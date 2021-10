Calatayud congela impuestos y bonifica las energías renovables

elEconomista Zaragoza

El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado los impuestos y tasas que regirán a partir del 1 de enero de 2022, fecha a partir de la que la mayoría de las ordenanzas municipales quedarán congeladas un año más para mantener los precios de años anteriores. La excepción es la tasa correspondiente a la recogida de basuras, que aumenta una media de 1,40 euros al mes por el refuerzo del servicio con un nuevo contrato de gestión. Además, la novedad es la bonificación de instalaciones de energías renovables hasta un 80%.

El Pleno Municipal ha votado la ampliación de las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, de manera que se bonificará hasta un 80% la instalación de sistemas de energía solar para el aprovechamiento técnico o eléctrico en casos de autoconsumo. Una bonificación que será del 40% en las instalaciones de venta a la red. Además, los equipos de recarga de vehículos eléctricos para el autoconsumo seguirán beneficiándose de una bonificación del 40% (20% para los restantes sistemas de recarga).

"Las bonificaciones que aplicamos a este impuesto tienen un impacto directo en la dinamización de la actividad económica. En este caso, ratificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad apoyando económicamente a aquellos ciudadanos que optan por las energías limpias. Otras bonificaciones que ya veníamos aplicando en este impuesto y que mantendremos el próximo año afectan a la construcción en el casco antiguo y los barrios pedáneos, que se beneficia de una bonificación del 90%", explica el concejal de Hacienda, Rafael Rincón.

En relación a la recogida de basuras, se produce incremento mensual se sitúa en una media de 1,40 euros y tendrá un máximo de 2,5 euros en calles de máxima categoría por el nuevo contrato de limpieza de ciudad y recogida de basuras, que entró en vigor el día 1 de diciembre.

El refuerzo de este servicio con la renovación integral de contenedores, la instalación de nuevos sistemas de recogida, la adquisición de nueva maquinaria, la ampliación e intensificación de la limpieza viaria, etcétera; supone un coste más elevado del servicio (el incremento con respecto al contrato anterior se sitúa en 235.541 euros y asciende a un coste total de 756.915 euros al año).

Asimismo la normativa medioambiental actual obliga al transporte de los residuos al centro de tratamiento de residuos de Zaragoza (CTRUZ), con un impacto económico aproximado de 166.491 euros anuales.

El Ayuntamiento de Calatayud utilizará el padrón del IBI para la aplicación de esta tasa y no el padrón de agua, como se hacía hasta la fecha. Además, se incluirá a los núcleos de viviendas diseminados, que hasta ahora no tenían aplicación, dotándoles del servicio de recogida de basura por el que van a abonar la tasa.

Asimismo, se establecen tres nuevas tarifas, que aglutinan las calles de categoría especial y categoría primera en la tarifa número 1; las calles de 2 y 3 categoría junto a los barrios pedáneos en la tarifa número 2 y los núcleos diseminados junto a las parcelas no urbanizables que se encuentran fuera del núcleo urbano con la tarifa número 3. Los núcleos diseminados son zonas no urbanizadas a las que se presta el servicio pero no estaban sometidas a esta tasa y a otros núcleos que se incluyen en el servicio.

Las tarifas de la recogida de basuras se incrementan un 5% para alojamientos, hoteles, hospitales, centros de reunión, enseñanza, establecimientos de alimentación, espectáculos, ocio e industrias.

Ordenanza de veladores

El 2022 traerá cambios significativos en la ordenanza (número 22) relativa a la utilización privativa de terrenos de uso público con mesas y sillas, más conocida como la ordenanza de veladores. La modificación de la ordenanza cambia la tarificación anterior mediante temporada y callejero fiscal, que llevaba a un rango de pago de 400 a 592 euros.

Este rango se reduce a una única tarifa de 110 euros, quedando abierta la posibilidad de trabajar con las asociaciones de hostelería en convenios de gestión, los cuales pueden estar sujetos a descuento.

Uso de la feria de muestras

Con la inauguración de un nuevo pabellón en el Recinto Ferial se incluye en la correspondiente ordenanza el precio de utilización del mismo. El uso de la nueva instalación será idéntico al pabellón ya existente: la utilización de la zona interior tendrá un coste de 699,72 euros por día, que se marca en 349,68 euros por día si se trata del exterior del mismo y en casos en los que no se cobre entrada para acceder. Se incluye además una tasa por la utilización del espacio exterior entre pabellones.