El paro registrado en diciembre en Aragón baja en casi 1.500 desempleados pero la tasa de temporalidad supera el 23%

El paro registrado en Aragón al finalizar el mes de diciembre de 2021 ha registrado una disminución de 1.493 personas respecto a noviembre, finalizando el mes con 61.065 parados registrados en las oficinas públicas de empleo y una reducción del 2,39 por ciento mensual, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por provincias, el paro registrado en diciembre se ha reducido respecto a noviembre en 470 personas en Huesca, lo que supone un 5,63% menos mensual; y en 74 personas en Teruel, con una rebaja del 1,42% respecto al mes anterior. Asimismo, en Zaragoza ha disminuido en 949 personas, que resulta en una bajada mensual de 1,94%.

Destaca el dato del descenso en el paro interanual: en comparación con el mes de diciembre de 2020, el paro registrado en Aragón ha bajado en un 25,86% en tasa anual.

En el conjunto de España, el paro registrado anotaba en diciembre una caída del 2,41% respecto a noviembre, hasta quedar en una cifra de 3.105.905 parados registrados, 76.782 menos que el mes precedente.

A la vista de la serie histórica, el paro registrado en diciembre acostumbra a reducirse respecto a noviembre, exceptuando los años de la Gran Recesión. Así, en los últimos 28 años, el paro registrado en diciembre desciende respecto a noviembre en 18 ocasiones en Aragón.

Serie histórica

No obstante, hay que señalar que la disminución mensual en este mes de diciembre de 2021 es la segunda más elevada de la serie histórica en un mes de diciembre en Aragón en términos relativos.

En el contexto autonómico, el paro registrado mostraba en diciembre disminuciones mensuales en 16 de las 17 Comunidades Autónomas, aumentando únicamente la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, en las Ciudades con Estatuto de Autonomía, Ceuta y Melilla, el paro también se reducía mensualmente en diciembre.

Respecto a las Comunidades Autónomas del entorno aragonés, el paro se reducía en diciembre en la Comunidad Valenciana --con una bajada del 4,68%--, Cataluña --con un 0,18% de paro por debajo de noviembre--, La Rioja --con una reducción del 0,38% mensual-- y País Vasco --donde baja el 2,49%-, mientras que, como se ha dicho, aumentaba en Navarra --eun un 1,02% mensual--.

Evolución anual

Como se ha mencionado, en comparación con el mes de diciembre de 2020, el paro registrado en Aragón ha disminuido en diciembre de 2021 en 21.300 personas, lo que supone una fuerte caída del 25,86% en tasa anual. La segunda más alta tras Baleares --que registra una bajada del 33%--.

Se trata de la mayor caída interanual del paro en Aragón, tanto en número de personas como en tasa anual, desde el inicio de la serie estadística en 1994.

En el conjunto de España el número de parados disminuyó en diciembre en 782.232 personas respecto al mismo mes del año anterior, lo que se tradujo en una caída del 20,12% en tasa anual.

El paro registrado muestra en diciembre de 2021 disminuciones interanuales en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

En el entorno aragonés, el paro registrado ha disminuido en comparación anual en Cataluña --menos 25,81% anual--, La Rioja --con una bajada del 21,52%--, Navarra --que bajaba un 21,19%--, Comunidad Valenciana --menos -15,13% anual-- y País Vasco --donde baja un 11,14% anual--.

Datos mensuales desagregados

La disminución mensual del paro registrado en diciembre presentaba ciertas disparidades respecto a género y sector de actividad, siendo generalizada en cuanto a provincias o tramos de edad.

Así, atendiendo al género, el paro se reducía en un mes en 1.720 mujeres --un -4,53% mensual--, pero aumentaba en 227 hombres --un 0,92%--.

Por tramos de edad, el paro registrado se reducía en diciembre en 492 personas entre los menores de 25 años --con la mayor bajada: un 9,38%--, en 526 personas en el tramo entre 25 y 44 años de edad, donde baja el 2,24%, y en 475 personas entre los mayores de 45 años, con el menor descenso: 1,40% mensual.

Atendiendo a los sectores de actividad, el paro registrado disminuía mensualmente en diciembre en servicios, con 1.180 parados menos que en noviembre, que es un 2,75% menos, así como en agricultura, con 193 parados menos en un mes que son el 5,00% mensual menos.

Por el contrario, el paro aumentaba en construcción en 199 personas, lo que supone un aumento del 5,40% mientras en industria el incremento era de 63 parados, que se traduce en 0,88% de crecimiento.

Por último, en el colectivo sin empleo anterior el paro en diciembre de 2021 se reducía en 382 personas en Aragón, lo que significa una bajada del 7,76%.

Datos anuales desagregados

Como ya se ha citado, en Aragón el paro registrado anotaba en diciembre de 2021 una fuerte disminución de 21.300 personas en comparación con diciembre del año anterior, lo que se traducía en una tasa del -25,86% anual. El perfil de esta reducción era generalizado tanto en el plano provincial como en su reparto sectorial y de género.

Así, atendiendo al género, en Aragón el paro se reducía en diciembre algo más entre las mujeres, con una disminución de 11.539 paradas en un año, que supone un 24,14% menos, mientras entre los hombres la caída era de 9.761 parados respecto al mismo mes del año anterior, lo que en porcentaje se traduce en un -28,24% anual.

Respecto a los sectores productivos, el paro registrado en diciembre se reducía en Aragón en 13.149 personas en servicios, es cdecir, -23,96% anual, 2.142 personas en industria --lo que es el 22,84% anual--, 1.589 personas en agricultura --donde baja 30,24%-- y 1.260 personas en construcción, que supone una disminución dle 24,49% anual.

También se reducía el paro interanualmente en el colectivo sin empleo anterior, con 3.160 personas menos que hace un año, que en porcentaje es una rebaja del 41,03% anual.

Contratación

El número de contratos registrados en diciembre de 2021 en Aragón se situó en un total de 45.379, es decir, 8.262 contrato menos que en noviembre --que es un 15,40% menos-- pero 13.115 más que en el mes de diciembre del año anterior, lo que supone un crecimiento del 40,65% anual.

La contratación indefinida en diciembre de 2021 se situó en 4.583 firmas en la Comunidad Autónoma, 2.382 contratos menos que en noviembre -- un -34,20% mensual-- y 1.675 más que en diciembre de 2020 --el 57,60% anual--. Este tipo de contratación supuso el 10,10% de los contratos firmados en diciembre en Aragón.

Por su parte, se han rubricado en diciembre de 2021 un total de 40.796 contratos temporales en Aragón, 5.880 firmas menos que en el mes de noviembre -- un 12,60% menos-- aunque 11.440 contratos más que un año antes --38,97% más--. La importancia relativa de esta modalidad contractual ha sido del 89,9% sobre el total de contratos en diciembre.

En el conjunto nacional los contratos temporales han disminuido en tasa mensual --un -13,28%, es decir, 230.799 contratos menos--, mientras que se han incrementado en tasa interanual en un 21,27%, esto es, 264.441 contratos más.

Respecto al mes de diciembre de 2020 se ha incrementado la contratación en Huesca, que es un 109,24% anual, en Teruel, con el 40,30% anual más, y en Zaragoza, es decir, un incremento del 30,70%.

Afiliación a la Seguridad Social

En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en diciembre aumentó en 2.102 personas respecto a noviembre, el 0,36% mensual, con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 584.861. Respecto al mismo mes del año anterior la afiliación ha aumentado en 19.296 --3,41%--.

Por su parte, en el conjunto nacional, la afiliación media a la Seguridad Social en diciembre aumentó en 73.553 personas en un mes, un aumento del 0,37% mensual, con lo que son 19.824.911 afiliados. Por comparación con diciembre del año anterior se ha producido un aumento de 776.478 afiliados --4,08% anual--.

Tendencia positiva

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno autonómico, Marta Gastón, ha recibido muy positivamente los últimos datos del paro registrado en Aragón, correspondientes al mes de diciembre, que arrojan un descenso del 2,39% respecto al mes anterior --con 1.493 parados menos--, si bien ha indicado que la bajada se ha visto "frenada" por la incidencia de la variante ómicron en la actividad económica. La consejera ha afirmado que, "pese a todo", se trata de "un conjunto de buenos datos", en primer lugar, por "la tendencia marcada", ya que es el tercer mes consecutivo en el que la cifra del paro "es menor que el anterior", ha remarcado.

Desde CEOE Aragón también han señalado que "son datos muy positivos, que dan cifras de desempleo inferiores al mismo mes de 2019 con un total de 61.065 personas sin empleo en Aragón y 3.105.905 en España", aunque han matizado que "debemos tener en cuenta que estas cifras se elevan si añadimos los 1.193 y 102.548 trabajadores en ERTE, respectivamente, que pertenecen de forma mayoritaria a pequeñas y medianas empresas".

Para la organización empresarial, este hecho, "unido a la elevada incidencia de la nueva ola de ómicron y la incertidumbre sobre el futuro de la pandemia y las restricciones de actividad asociadas, así como a la compleja situación económica internacional, siguen confirmando la ralentización de la recuperación económica y la rebaja de previsiones económicas. Por tanto, prudencia y apoyo a las empresas, cuya actividad es base clave para la recuperación, son fundamentales".

Prudencia

Por su parte, el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha manifestado que "diciembre es un mes que tradicionalmente registra descensos por la campaña de Navidad. Preocupa, no obstante, que sectores estructurales como la industria comience a registrar desempleados, recodando que las personas que se encuentran en ERTE no aparecen reflejadas en estos datos. Nos comenzamos a acercar a cifras anteriores a la pandemia, pero hay que ser muy prudentes y no poner trabas a las actividades empresariales ante nuevas olas si queremos seguir en la senda de la recuperación".

López de Hita también ha recordado que "las empresas comienzan 2022 con una inflación altísima y unos precios de aspectos básicos para su día a día como la energía o las materias primas al alza. Además, a ello hay que sumar la oleada de bajas laborales, consecuencia del elevado número de contagios, que está afectando especialmente a las pequeñas empresas donde las plantillas son más ajustadas y es más difícil cubrir los puestos".

Salarios dignos y menos temporalidad

El sindicato CCOO Aragón ha calificado de positivo que la economía siga generando empleo y reduciendo el paro a buen ritmo. "El año que acaba de terminar ha sido favorable impulsado por la recuperación económica, pero también es cierto que sigue habiendo más de 61.000 aragoneses y aragonesas que quieren trabajar y no pueden, de los cuales más de un tercio (20.725 personas) lleva más de dos años en esa situación". La organización sindical también ha incidido en que sigue habiendo un grave problema de temporalidad en el empleo creado ya que nueve de cada diez contratos de trabajo formalizados en 2021 han sido de carácter temporal y la tasa de temporalidad en Aragón alcanza al 23,21% de los asalariados.

Desde UGT también han explicado que, a pesar del crecimiento registrado, "el empleo que se genera continúa siendo precario, por lo que hay que esperar que los acuerdos alcanzados en materia de contratación se vayan aplicando y paliando esa situación. Los próximos meses serán decisivos para comprobar tanto la utilidad de las medidas como el compromiso empresarial con las medidas".

El sindicato ugetista ha considerado a su vez que "el reequilibrio de las reglas del juego en la negociación colectiva debe servir para que a través de los convenios colectivos los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo que la desbocada inflación actual les está haciendo perder".