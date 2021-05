El gobernador del Banco de España cree que debe mantenerse el apoyo público a la economía

Europa Press Zaragoza

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, ha opinado que debe mantenerse el apoyo público a la economía. Además, ha señalado que es el momento de incorporar en la agenda del país todos los "retos estructurales" que tiene el país.

En un acto en Zaragoza, Hernández ha mantenido que la economía sigue precisando de la "respiración asistida" de las administraciones públicas. Aunque hay un cambio de expectativas, sobre todo con el proceso de vacunación, "hay que aceptar que el nivel de incertidumbre es elevado", tanto sobre la propia inoculación como sobre la capacidad de combatir nuevas variantes.

Asimismo, ha apostillado que el "daño" que ha generado la crisis sobre la economía ha sido "muy elevado" y "todavía sigue estando ahí". En este contexto, los principales mensajes de política económica del Banco de España se centran, entre otros asuntos, en que la retirada "anticipada" del apoyo público tendría "más consecuencias negativas que positivas". Aunque este apoyo ahora debe realizarse de una manera "mucho más focalizada" en las empresas y sectores que están más afectados.

"También pensamos que es el momento de que las autoridades públicas permitan la reasignación de recursos para que, con ello, "algunos cambios estructurales" que se intuye que van a tener esta crisis se realicen de la forma "más eficiente y rápida posible", porque esto también va a determinar la recuperación económica.

"Creemos que después de haber estado un año todos focalizados en la gestión de la crisis a corto plazo, es el momento también de incorporar a la agenda el afrontar todos los retos estructurales, muchos de los cuales ya tenía la economía española antes de la crisis", ha comentado.

Sobre los fondos europeos para la recuperación 'Next Generation', ha dicho que en las previsiones macroeconómicas que el Banco de España publicó en marzo del crecimiento que se preveía para el país de un 6 por ciento para este año, un uno por ciento se deriva del potencial uso de los fondos europeos y, para el año que viene, del 5,3 por ciento, 2 puntos porcentuales.

Por ello, "pueden ser absolutamente determinantes, sobre todo si se eligen proyectos con capacidad tractora de incrementar el crecimiento de la economía y se acompañan con las reformas estructurales necesarias".

Ha desgranado que España tiene "un bajo crecimiento potencial" desde hace varias décadas en el que destacan dos "problemas" fundamentales: la baja productividad y un mercado de trabajo muy disfuncional con una tasa de paro alta y precariedad. A ellos, ha continuado, hay que añadir los retos del envejecimiento población, el cambio climático y la desigualdad.

Desarrollo tecnológico

El gobernador del Banco de España ha relatado que el desarrollo tecnológico está afectando a muchos sectores de la economía y el financiero es uno de los que de una manera "más obvia" incumbe.

"El número de asistencia de los ciudadanos a las sucursales es mucho más reducido hoy que hace diez años, precisamente por el desarrollo y conocimiento tecnológico, y esto el sector bancario lo está interiorizando".

Por ello, parte del "ajuste" que se está produciendo ahora mismo se deriva de este nuevo paradigma tecnológico y en un contexto en el que es "poco rentable", ya que lleva unos años en los que la rentabilidad de la banca está por debajo de su coste de capital.

"Este proceso de digitalización está permitiendo que al sector bancario le estén apareciendo competidores, incluso por parte de actores que en principio no tenían nada que ver con el propio sector".

Zonas despobladas

Respecto a lo que está suponiendo esta situación para las zonas despobladas, Hernández ha señalado que el informe anual del Banco de España analiza el proceso que se está sufriendo en este ámbito. Como conclusión, se pone de manifiesto la necesidad política de integración y acompañamiento en aquellos municipios afectados.

"Estamos viendo que las entidades bancarias están dando una respuesta a este fenómeno, tratando de mantener unos servicios bancarios suficientes, pero ha recordado que también las administraciones públicas tienen una responsabilidad", ha concluido.

Cultura financiera

El gobernador del Banco de España ha realizado las declaraciones durante su visita a Zaragoza para firmar con la Universidad de Zaragoza y la Comisión Nacional del Mercado de Valores un un convenio de colaboración para mejorar la cultura financiera de los estudiantes. El objetivo final es que los ciudadanos tengan la capacidad suficiente para adoptar decisiones en este ámbito que estén ajustadas a sus características personales.

Con este acuerdo, la UZ se une al plan de educación financiera puesto en marcha por las otras dos entidades citadas en el año 2008 con vocación generalista. El convenio ha sido firmado este lunes por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández; el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y el rector de la Universidad, José Antonio Mayoral.

Esta iniciativa tratará de fomentar la cultura financiera entre aquellos alumnos cuyos estudios no estén relacionados con la economía y las finanzas.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, ha subrayado que, gracias al citado plan, junto con la CNMV llevan 13 años promoviendo la educación financiera, un ámbito muy importante para la toma de decisiones "a lo largo de la vida" de forma "adecuada".

Ha subrayado que, de acuerdo con estudios realizados, el grado de conocimiento financiero de los españoles es "reducido". De hecho, ha lamentado que muchos ciudadanos desconozcan términos como inflación, diversificación de riesgo o interés compuesto. Aunque ha reconocido que los aragoneses se encuentran entre los que mejor responden a este tipo de cuestiones.

Además, ha incidido en que para ser "efectivos" hay que llegar a "toda la población" a través de este tipo de acuerdos que permitan proporcionar formación en todos los ámbitos educativos y en todas las etapas de la vida.

Empoderar

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha desgranado que el objetivo que persiguen es "empoderar" a los ciudadanos para que tomen "el control de esta parte de sus vidas".

"No hay inversor más protegido que el informado", ha aseverado. De esta forma, ha considerado que es relevante tener ciertos conocimientos para la toma adecuada de decisiones a lo largo de la vida. Sobre todo, ha continuado, en tiempos como los actuales en los que hay nuevos productos y canales y, con ello, aparecen nuevos riesgos.

Desde la CNMV ha expuesto que siempre insisten en cuatro consejos: "No invertir en nada que no se entienda, confiar en los profesionales de las entidades reguladas, comparar alternativas con información de fuentes fiables y no invertir con prisa aplicando el arte de la prudencia en las inversiones".

El rector de la UZ, José Antonio Mayoral, ha añadido que la sociedad se encuentra en un entorno cambiante en el que la información económica llega cada vez más al ciudadano y es más compleja. Por ello, se vuelve más difícil tomar decisiones.

Además, ha comentado que si no se es capaz de dar a la ciudadanía la información que necesita para tomar decisiones en este ámbito se está fomentando la desigualdad. Por lo que ha abogado que todo el estudiantado cuento con una formación básica.

Encuentro con estudiantes

En este marco, la primera actividad se ha desarrollado nada más firmarse el acuerdo. Ha consistido en un encuentro con estudiantes protagonizado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, y el presidente del CNMV, Rodrigo Buenaventura, quienes han dado una charla bajo el título 'Educación financiera para mejorar el futuro, ¿te apuntas?'.

Además, en este contexto, los alumnos han tenido la oportunidad de preguntar por diversas cuestiones de actualidad relacionadas con los asuntos económicos.

Entre las iniciativas que se desarrollarán bajo este convenio se encuentran el desarrollo de recursos y materiales destinados a los profesores para su uso en el aula y la colaboración del CNMV y del Banco de España para impartir sesiones presenciales o para organizar seminarios sobre finanzas personales.

Mayoral ha recordado el compromiso de la universidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: "La educación inclusiva, equitativa y de calidad es uno de ellos, y vamos a trabajar para situar la educación financiera como uno de los ejes sobre el que construir oportunidades de aprendizaje para avanzar hacia una sociedad más sostenible y justa".