territorios o países, estando a la espera de que se encuentre una denominación donde todos estén "cómodos".

Momento crucial

Por su parte, el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, ha dejado claro que "no hay nadie que pueda presentar una candidatura que no sea el COE" y que la candidatura debe ser "de todo el Pirineo" y han de estar involucrados "en pie de igualdad" los Gobiernos de Aragón y Cataluña, lo que ya se planteó en 2019. "Tres años después estamos en un momento crucial, pero los términos son exactamente los mismos", ha asegurado.

A juicio de Lambán, "España tiene la posibilidad real de armar una buena candidatura, pero ello ha de ocurrir de la manera que marcan el COI y el COE", ha continuado Lambán, insistiendo en "el liderazgo del COE y la participación, junto con el Gobierno de España, de los Gobiernos de Cataluña y Aragón".

"Aragón tiene mucho que aportar, no solo las instalaciones, la montaña y la nieve, sino una experiencia muy acreditada en la organización de eventos deportivos internacionales", como las Universiadas de Jaca (Huesca) y las sucesivas candidaturas de Jaca a los Juegos Olímpicos de Invierno. Aragón pone esta experiencia a disposición de la candidatura de 2030, ha recalcado Lambán.

Ha comentado que los equipos técnicos de Cataluña, Aragón y el COE han ido avanzando y que representantes del COI han realizado varias visitas para ver posibles emplazamientos. "Se está avanzando", ha destacado Lambán.

"Tenemos que seguir sin prisa, pero sin pausa, con mucha discreción y teniendo las ideas claras, que se resumen en que tenemos opciones y podemos tenerlo al alcance de la mano, siempre y cuando hagamos las cosas bien y Aragón y Cataluña vayan de la mano, en pie de igualdad".

Javier Lambán ha señalado que el presidente del COE ha visitado el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, "muchas veces" desde que en 2019 comenzó a barajarse la posibilidad de presentar una candidatura para 2030 y "hasta ahora todas las reuniones han transcurrido en el plano de la discreción, que es como mejor se trabaja y como más se avanza para llevar los buenos propósitos a buen puerto".